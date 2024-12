Entdecken Sie die Wunder Chinas auf unvergleichliche Weise mit den neuen 2025er Routen von Train of Glamour

Eine Reise jenseits des Gewöhnlichen: Der Zug ist Das Ziel

SHANGHAI, 16 Dezember, 2024 /PRNewswire/ -- Begeben Sie sich auf eine Reise, bei der die Fahrt selbst zu einem großartigen Ziel wird - willkommen im Train of Glamour, Chinas führender Marke für Bahntourismus. Mit einer aufregenden Erweiterung der Routen im Jahr 2025 können Sie Chinas atemberaubende Landschaften und lebendige Kulturen vom nordöstlichen Frost bis zur südwestlichen Sonne entdecken. Geleitet von der Philosophie "Der Zug ist das Ziel", haben wir jedes Erlebnis sorgfältig ausgearbeitet, um sicherzustellen, dass Ihre Reise so spektakulär ist wie die Landschaft, komplett mit 24/7 Butler-Service und familiärer Gastfreundschaft.

Luxus trifft auf Abenteuer: Ihr Zug erwartet Sie

Der Train of Glamour ist nicht nur ein Transportmittel, sondern ein schwimmender Palast, der eine Reihe von maßgeschneiderten Erlebnissen bietet. Ob an Bord des Silk Road Express, des Hulunbuir Express oder des Shiping Narrow Gauge Train - jede Reise verspricht eine Reise, die Luxus mit dem Nervenkitzel der Entdeckung verbindet.

Seidenstraßen-Express: Ein modernes Wunder auf antiken Gleisen

Ab 2025 wird der Silk Road Express Fahrten auf der Qinghai-Gansu-Route (Hin- und Rückfahrt von Xining nach Dunhuang) und den südlichen Xinjiang-Routen anbieten. Der Zug verfügt über 38 luxuriöse Gästezimmer mit eigenem Bad, eine Karaoke-Lounge und einen Mahjong-Salon und bietet eine einzigartige Mischung aus Komfort und lokaler Unterhaltung. Erleben Sie eine Premiere in China mit unserem bahnbrechenden 270-Grad-Panoramawagen, der Ihnen die majestätische Landschaft des Landes direkt an Ihren Sitzplatz bringt. Gönnen Sie sich an Bord eine ausgewählte Auswahl an exklusiven Aktivitäten. Wählen Sie zwischen eleganten Nachmittagstees, lebhaften Kabarett-Shows, raffinierten Cocktailpartys, maßgeschneiderten Schmucksessions, aufschlussreichen Kunstvorträgen, köstlichen Gourmet-Verkostungen und verjüngenden Spa-Erlebnissen - alles, um Ihre Reise in ein Meisterwerk zu verwandeln.

Hulunbuir Express: E xplore the Vast North

Die Gäste schätzen die Routenplanung des Hulunbuir Express, um die weniger bekannten Sehenswürdigkeiten im Nordosten Chinas zu erkunden. Wählen Sie zwischen der Ice and Snow Northmost Tour of Original Ecology in China im Winter oder der Grassland Northmost Tour of Original Ecology in China im Sommer und Herbst. Jede Reise bietet ein tiefes kulturelles Eintauchen in das Erbe der Nomadengemeinschaften Chinas, bereichert durch lokale Einblicke und Traditionen.

Verschiffung Schmalspurbahn: Reise durch die Zeit

Durchqueren Sie die mystischen Landschaften des südöstlichen Yunnan in einem Zug, der die historische Eleganz der französischen Waggons aus der Zeit der Republik China bewahrt hat. Die 2025 Secret Realm Southeast Yunnan ist Ihre Eintrittskarte zur Erkundung verborgener Schätze vom Fuxian-See bis nach Mile, mit Stopps in Shiping, Jianshui, Yuanyang und Mengzi - vier kulturell reiche Orte, die Sie in die lebendigen ethnischen Kulturen der Region eintauchen lassen.

Erleben Sie den Inbegriff des Zugreisens mit Train of Glamour

Da Train of Glamour weiterhin innovativ und führend auf dem Markt für Luxusreisen ist, laden wir Sie ein, an diesen exklusiven Reisen teilzunehmen. Mehr als nur Reisen - erleben Sie mit uns im Jahr 2025 die Verschmelzung von Abenteuer, Kultur und unvergleichlichem Luxus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2581787/1.jpg