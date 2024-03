Erforschen Sie das Erbe des Konfuzius: Rituelle Artefakte, Musik und traditionelle Kleidung

HANGZHOU, China, 8. März 2024 /PRNewswire/ -- Am Nachmittag des 7. März 2024 fand im Chinesischen Nationalen Seidenmuseum die Eröffnungszeremonie der "Sonderausstellung ritueller Utensilien, Musikinstrumente und Kostüme des Familiensitzes der Familie Kong (Konfuzius)" statt. Und in der "Nacht der Rituale und der Musik" gab es ein musikalisches Fest der Xiaoshao-Musikgruppe des Konfuzius-Museums. Sie spielten mit Dutzenden von Musikinstrumenten wie Glocken, Glockenspielen, qin, se und chi, , die anhand von ausgegrabenen Musikinstrumenten und Artefakten restauriert wurden. Die Aufführung umfasste Stücke wie "Das Buch der Poesie", "Herbstgedanken auf dem Schminktisch", "Phönix auf der Suche nach seiner Gefährtin" und "Eine mondhelle Nacht am Frühlingsfluss" sowie den Tanz aus den alten Ritualen.

The Night of Rituals and Music The Exhibition of Rituals and Music

Konfuzius, ein berühmter Philosoph, Politiker und Pädagoge im alten China, war maßgeblich an der Förderung der reichen Traditionen von Ritualen und Musik aus der Vor-Qin-Zeit beteiligt. Er wurde von den chinesischen Kaisern als "heiliger Musterlehrer für zehntausend Generationen" verehrt. Sein Glaubenssystem, das Philosophie, Politik und Ethik umfasst (später als Konfuzianismus bekannt), hat die chinesische Kultur, einschließlich der Etikette, tiefgreifend beeinflusst.

Das Konfuzius-Museum in seinem Geburtsort Qufu in der chinesischen Provinz Shandong beherbergt Artefakte aus dem Konfuzius-Haus (auch bekannt als Haus der Familie Kong), in dem die direkten männlichen Nachkommen des Konfuzius lebten, und verfügt über eine bedeutende Sammlung von mehr als 100.000 Objekten, darunter die zehn Zeremonialgeräte der Shang- und Zhou-Dynastien. Innerhalb dieser bemerkenswerten Sammlung ragen die Serie von Konfuzius-Porträts, die in verschiedenen historischen Epochen entstanden sind, und die authentischen Gewänder und Kopfbedeckungen aus der Ming- und Qing-Dynastie als besonders berühmte Schätze heraus.

Das Chinesische Nationale Seidenmuseum und das Konfuzius-Museum sind stolz darauf, gemeinsam eine Ausstellung in Hangzhou zu präsentieren, die die Lehren des Weisen beleuchtet. Bei dieser Veranstaltung werden das Erbe der konfuzianischen Tugenden, die Raffinesse der alten Zeremonialpraktiken und die Pracht der traditionellen chinesischen Mode gefeiert. Die Ausstellung zeigt fast hundert zeremonielle Instrumente, die im Konfuzius-Kult verwendet wurden und aus der Sammlung des Konfuzius-Hauses stammen, sowie Gewänder und Kopfbedeckungen aus der Ming-, Qing- und Republik-Periode, die durch Konfuzius' Abstammung weitergegeben wurden.

Die Ausstellung wird bis zum 26. Mai 2024 dauern. Während dieses Zeitraums wird eine Reihe von Veranstaltungen stattfinden.

