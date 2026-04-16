Découvrez, testez : la FIBO 2026 rend le mode de vie sain accessible à tous

COLOGNE, Germany, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le fitness, c'est bien plus que de l'entraînement. Du 16 au 19 avril, la FIBO transforme le parc des expositions de Cologne en un espace d'expériences dédié au fitness, à la santé et au lifestyle. Les visiteurs sont invités à découvrir de nouvelles formes d'entraînement et à repartir avec des idées pour un quotidien actif.

Pendant quatre jours, le salon propose un programme varié pour les débutants, les amateurs et les sportifs confirmés. L'accent est mis sur des offres concrètes qui allient information, inspiration et expériences participatives.

«La FIBO 2026 s'adresse à tous – que l'on débute dans le sport, que l'on s'entraîne régulièrement ou que l'on soit professionnel à la recherche de nouvelles inspirations. Notre objectif est de rendre le mouvement, la nutrition et le bien-être accessibles et de permettre aux visiteurs d'essayer un mode de vie sain et de l'intégrer dans leur quotidien », explique Silke Frank, directrice de l'événement.

Dans les espaces d'expérience, les visiteurs peuvent participer activement – du Pilates et des flow workouts au hula-hoop et à l'Afroletics. Encadrés par des coachs expérimentés, l'accent est mis sur l'expérience collective.

La FIBO met aussi en lumière le rôle de l'alimentation végétale, son impact sur la performance et le développement musculaire, ainsi que la tendance du matcha.

Outre les formes d'entraînement classiques, des méthodes modernes comme le neuro-entraînement et des concepts body & mind complètent l'offre. De nombreuses disciplines sont proposées, du powerlifting au muay thaï.

Les nouvelles technologies, comme la réalité mixte et les objets connectés, permettent des expériences personnalisées et rendent les progrès visibles.

Détails de l'événement

16–19 avril 2026, parc des expositions de Cologne

Contact presse

Leonie Ophey

[email protected]