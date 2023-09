Deepak Ohri verlaat lebua Hotels and Resorts

Na 20 jaar als CEO stapt de horecavernieuwer op om een nieuwe onderneming te starten

BANGKOK, 4 september 2023 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigde Deepak Ohri, visionair hospitality executive, zijn vertrek aan als CEO van lebua Hotels en Resorts , het door hem opgerichte merk dat uitgroeide tot marktleider in luxe in Zuidoost-Azië. Gedurende zijn tijd als CEO wijdde Ohri zijn carrière aan het succesvol uitbouwen van lebua tot een gerenommeerde naam in de wereldwijde luxueuze horecasector. Hij blijft aan als CEO tot het einde van het jaar.

"We willen Deepak bedanken voor zijn toewijding en bijdrage aan lebua," aldus Narawadee Bualert, voorzitter van lebua. "Tijdens zijn ambtstermijn werd lebua een leider in de luxehoreca dankzij zijn doortastendheid en natuurlijke instincten. Deepak zette ons bedrijf op de kaart en oogstte wereldwijd lof van zowel gasten als waarnemers uit de sector. We kijken ernaar uit om zijn nalatenschap voort te zetten en wensen Deepak het allerbeste in wat hij in de toekomst onderneemt."

Als CEO van lebua - gecrediteerd als het eerste inheemse luxehorecamerk in Zuidoost-Azië - zette Ohri nieuwe standaarden voor de sector en creëerde hij de eerste "verticale bestemming". Ohri, wereldwijd bekend om zijn luxueuze eet- en drinkconcepten en ongeëvenaarde service, bleef grenzen verleggen met de opening van 's werelds hoogste rooftop luxerestaurant, Sirocco, in lebua Bangkok. Vervolgens opende hij nog twee andere toprestaurants, die beide werden bekroond met twee Michelinsterren.

Onder Ohri's leiding is lebua, dat nu vijf hotels heeft in India, Thailand en Nieuw-Zeeland, door World Travel Award uitgeroepen tot 's werelds beste All Suite Hotel en wordt het nog steeds beoordeeld als een van de beste 1 procent bedrijven ter wereld op het gebied van klanttevredenheid.

Ohri is al bezig met het plannen van zijn volgende stap: een "hybride" luxehorecamerk dat in de Verenigde Staten zal worden gelanceerd. "Het was een eer om de afgelopen 20 jaar als oprichter en CEO van lebua te werken", aldus Ohri. "Ik ben trots op wat we hebben bereikt en had dit niet kunnen doen zonder de steun van het hele team. Ik ben enthousiast over wat er nu komen gaat."

Sinds de oprichting van lebua in 2003 is Ohri uitgegroeid tot een leider op het gebied van management en luxehoreca, wiens inzichten wereldwijd erg gewild zijn. Ohri werd uitgeroepen tot een van de Global Top Most Inspirational Executives in Travel and Hospitality van het International Hospitality Institute en tot een van de 100 Most Powerful People in Global Hospitality. Hij gaf ook lezingen aan vooraanstaande onderwijsinstellingen zoals Columbia University, NYU Stern Business School en Harvard Business School. Daarnaast is Ohri Executive in Residence in Ondernemerschap en Innovatie en voorzitter van de Raad van Bestuur van het Pino Global Entrepreneurschip Center en is hij lid van de raad van bestuur van CIBER (Center for International Business and Education) aan het College of Business van Florida International University.

Over Deepak Ohri

Deepak Ohri is een visionair, change maker, ondernemer en thought leader. Ohri richtte lebua Hotels en Resorts op dat bekend staat als het eerste inheemse luxehorecamerk in Zuidoost-Azië, met vijf hotels in India, Thailand en Nieuw-Zeeland. Ohri's unieke kijk op de horecasector, waarbij de nadruk ligt op emotionele connecties voor de gasten, is nu een trend in de hele branche. Ohri tilde de luxehoreca naar een hoger niveau en gaf het startsein voor de rage van rooftop dineren in Bangkok met lebua's collectie chique restaurants, The Dome at lebua. Onder zijn leiding kreeg lebua de World's Leading All-Suite Hotel Award van World Travel Award en behoort het nog steeds tot de top 1 procent van bedrijven wereldwijd voor klanttevredenheid. Daarnaast verkoos het International Hospitality Institute Ohri als een van de Global Top Most Inspirational Executives in Travel and Hospitality en een van de 100 Most Powerful People in Global Hospitality.

Ohri is de auteur van A Bridge Not Too Far - Where Creativity Meets Innovation , waarin Ohri's opkomst van de bescheiden-maar-leerrijke straten van New Delhi naar de hoogten van de wereldwijde luxebusiness in kaart wordt gebracht. Ohri's scherpzinnigheid en inzichten zijn wereldwijd gewild en hij wordt erkend als een bekroond ondernemer, een gevierd spreker en geprezen door tal van internationale organisaties voor zijn visionair leiderschap.

Deepak Ohri is de oprichter en voorzitter van Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH), een in de VS gevestigd bedrijf gespecialiseerd in luxe-ervaringen, onderwijs, consulting en branding.

Over lebua

Lebua, een in Bangkok gevestigde horecagroep, hanteert een unieke benadering van de dienstensector die naar een diepere uitwisseling met de gasten peilt door emotionele connecties te creëren. Lebua's bekroonde accommodaties omvatten Tower Club at lebua en lebua at State Tower in Bangkok, twee prachtige accommodaties in India (lebua Lucknow en lebua Corbett) en een exclusieve accommodatie in Nieuw-Zeeland (Lake Okareka Lodge by lebua).

The Dome at lebua is een indrukwekkende collectie iconische restaurants bovenop lebua's eigendom in Bangkok, met adembenemende uitzichten en een mixologie en keuken die fijnproevers van over de hele wereld aantrekt: Sirocco, Breeze, Mezzaluna met twee Michelinsterren, Sky Bar, Flute, Alfresco 64, lebua No. 3, Pink en Chef's Table.

