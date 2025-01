Déclaration de Ruben Vardanyan, prisonnier politique arménien illégalement incarcéré en Azerbaïdjan (transmise à sa famille lors de son appel téléphonique hebdomadaire)

BAKU, Azerbaïdjan, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Je voudrais m'adresser à la communauté mondiale, à celles et ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans notre région, à celles et ceux qui s'opposent à la persécution religieuse dans le monde entier et à celles et ceux qui souhaitent une paix durable et véritable.

Je m'appelle Ruben Vardanyan et je suis détenu au Centre de détention du Service de sécurité de l'État de la République d'Azerbaïdjan depuis le 27 septembre 2023, soit plus de 470 jours au total, dont 340 jours à l'isolement et 23 jours en cellule disciplinaire. Je souhaite faire une déclaration officielle avant le début du procès. Si vous lisez ces mots, c'est que j'ai épuisé tous les autres moyens de transmettre la vérité sur ce qui se passe ici.

Une audience est prévue le 17 janvier à 15 heures. J'ai été informé que je devrais répondre de 42 chefs d'accusation, dont certains sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Toutefois, je n'ai pas eu la possibilité d'examiner en détail l'acte d'accusation officiel. Mon avocat et moi-même avons simplement été autorisés à parcourir 422 volumes du dossier, tous rédigés uniquement en azéri, que je ne comprends pas, dans un délai très court (entre le 9 décembre 2024 et le 8 janvier 2025). Je n'ai reçu la liste des accusations en russe que le 8 janvier 2025.

De plus, des pressions ont été exercées sur moi, mon avocat et mon interprète pour nous forcer à antidater et signer des documents, y compris des protocoles falsifiés et des comptes rendus d'interrogatoires qui n'ont jamais eu lieu.

Je le déclare officiellement : Je n'ai pas témoigné depuis le jour de mon arrestation, sauf lors du premier interrogatoire, où j'ai seulement indiqué mon nom et mon prénom. Permettez-moi de le répéter : tous les protocoles portant ma signature sont des faux. Ces documents n'existent pas dans la réalité. Mon avocat et mon interprète ont été contraints de signer ces documents.

J'affirme une fois de plus mon innocence totale et celle de mes compatriotes arméniens également détenus en tant que prisonniers politiques, et j'exige la fin immédiate de cette affaire à motivation politique contre nous.

Malgré notre innocence et la motivation politique de ce procès, le procureur ignorera très probablement mon plaidoyer et intentera un procès contre nous, auquel cas je vous supplie de m'accorder votre soutien afin que j'obtienne ce qui suit :

Avoir, avec mon avocat, le temps et la possibilité de préparer ma défense. En particulier, nous donner la possibilité d'examiner en détail les documents relatifs à l'affaire dans une langue que je comprends. Éliminer tous les vices de procédure et tous les faux. En particulier, déclarer irrecevables tous les documents falsifiés et les enregistrements d'interrogatoires qui n'ont jamais eu lieu, étant donné que je n'ai fourni aucun témoignage depuis le jour de mon arrestation. Organiser un procès public pour moi et pour les prisonniers politiques arméniens. J'insiste pour que le procès soit le plus ouvert possible, avec la participation de journalistes et de représentants d'organisations humanitaires internationaux. Joindre mon dossier à celui des autres accusés. Plus de 400 des 422 volumes de mon dossier concernent des épisodes du dossier global, dont seulement six sont spécifiquement liés à de fausses accusations à mon encontre. Le jugement de mon dossier dans le cadre d'une procédure distincte est une décision artificielle et infondée.

Je n'éprouve ni colère ni haine. Au contraire, je compatis sincèrement avec tous ceux qui violent les lois, les principes moraux et les enseignements du Coran et d'autres textes sacrés.

Je suis convaincu qu'une véritable paix ne sera possible que lorsque les dirigeants des pays impliqués dans le conflit, avec le soutien de leurs populations, pourront se réunir pour déposer des fleurs sur les tombes de celles et ceux qui ont péri dans cette guerre.

Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se produise de mon vivant. Comme l'a dit le grand Mahatma Gandhi, la seule façon de sauver le monde de l'autodestruction est de vivre selon les principes de la non-violence, de la vérité et de l'amour. C'est en faisant preuve de compassion à l'égard de toutes les personnes, indépendamment de la couleur de leur peau, de leur nationalité ou de leur religion, que nous pourrons parvenir à une véritable paix.

Merci à vous pour votre soutien ! Je vous aime et vous remercie pour votre gentillesse à mon égard. Sachez que je reste fort et que je suis persuadé que la vérité l'emportera.

Ruben Vardanyan

Pour plus d'informations, voir www.freearmenianprisoners.com

Pour plus d'informations, contactez :

[email protected] ou [email protected]