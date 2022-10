deCODE genetics publie une étude multiomique sur la stéatose hépatique non alcoolique

Les scientifiques de deCODE genetics en Islande ont découvert des variantes de perte de fonction rares et protectrices qui indiquent des cibles médicamenteuses potentielles pour la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD).

REYKJAVIK, Islande, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Des scientifiques de deCODE genetics, une filiale d'Amgen, publient aujourd'hui une vaste étude d'association pangénomique sur la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) dans Nature Genetics.

Des variants de séquence associés à la NAFLD ont été identifiées, notamment des variantes de perte de fonction rares et protectrices qui indiquent des cibles médicamenteuses potentielles. Les analyses protéomiques plasmatiques ont permis de mieux comprendre la pathogenèse de la NAFLD

La NAFLD est un problème de santé croissant et on estime qu'elle touche jusqu'à 25 % de la population mondiale. La stéatose hépatique non alcoolique (NAFL), lorsque plus de 5 % du foie est gras sans cause identifiable telle qu'une consommation excessive d'alcool, constitue le premier stade de la NAFLD. La NAFL peut évoluer vers une stéatohépatite non alcoolique (NASH), qui peut ensuite évoluer vers une cirrhose du foie et un carcinome hépatocellulaire (CHC). La NAFLD peut être difficile à diagnostiquer et à surveiller, et il n'existe actuellement aucun traitement disponible. L'identification de cibles médicamenteuses et de biomarqueurs potentiels revêt donc une grande importance.

Une vaste étude d'association pangénomique de la NAFL, de la cirrhose du foie et du CHC a été menée et les résultats ont été intégrés aux données d'expression et de protéomique. Pour la NAFL, 9491 cas cliniques provenant d'Islande, du Royaume-Uni, des États-Unis et de Finlande ont été utilisés en plus de la fraction graisseuse en densité de protons (FGDP) extraite de 36 116 IRM du foie. Parmi les variants de séquence que les scientifiques ont trouvés, dans la population islandaise, figuraient des variants de perte de fonction rares, protectrices, prédites dans MTARC1 et GPAM, suggérant que l'inhibition de MTARC1 ou de GPAM pourrait être thérapeutique pour la NAFL ou la NASH.

Les taux de milliers de protéines mesurés dans le plasma ont été analysés, ce qui a permis d'identifier des biomarqueurs potentiels de la maladie, de la progression de la maladie ou de l'engagement de la cible. Des modèles capables de différencier une NAFL d'une cirrhose ont été construits à partir des données protéomiques. Ces résultats ouvrent donc la voie au développement d'outils non invasifs pour évaluer et diagnostiquer la NAFLD.

En outre, les effets pléiotropiques des variants identifiés ont été explorés en examinant les associations avec 52 autres phénotypes et trait de caractère. L'IMC est l'un des facteurs de risque les plus courants de la NAFLD et les mesures longitudinales de la FGDP ont suggéré que les porteurs de p.Ile148Met, le variant bien connue du risque de NAFLD, dans le PNPLA3 sont plus sensibles aux variations de l'IMC que les non porteurs.

À ce jour, cette étude est l'une des plus importantes menées pour faire la lumière sur la base génétique de la NAFLD et les résultats contribueront, nous l'espérons, au développement d'outils de diagnostic ou de thérapies susceptibles d'aider les patients souffrant de NAFLD.

