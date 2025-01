Erklärung von Ruben Vardanyan, armenischer politischer Gefangener, der unrechtmäßig in Aserbaidschan inhaftiert ist (übermittelt an seine Familie während seines wöchentlichen Telefonats)

BAKU, Aserbaidschan, 18. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Ich möchte mich an die Weltgemeinschaft wenden, an diejenigen, die sich um die Geschehnisse in unserer Region sorgen, an diejenigen, die sich gegen religiöse Verfolgung auf der ganzen Welt wenden, und an diejenigen, die sich einen dauerhaften und echten Frieden wünschen.

Ich, Ruben Vardanyan, bin seit dem 27. September 2023 im Haftzentrum des Staatssicherheitsdienstes der Republik Aserbaidschan inhaftiert – insgesamt mehr als 470 Tage, davon 340 Tage in Einzelhaft und 23 Tage in einer Strafzelle. Ich möchte vor Beginn des Prozesses eine offizielle Erklärung abgeben. Wenn Sie diese Worte lesen, bedeutet das, dass ich alle anderen Mittel ausgeschöpft habe, um die Wahrheit über das, was hier geschieht, zu vermitteln.

Für den 17. Januar um 15.00 Uhr ist eine Gerichtsverhandlung in meinem Fall angesetzt. Mir wurde mitgeteilt, dass ich mit 42 Anklagen konfrontiert bin, von denen einige mit lebenslanger Haft geahndet werden können. Mir wurde jedoch keine Gelegenheit gegeben, die offizielle Anklageschrift vollständig zu prüfen. Meinem Anwalt und mir wurde lediglich gestattet, innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums – vom 9. Dezember 2024 bis zum 8. Januar 2025 – 422 Bände der Fallakten durchzusehen, die alle ausschließlich in der aserbaidschanischen Sprache verfasst sind, die ich nicht verstehe. Ich habe die Liste der Anklagepunkte erst am 8. Januar 2025 in russischer Sprache erhalten.

Darüber hinaus wurde Druck auf mich, meinen Anwalt und meinen Dolmetscher ausgeübt, um uns zu zwingen, Dokumente rückzudatieren und zu unterschreiben, darunter gefälschte Protokolle und Aufzeichnungen über Verhöre, die nie stattgefunden haben.

Ich erkläre offiziell: Ich habe seit dem Tag meiner Verhaftung keine Aussage gemacht, außer bei der ersten Vernehmung, bei der ich nur meinen Vor- und Nachnamen angegeben habe. Lassen Sie mich das wiederholen: alle Protokolle, die meine Unterschrift tragen, sind Fälschungen. Diese Dokumente gibt es in Wirklichkeit nicht. Mein Anwalt und mein Dolmetscher wurden gezwungen, diese Dokumente zu unterschreiben.

Ich bekräftige noch einmal meine völlige Unschuld und die Unschuld meiner armenischen Landsleute, die ebenfalls als politische Gefangene festgehalten werden, und fordere die sofortige Einstellung dieses politisch motivierten Verfahrens gegen uns.

Trotz unserer Unschuld und der politischen Motivation dieses Prozesses ist es sehr wahrscheinlich, dass der Staatsanwalt mein Plädoyer ignorieren und einen Prozess gegen uns anstrengen wird. In diesem Fall bitte ich Sie um Ihre Unterstützung, um sicherzustellen, dass mir das Folgende gewährt wird:

Dass mir und meinem Anwalt ausreichend Zeit und Gelegenheit gegeben wird, um uns auf meine Verteidigung vorzubereiten. Insbesondere, dass wir die Möglichkeit bekommen, die Unterlagen in einer Sprache, die ich verstehe, gründlich zu prüfen. Dass alle Verfahrensverstöße und Fälschungen beseitigt werden. Insbesondere, dass alle gefälschten Dokumente und Aufzeichnungen über Verhöre, die nie stattgefunden haben, für unzulässig erklärt werden, da ich seit dem Tag meiner Verhaftung keine Aussagen mehr gemacht habe. Dass mein Prozess und die Prozesse der armenischen politischen Gefangenen öffentlich gemacht werden. Ich bestehe auf einen möglichst offenen Prozess, an dem internationale Journalisten und Vertreter von humanitären Organisationen teilnehmen. Dass mein Fall mit den Fällen der anderen Angeklagten zusammengelegt wird. Mehr als 400 der 422 Bände in meinem Fall betreffen Episoden aus dem allgemeinen Fall, von denen sich nur 6 speziell auf falsche Anschuldigungen gegen mich beziehen. Die Aufteilung meines Falles in ein separates Verfahren ist eine künstliche und unbegründete Entscheidung.

Ich hege weder Zorn noch Hass. Im Gegenteil, ich habe aufrichtiges Mitgefühl mit all denen, die gegen Gesetze, moralische Grundsätze und die Lehren des Korans und anderer heiliger Texte verstoßen.

Ich bin überzeugt, dass ein echter Frieden nur möglich sein wird, wenn die Führer der am Konflikt beteiligten Länder mit Unterstützung ihrer Gesellschaften zusammenkommen können, um Blumen an den Gräbern all derer niederzulegen, die in diesem Krieg umgekommen sind.

Ich verspreche, alles zu tun, damit dies zu meinen Lebzeiten geschieht. Wie der große Mahatma Gandhi sagte, der einzige Weg, die Welt vor der Selbstzerstörung zu retten, ist nach den Grundsätzen der Gewaltlosigkeit, der Wahrheit und der Liebe zu leben. Durch Mitgefühl für alle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Nationalität oder Religion, können wir wahren Frieden erreichen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung! Ich liebe und danke Ihnen allen für Ihre Freundlichkeit mir gegenüber. Sie sollen wissen, dass ich stark bin und daran glaube, dass sich die Wahrheit durchsetzen wird.

Ruben Vardanyan

