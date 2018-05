deCODE genetics annonce : la constitution d'une population humaine est découverte grâce aux génomes islandais

L'Islande a été peuplée il y a environ 1 100 ans, à l'apogée de l'ère viking. En séquençant les génomes de 25 crânes anciens datant des premières générations de peuplement et en les comparant aux génomes des habitants contemporains de l'Islande, de la Scandinavie et des îles britanniques et irlandaises, l'équipe de deCODE a pu démontrer que la plupart des colonisateurs étaient d'ascendance scandinave ou gaélique non mélangée. Certains étaient déjà mélangés à l'arrivée en Islande et provenaient vraisemblablement de colonies vikings établies dans les îles britanniques et irlandaises. L'ascendance scandinave en Islande est passée de 57 % au moment de l'installation à 70 % de nos jours. Ce changement peut s'expliquer par le succès reproducteur moindre des colons gaéliques, dont beaucoup ont été emmenés en Islande en qualité d'esclaves. Un autre facteur contributif pourrait être l'immigration ultérieure en provenance du Danemark.

Une conclusion frappante de l'étude est qu'en raison de la dérive génétique, les Islandais contemporains se sont éloignés de leurs ancêtres originaires de Scandinavie et des îles britanniques et irlandaises, tandis que les colons de l'ère viking ne peuvent pas être efficacement distingués des représentants modernes de ces populations sources. Pour finir, la nouvelle étude fait état de la première découverte d'un individu atteint du syndrome de Klinefelter, en se basant sur l'ADN ancien.

« Le mélange des populations et la colonisation de nouvelles terres sont des thèmes récurrents dans la propagation de l'homme à travers la planète au cours des 70 000 dernières années », a déclaré Agnar Helgason, l'un des auteurs de l'article. « Notre étude de l'ADN à partir des dents des Islandais de l'ère viking apporte la première recherche approfondie sur la formation d'une nouvelle population par mélange génétique. »

« Les famines et les épidémies à répétition ont conduit à une perte conséquente de la diversité des séquences du patrimoine génétique islandais, ce qui l'a éloigné de ses populations sources en Scandinavie et dans les îles britanniques et irlandaises », a déclaré Kári Stefánsson, PDG de deCODE et coauteur de l'article. « C'est un exemple fascinant de la manière dont une population est façonnée par son environnement, en l'occurrence les conditions difficiles et marginales de l'Islande médiévale. C'est aussi une autre démonstration de la manière dont notre population, petite mais bien caractérisée, peut continuer à apporter d'importantes contributions à la compréhension des processus génétiques et évolutifs fondamentaux qui façonnent notre espèce. »

