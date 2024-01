Entdeckungsreise durch Guizhou entlang der Seidenstraße

GUIYANG, China, 29. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Die alte Seidenstraße, die vor mehr als zweitausend Jahren verschiedenste Zivilisationen zusammenführte, erstrahlt in neuem Glanz. In dieser Tradition steht die Neue Seidenstraße, die umfassende Konsultationen, gemeinsame Initiativen und gegenseitige Vorteile zwischen verschiedenen Ländern ermöglicht.

Guizhou, eine Provinz im Südwesten Chinas, hat diese Ära maßgeblich geprägt. Die Serie „Ten Years On: Guizhou Story along the Belt and Road" („Zehn Jahre später: Guizhous Geschichte entlang der Seidenstraße"), die von Discover Guizhou der Guizhou Daily Press mit exklusiver Unterstützung von Kweichow Moutai Co., Ltd. konzipiert und realisiert wurde, lädt Sie ein, die Geschichte von Guizhou hautnah zu erleben.

Aufschwung der Reifenbranche: intelligente „Traumfabrik" im Mekong-Delta

Das vietnamesische Unternehmen LIEN ANH Production Rubber Co., Ltd. konnte seine jährliche Produktion in den letzten Jahren verzehnfachen, auch dank dem Engagement chinesischer Unternehmen in der vietnamesischen Kautschukindustrie.

Im Jahr 2019 hat Guizhou Tyre Co., Ltd. seine erste Auslandsniederlassung in der vietnamesischen Provinz Tien Giang eröffnet. Seine Tochtergesellschaft Advance Tyre (Vietnam) Co., Ltd. ist heute das größte chinesische Unternehmen in der Region.

Die vietnamesische Fabrik hat die Automatisierung, die Intelligenz und die Digitalisierung der chinesischen Fabriken auf effektive Weise repliziert und dadurch Chancen für die in Guizhou hergestellten Produkte eröffnet und die regionale Wirtschaft Vietnams gestärkt.

Derzeit werden 80 % der Gummirohstoffe von Guizhou Tyre aus Vietnam bezogen. In der Provinz Tien Giang hat die vietnamesische Fabrik mehr als 1.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Jeden Tag verlassen Vietnam Tausende von Containern mit Reifen von Guizhou aus vietnamesischer Produktion und tragen weltweit zur Verbreitung von Chinas Smart Manufacturing bei.

Autobahn E60 nach Georgien: Anbindung des eurasischen Korridors durch den Kaukasus

Am 3. November um 9 Uhr morgens Ortszeit unterbrachen Kanonenschüsse die Stille des Kaukasusgebirges, um die Fertigstellung des F4-Tunnels der Guizhou Highway Group auf der georgischen Autobahn E60 zu feiern.

Diese Autobahn ist die einzige Strecke, die Georgien mit der Asien-Europa-Verkehrsachse verbindet.

Der Abschnitt F4 der Autobahn E60 stellte Ingenieure vor große Herausforderungen und brachte dem Bauteam aus Guizhou viel Lob für die eingesetzte Technik ein.

Angesichts dieses Erfolges wurde eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft zwischen der georgischen Region Imereti und Guizhou unterzeichnet, die die wachsende internationale Zusammenarbeit und den Beitrag der Verkehrs- und Bauunternehmen von Guizhou zur globalen Straßen- und Brückenbauindustrie unterstreicht.

China-Laos-Bahnstrecke: Die Reise der Jugend und der Träume

Die 1035 Kilometer lange China-Laos-Eisenbahn ist ein bedeutendes Projekt der Neuen Seidenstraße und folgt dem strategischen Ziel von Laos, den Wandel des Binnenlands zu einem Land mit guten Verkehrsanbindungen zu seinen Nachbarn voranzutreiben.

„Schon als Kind habe ich davon geträumt, bei der Eisenbahn zu arbeiten. Als ich vom Bau der China-Laos-Bahnstrecke hörte, fasste ich den Entschluss, in China zu studieren", berichtet Phonephimon MONECHANDY, eine laotische Studentin in Guizhou, die zurzeit als Reparaturfachkraft in der Lokwerkstatt in Vientiane tätig ist.

Laotische Jugendliche wie Phonephimon verfolgen ihre beruflichen Ziele in Guizhou. Im Jahr 2016, im Anschluss an die 9. China-ASEAN Education Exchange Week, wurde die China-ASEAN Rail Transportation Education and Training Alliance in Guiyang, Guizhou, gegründet. Damit wurde der Grundstein für die Kooperation beider Länder bei der Berufsausbildung durch das China-ASEAN Vocational Education Flagship Program gelegt.

Chinesischer Likör: Kulturbotschafter zwischen China und Thailand

Moutai, eine chinesische Spirituose, steht seit 1953 weit oben auf der Liste der chinesischen Exportgüter. Thailand war das erste Zielland für die Exporte von Moutai, als das Unternehmen 1953 offiziell den internationalen Markt betrat.

„Chinatown in Bangkok ist stark von chinesischer Kultur geprägt, und als eine der bekanntesten chinesischen Spirituosen muss auch Moutai hier eine starke Präsenz haben", so Piyapong Karnchanatanon, CEO bei Siam Dragon (Asien-Pazifik-Region) Co., Ltd.

„Dieser Geschmack hat sich nie verändert!" Yang Fan, Vorsitzender bei Golden Star International Logistics Co., Ltd, erinnert sich gut an den Kauf seiner ersten Flasche Moutai-Likör vor 47 Jahren in einem Lebensmittelgeschäft in Chinatown.

Von der wachsenden Beliebtheit in chinesischen Kreisen bis hin zur Eroberung einer herausragenden Position auf dem thailändischen Spirituosenmarkt hat dieser feine chinesische Likör mit dem unverwechselbaren Geschmack des Chishui-Flusses aus Guizhou weltweit für die gemeinsamen kulturellen Wurzeln geworben. Mit dem unvergänglichen Charme der chinesischen Kultur glänzt die Spirituose auf der globalen Bühne.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=wyVVTF_VhWY