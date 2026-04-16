Descubrir y experimentar: FIBO 2026 hace realidad el estilo de vida saludable
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Apr 16, 2026, 04:00 ET
COLONIA, Germany, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- FIBO se convertirá en un espacio de experiencias para el fitness y la salud. Los visitantes conocerán nuevas formas de entrenamiento, profundizando conocimientos y se llevarán ideas para una vida cotidiana activa.
Durante 4 días, la feria ofrecerá un programa variado para principiantes y deportistas profesionales. El eje central son las propuestas que combinan información y experiencias participativas: desde entrenamientos y seminarios hasta tecnologías innovadoras.
"FIBO 2026 es para todos, sin importar si estás comenzando a hacer deporte, entrenas regularmente o eres un profesional que busca nuevos estímulos. Nuestro objetivo es hacer que el ejercicio físico, la nutrición y el bienestar, le dé la posibilidad de experimentar a los visitantes un estilo de vida saludable", afirma Silke Frank, directora del Evento de FIBO.
Los visitantes podrán ponerse en acción: desde pilates y entrenamientos de flujo hasta hula-hoop y afroletics. Bajo la guía de entrenadores experimentados, la experiencia compartida de entrenamiento ocupa un lugar central.
FIBO mostrará cómo la alimentación vegetal favorece el rendimiento, el desarrollo muscular, la recuperación En los seminarios, los visitantes obtendrán respuestas prácticas sobre nutrición, rutinas y planificación del entrenamiento.
Se destacan métodos modernos como el neuroentrenamiento, que pueden mejorar la calidad y el rendimiento. El programa se complementa con aspectos físicos y mentales, así como formatos deportivos variados: powerlifting, Muay Thai o ciclismo indoor.
Las nuevas tecnologías como la realidad mixta, los gemelos digitales y los wearables crean experiencias de entrenamiento personalizadas y hacen visible el progreso: de forma intuitiva, conectada e individual.
16-19 abril, 2026, reciento de ferias en Colonia.
Contacto de prensa
Leonie Ophey
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