Découvrez l'héritage de Confucius par le biais d'artéfacts rituels, de musique et de vêtements traditionnels

HANGZHOU, Chine, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dans l'après-midi du 7 mars 2024, le Musée national de la soie de Chine a organisé la cérémonie d'ouverture de l'« Exposition spéciale d'ustensiles rituels, d'instruments de musique et de costumes du manoir de la famille Kong (Confucius) ». Lors de la « Nuit des rituels et de la musique », la troupe musicale Xiaoshao du musée Confucius a organisé une fête musicale. Les musiciens ont joué avec des dizaines d'instruments de musique tels que des cloches, des pierres à carillon, des qin, des se et des chi, restaurés à partir d'instruments de musique et d'artefacts découverts lors de fouilles. Le spectacle comprenait des pièces telles que « Le livre de poésie », « Pensées d'automne sur la coiffeuse », « Le phénix à la recherche de sa compagne » et « Une nuit au clair de lune sur la rivière du printemps », ainsi qu'une danse tirée des anciens rituels.

The Night of Rituals and Music The Exhibition of Rituals and Music

Confucius, philosophe, homme politique et éducateur renommé de la Chine ancienne, a contribué à promouvoir les riches traditions rituelles et musicales de la période pré-Qin. Vénéré par les empereurs chinois comme le « modèle sacré d'enseignant pour dix mille générations », son système de croyance impliquant la philosophie, la politique et l'éthique (connu par la suite sous le nom de confucianisme) a exercé une profonde influence sur la culture chinoise, y compris sur l'étiquette vestimentaire.

Situé dans sa ville natale, Qufu, dans la province de Shandong, en Chine, le musée Confucius, qui abrite des objets provenant du manoir Confucius (également connu sous le nom de manoir de la famille Kong), où vivent les descendants directs masculins de Confucius, possède une collection de premier plan de plus de 100 000 pièces, dont les 10 ustensiles de cérémonie des dynasties Shang et Zhou. Au sein de cette remarquable collection, la série de portraits de Confucius, réalisés au cours de différentes périodes historiques, et les vêtements et couvre-chefs authentiques des dynasties Ming et Qing constituent des trésors particulièrement renommés.

Dans un effort commun pour mettre en lumière les enseignements du sage, le Musée national de la soie de Chine et le musée Confucius sont fiers de présenter une exposition à Hangzhou. Cet événement célébrera l'héritage des vertus confucéennes, la sophistication des pratiques cérémonielles anciennes et la splendeur de la mode chinoise traditionnelle. L'exposition présentera près d'une centaine d'instruments cérémoniels utilisés dans le culte de Confucius, provenant de la collection de la Maison de Confucius, ainsi que des vêtements et des coiffes des périodes Ming, Qing et de la République, transmis par la lignée de Confucius.

L'exposition durera jusqu'au 26 mai 2024. Une série d'événements seront organisés pendant cette période.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2357996/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2357997/2.jpg