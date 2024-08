Déclaration de Gatemore Capital Management LLP sur Elementis plc

LONDRES, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Liad Meidar, associé directeur, Gatemore Capital Management, a déclaré :

« Nous sommes heureux de constater que les résultats d'Elementis sont supérieurs aux attentes et que ses perspectives se sont améliorées, l'entreprise ayant répondu à deux des points clés que nous avions demandés dans nos lettres : une accélération des réductions de coûts et un examen stratégique de l'activité « Talc ». Bien qu'il aille dans la bonne direction, il reste un long chemin à parcourir pour combler l'écart entre le prix de l'action de la société et sa valeur stratégique, et nous attendons du conseil d'administration qu'il continue à prendre les mesures correctives nécessaires pour rétablir la confiance avec la base d'investisseurs ».

[email protected]