DediProg Technology apresenta os avanços em eficiência de programação UFS na mostra Munich Productronica de 2019

O DP3000-G3 é a terceira geração de automação em programação, que traz melhorias notáveis nas capacidades e recursos para programação IC. Pode ser instalado com o programador NuProgPlus mais recente para habilitar 96 locais de soquetes de programação e acelerar a programação de dispositivos UFS em até 180 MB/s. Esta configuração aumenta o desempenho de programação do dispositivo UFS em até 5 vezes, em comparação com uma solução semelhante. Para a programação de microcontroladores em geral, o resultado de produção pode alcançar valores de até 3.500 UPH (resultado do dispositivo por hora).

O programador NuProgPlus é o primeiro programador ALL-IN-ONE do setor que abrange todos os tipos de programação IC, inclusive UFS/eMMC e MCUs em um único programador. O NuProgPlus foi projetado para atender às necessidades da programação IC pelos próximos 10 anos, o que engloba uma grande variedade de protocolos de programação, sinais diferenciais, integridade de programação, segurança da programação e menor tempo de programação.

A DediProg também lançou o DP2T para atender a uma demanda do mercado por um produto de automação da programação de baixo custo para o ambiente de produção que tenha alto mix e baixo volume. O DP2T pode ser configurados com acessórios para automatizar o dispositivo IC com Tape & Reel, JEDEC Tray, e inspeção ótica AOI com resultados de cerca de 1.000 UPH. O processo de automação única pode ser realizado pelo DP2T para minimizar o manuseio humano, elevar a qualidade e aumentar a eficiência.

A DediProg melhora e revoluciona a tecnologia de programação com mais de 250 automações de programação instaladas no mundo todo e mais de 800 unidades de programadores UFS comercializados. A liderança da DediProg em programação IC chega ainda mais longe com os avanços nos programadores e na automação.

Na mostra Munich Productronica, a DediProg e seu distribuidor na Alemanha, a AdoptSMT Europe GmbH apresentarão as tecnologias em programação IC no Hall B2, stand 117 e no Hall A3, stand 181 respectivamente. Veja como aumentar a eficiência de programação e obter informações sobre reduções de custo total em www.DediProg.com ou escreva para sales@DediProg.com.

Sobre a DediProg Technology

A DediProg projeta e especializa-se em soluções em programação IC. Como especialista em programação IC, a automação da DediProg é capaz de gerenciar os menores pacotes WLCSP e pode ser configurada para as mais diferentes necessidades de programação. A DediProg também conta com equipes de suporte técnico em diversas regiões para oferecer consultoria em programação IC e serviços para os clientes em todo o mundo.

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1016831/NuProgPlus_U8.jpg

Imagem - https://mma.prnewswire.com/media/1011437/DP3000_G3_SideFront_v2.jpg

FONTE DediProg Technology

Related Links

http://www.dediprog.com



SOURCE DediProg Technology