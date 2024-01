Découvrir le Guizhou le long de la Ceinture et la Route

GUIYANG, Chine, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- L'ancienne route de la soie, où diverses civilisations se sont entrechoquées il y a plus de deux mille ans, a créé une lueur étincelante. Aujourd'hui, la route de la soie moderne, l'Initiative la Ceinture et la Route, a facilité des consultations approfondies, des contributions conjointes et des avantages partagés entre les pays.

Le Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, a marqué cette époque de son empreinte. La série de reportages « Dix ans plus tard : L'histoire du Guizhou le long de la Ceinture et la Route », planifiée et mise en œuvre par le service Discover Guizhou du Guizhou Daily Press avec le soutien exclusif de Kweichow Moutai Co., Ltd., vous invite à découvrir des histoires du Guizhou le long de la Ceinture et la Route.

L'empire des pneus : Une « Dream Factory » intelligente dans le delta du Mékong

La société vietnamienne LIEN ANH Rubber Co., Ltd a vu sa production annuelle multipliée par dix ces dernières années, en grande partie en raison de l'implication d'entreprises chinoises dans l'industrie vietnamienne du caoutchouc.

En 2019, Guizhou Tyre Co., Ltd a établi sa première base à l'étranger dans la province de Tien Giang, au Vietnam, et sa filiale, Advance Tyre (Vietnam) Co., Ltd., est devenue la plus grande entreprise chinoise dans la région.

L'usine vietnamienne a reproduit efficacement les processus d'automatisation, d'intelligence et d'informatisation des usines chinoises, créant ainsi des opportunités pour les produits fabriqués au Guizhou et renforçant la communauté locale au Vietnam.

Actuellement, 80 % de l'approvisionnement en matières premières pour le caoutchouc de Guizhou Tyre est issu du Vietnam, et l'usine vietnamienne a créé plus de 1 000 emplois dans la province de Tien Giang.

Chaque jour, des milliers de conteneurs transportant des pneus Guizhou produits au Vietnam quittent le pays, propageant ainsi les méthodes de fabrication intelligente chinoise dans le monde entier.

L'autoroute E60 de Géorgie : Relier le corridor eurasien par le Caucase

Le 3 novembre à 9h, heure locale en Géorgie, la tranquillité des montagnes du Caucase a été brisée par le bruit des tirs de canon, marquant l'achèvement du tunnel F4 de Guizhou Highway Group sur l'autoroute E60 de Géorgie.

Cette autoroute est la seule route reliant la Géorgie à la ligne principale de transport entre l'Asie et l'Europe.

Le tronçon F4 de l'autoroute E60 a posé d'importants défis techniques, et la technologie spécifique employée par l'équipe de construction de Guizhou a été largement appréciée.

À la suite de cette réalisation, une lettre d'intention a été signée entre la région géorgienne de l'Iméréthie et le Guizhou pour la mise en place d'un jumelage entre la région et la province, qui témoigne de la croissance de la coopération internationale et de la contribution des entreprises de transport et de construction du Guizhou à l'industrie mondiale de la construction de routes et de ponts.

La ligne ferroviaire Chine-Laos : Faire voyager les jeunes et les rêves

La ligne ferroviaire Chine-Laos, qui s'étend sur 1 035 kilomètres, est un projet essentiel qui s'inscrit dans le cadre de l'Initiative la Ceinture et la Route chinoise et de la stratégie du Laos qui, de pays enclavé, souhaite devenir un pays relié par la terre.

« J'ai toujours rêvé de travailler sur une ligne ferroviaire. Lorsque j'ai entendu parler de la construction de la ligne ferroviaire Chine-Laos, j'ai décidé d'étudier en Chine », a déclaré Phonephimon MONECHANDY, un étudiant laotien du Guizhou, qui est aujourd'hui employé comme réparateur de locomotives à l'atelier de mécanique de Vientiane.

D'autres jeunes laotiens comme Phonephimon poursuivent leurs ambitions au Guizhou. En 2016, l'Alliance Chine-ANASE pour l'éducation et la formation dans le domaine du transport ferroviaire a été créée à Guiyang, au Guizhou, à la suite de la 9e Semaine d'échange sur l'éducation Chine-ANASE, jetant ainsi les bases d'une collaboration en matière d'enseignement professionnel entre les deux parties à travers le programme phare d'enseignement professionnel Chine-ANASE.

L'alcool chinois : Ambassadeur culturel entre la Chine et la Thaïlande

Le Moutai est un alcool chinois à l'avant-garde des produits chinois qui s'aventurent à l'étranger depuis 1953. La Thaïlande a été la première destination des exportations de Moutai lorsqu'il est officiellement entré sur le marché international en 1953.

« Le quartier chinois de Bangkok est imprégné de culture chinoise, et le Moutai, l'un des alcools chinois les plus réputés, doit jouir d'une présence ici, a déclaré M. Piyapong Karnchanatanon, directeur général de Siam Dragon (Asia-Pacific) Co., Ltd., qui a choisi de distribuer du Moutai en raison de son importance culturelle et de sa valeur marchande.

Ce goût n'a jamais changé ! » M. Yang Fan, le président de Golden Star International Logistics Co., Ltd., s'est souvenu de l'achat de sa première bouteille de Moutai dans une épicerie du quartier chinois il y a 47 ans.

Depuis sa reconnaissance parmi les communautés chinoises locales jusqu'à l'obtention d'une place de choix sur le marché des spiritueux thaïlandais, cette bouteille d'alcool chinois raffiné, avec sa saveur typique de la rivière Chishui, au Guizhou, fait la promotion d'une « beauté » culturelle partagée dans le monde entier. Avec le charme durable de la culture chinoise, elle brille sur la scène mondiale.