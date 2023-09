Deepak Ohri verlässt lebua Hotels and Resorts

Der Innovator der Hotellerie tritt nach Jahren 20 als Geschäftsführer zurück, um ein neues Unternehmen zu gründen

BANGKOK, 4. September 2023 /PRNewswire/ -- Heute gab Deepak Ohri, visionärer Hotellerie-Manager, seinen Rücktritt als Geschäftsführer von lebua Hotels and Resorts bekannt, der Marke, die er gegründet und in Südostasien als Marktführer im Luxusbereich etabliert hat. Während seiner Zeit als Geschäftsführer widmete Ohri seine Karriere dem Ziel, lebua zu einem bekannten Namen in der globalen Luxushotellerie zu machen – mit Erfolg. Er wird bis zum Ende des Jahres als Geschäftsführer im Amt bleiben.

„Wir möchten Deepak für sein Engagement und seine Leistungen bei lebua danken," erklärte Narawadee Bualert, Präsidentin von lebua. „Während Deepaks Amtszeit ist lebua im Bereich der Luxushotellerie dank seiner Entschlossenheit und seiner natürlichen Instinkte zum Marktführer geworden. Deepak hat unserem Unternehmen einen Namen verschafft und weltweit Lob von Gästen und Branchenbeobachtern geerntet. Wir freuen uns darauf, sein Vermächtnis fortzusetzen und wünschen Deepak bei seinen zukünftigen Unternehmungen alles Gute."

Während seiner Zeit als Geschäftsführer von lebua - der ersten Luxusmarke in Südostasien - setzte Ohri neue Branchenstandards und schuf den erste „vertikalen Zielort". Ohri, der weltweit für seine luxuriösen Speisen- und Getränkekonzepte und seinen unvergleichlichen Service bekannt ist, hat mit der Eröffnung des höchsten Luxus-Dachrestaurants der Welt, dem Sirocco im lebua Bangkok, weitere Grenzen überschritten und in der Folge zwei weitere Restaurants als Aushängeschilder eröffnet, die beide mit jeweils zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden.

Unter der Führung von Ohri wurde lebua, das mittlerweile über fünf Häuser in Indien, Thailand und Neuseeland verfügt, vom World Travel Award zum weltweit führenden All-Suite Hotel gekürt und zählt weiterhin zu den besten 1 Prozent der Unternehmen weltweit in Bezug auf Kundenzufriedenheit.

Ohri plant bereits seinen nächsten Schritt – eine luxuriöse „hybride" Hotelmarke, die in den Vereinigten Staaten gestartet wird. „Es war mir eine Ehre, in den letzten 20 Jahren als Gründer und Geschäftsführer von lebua tätig zu sein," erklärte Ohri. „Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Ohne die Unterstützung des gesamten Teams hätte ich es niemals schaffen können. Ich freue mich auf das nächste Kapitel."

Seit der Gründung von lebua im Jahr 2003 hat sich Ohri ebenfalls zu einem Führer im Bereich Management und Luxushotellerie entwickelt, dessen Erkenntnisse weltweit gefragt sind. Ohri wurde vom International Hospitality Institute als einer der Global Top Most Inspirational Executives in Travel and Hospitality und als einer der 100 Most Powerful People in Global Hospitality ausgezeichnet. Außerdem hat er an führenden Bildungseinrichtungen wie der Columbia University, der NYU Stern Business School und der Harvard Business School Vorlesungen gehalten. Darüber hinaus ist Ohri Executive in Residence im Bereich Unternehmertum und Innovation und Vorsitzender des Vorstands des Pino Global Entrepreneurship Centers sowie Vorstandsmitglied des CIBER (Center for International Business and Education) am College of Business der Florida International University.

Informationen zu Deepak Ohri

Deepak Ohri ist Visionär, Veränderer, Unternehmer und Vordenker. Ohri gründete lebua Hotels and Resorts, die als erste einheimische Luxushotelleriemarke in Südostasien gilt, mit fünf Häusern in Indien, Thailand und Neuseeland. Ohris einzigartige Perspektive auf die Hotellerie, die sich auf emotionale Beziehungen zu den Gästen konzentriert, ist inzwischen ein branchenweiter Trend. Ohri hat den Standard der Luxushotellerie erhöht und mit der lebua-Auswahl an gehobenen Restaurants, The Dome at lebua, den Anstoß zu Bangkoks Dachrestaurant-Trend losgetreten. Unter seiner Führung wurde lebua mit dem World's Leading All-Suite Hotel by World Travel Award ausgezeichnet und zählt weiterhin zu den besten 1 Prozent der Unternehmen weltweit, was die Kundenzufriedenheit angeht. Das International Hospitality Institute wählte Ohri zu einem der Global Top Most Inspirational Executives in Travel and Hospitality und zu einem der 100 Most Powerful People in Global Hospitality.

Ohri ist der Autor von A Bridge Not Too Far – Where Creativity Meets Innovation, das Ohris Aufstieg von den bescheidenen, doch lehrreichen Straßen Neu-Delhis hin zu den Höhen des globalen Luxusgeschäfts darstellt. Ohris Scharfsinn und seine Einsichten sind weltweit gefragt. Er ist als preisgekrönter Unternehmer anerkannt, ein gefeierter Redner und wurde von zahlreichen internationalen Organisationen für seine visionäre Führung ausgezeichnet.

Deepak Ohri ist der Gründer und Präsident von Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH), einem in den USA ansässigen Unternehmen, das sich auf Luxuserfahrungen, Bildung, Beratung und Markenbildung spezialisiert hat.

Informationen zu lebua

Lebua, eine in Bangkok ansässige Hotelgruppe, verfolgt einen einzigartigen Ansatz im Dienstleistungssektor, der durch die Schaffung emotionaler Verbindungen eine tiefere Ebene des Austauschs mit den Gästen erschließt. Lebuas preisgekrönte Hotelkollektion umfasst Tower Club at lebua und lebua at State Tower in Bangkok, zwei großartige Häuser in Indien (lebua Lucknow und lebua Corbett) und ein exklusives Haus in Neuseeland (Lake Okareka Lodge by lebua).

The Dome at lebua ist eine beeindruckende Ansammlung ikonischer Restaurants im lebua-Hotel in Bangkok, mit atemberaubenden Aussichten und einer Mixologie und Küche, die Genießer aus aller Welt anzieht: Sirocco, Breeze, Mezzaluna mit zwei Michelin-Sternen, Sky Bar, Flute, Alfresco 64, lebua No. 3, Pink und Chef's Table.

