Découvrez les merveilles de la Chine dans un style inégalé grâce aux nouveaux itinéraires 2025 du Train of Glamour

Voyage au-delà de l'ordinaire : Le train est La destination

SHANGHAI, 16 décembre, 2024 /PRNewswire/ -- Embarquez pour un voyage où le voyage lui-même devient une destination de grandeur - bienvenue dans le Train du Glamour, la première marque de tourisme ferroviaire en Chine. Avec une expansion passionnante des itinéraires en 2025, découvrez les paysages époustouflants et les cultures vibrantes de la Chine, du gel du nord-est au soleil du sud-ouest. Guidés par la philosophie selon laquelle "le train est la destination", nous concevons méticuleusement chaque expérience pour que votre voyage soit aussi spectaculaire que le paysage, avec un service de majordome 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une hospitalité de type familial.

Le luxe rencontre l'aventure : Votre train attend

Le Train du Glamour n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un palais flottant qui offre un éventail d'expériences sur mesure. Que vous soyez à bord du Silk Road Express, du Hulunbuir Express ou du Shiping Narrow Gauge Train, chaque voyage vous promet une escapade alliant le luxe au frisson de l'exploration.

L'Express de la Route de la Soie : Une merveille moderne sur des rails anciens

Lancé en 2025, le Silk Road Express proposera des voyages le long de la route Qinghai-Gansu (aller-retour de Xining à Dunhuang) et des routes du sud du Xinjiang. Le train dispose de 38 chambres luxueuses, d'un salon de karaoké et d'un salon de mahjong , offrant un mélange unique de confort et de divertissement local. Faites l'expérience d'une première en Chine grâce à notre wagon panoramique à 270 degrés qui vous permet de découvrir les paysages majestueux du pays directement depuis votre siège. À bord, offrez-vous une sélection d'activités exclusives : élégants thés de l'après-midi, spectacles de cabaret animés, cocktails sophistiqués, séances de joaillerie sur mesure, conférences artistiques éclairantes, somptueuses dégustations gastronomiques et expériences de spa rajeunissantes - tout est conçu pour transformer votre voyage en un chef-d'œuvre.

Hulunbuir Express : E xplore le Grand Nord

Les clients apprécient la planification d'itinéraires offerte par le Hulunbuir Express pour explorer les attractions moins connues du nord-est de la Chine. Vous avez le choix entre le circuit "Glace et neige" de l'écologie originelle de la Chine en hiver et le circuit "Prairie" de l'écologie originelle de la Chine en été et en automne. Chaque voyage offre une immersion culturelle profonde dans l'héritage des communautés nomades de Chine, enrichie par les connaissances et les traditions locales.

Expédition d'un train à voie étroite : Voyage dans le temps

Traversez les paysages mystiques du sud-est du Yunnan à bord d'un train qui conserve l'élégance historique des voitures de style français de l'époque de la République de Chine. Le 2025 Secret Realm Southeast Yunnan est votre billet pour explorer les joyaux cachés du lac Fuxian à Mile, avec des arrêts à Shiping, Jianshui, Yuanyang, Mengzi - quatre lieux culturellement riches qui vous immergeront dans les cultures ethniques vibrantes de la région.

Le train du glamour : l'épitomé du voyage en train

Train of Glamour continue d'innover et d'être à la pointe du marché des trains de tourisme de luxe. Nous vous invitons à participer à ces voyages exclusifs. Plus qu'un simple voyage, vivez la fusion de l'aventure, de la culture et d'un luxe inégalé avec nous en 2025.

