Découvrez la solution Whale Photo de ZEASN - un partenaire AWS

PÉKIN, 10 décembre 2022 /PRNewswire/ -- ZEASN, le plus grand exploitant d'écosystème d'habitat intelligent au monde, recommande aujourd'hui Whale Photo, une solution intelligente tout-en-un de cadres photos numériques qui comprend un logiciel système, un service cloud et une application mobile visant à offrir une expérience de partage simple, flexible et sécurisée pour les utilisateurs internationaux.

Whale Photo, a one-stop smart solution for digital photo frames

Whale Photo fait partie des solutions d'OS d'appareils domestiques connectés de Whale Eco. Elle intègre les services cloud d'AWS pour assurer un fonctionnement sûr et stable à l'échelle mondiale. Whale Photo a été conçue grâce à une série de solutions AWS fiables, telles qu'Amazon Simple Storage Service (S3), AWS IoT, Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Simple Queue Service (SQS), Amazon MQ, Amazon CloudFront, etc. AWS offre un large éventail de produits cloud mondiaux qui aident les organisations comme ZEASN à progresser plus rapidement, à réduire les coûts informatiques et à prendre de l'expansion.

Caractéristiques principales de Whale Photo :

Partage instantané : synchronisation à votre cadre photo depuis le serveur cloud, et partage à tout moment, en tous lieux.

Application gratuite et ergonomique : téléchargez l'application Whale Photo gratuitement, puis jumelez-la et connectez-vous.

Commande vocale : fonctionne avec Alexa et Alexa Built-in.

À propos de ZEASN

ZEASN Information Group a été fondé en janvier 2011. En tant que plus grand exploitant d'écosystème d'habitat intelligent au monde, plus de 50 millions de foyers dans le monde (soit plus de 150 millions d'utilisateurs) utilisent actuellement des téléviseurs intelligents, des set-top box, des enceintes connectées et d'autres appareils connectés de divertissement à domicile alimentés par les services cloud de Whale.

Whale OS est un système d'exploitation doté de droits de propriété intellectuelle indépendants compatible avec divers appareils connectés populaires. Basé sur Whale Eco, il offre aux utilisateurs un large éventail d'applications ou de contenus de divertissement essentiels locaux et internationaux et propose des services Internet innovants tels que le développement sur mesure efficace et la commande vocale intelligente pour les partenaires Whale Eco.

Whale Eco incarne l'effort réalisé par ZEASN pour bâtir un écosystème de divertissement connecté à domicile au service d'utilisateurs mondiaux depuis 2018. L'écosystème est fondé sur Whale OS, s'appuyant sur des services cloud professionnels et puissants de Whale et sur des appareils connectés, et réunit des partenaires fournisseurs de services de contenu, de services techniques, de services publicitaires et des fabricants d'appareils connectés pour fournir aux utilisateurs du monde entier des produits de divertissement à domicile exceptionnels. Parmi les partenaires de Whale Eco figurent Philips, Netflix, Novatek, TPV, TCL, Amazon, Google, etc. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.zeasn.com

