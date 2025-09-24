DeepL présente sa marketplace pour des solutions clés en main basée sur ses API de DeepL

Elle permet aux entreprises de découvrir et déployer les applications de confiance de DeepL et de ses partenaires en toute simplicité, pour profiter du plein potentiel des API de traduction et de rédaction IA.



COLOGNE, Allemagne, le 24 septembre 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA, annonce le lancement de DeepL Marketplace . Cette plateforme centralisée aide les entreprises à découvrir et déployer des applications et des intégrations approuvées, basées sur les API de traduction et de rédaction IA reconnues de DeepL . Alors que la demande des entreprises pour ces solutions API s'accélère, DeepL Marketplace simplifie leur adoption, grâce à des intégrations prêtes à l'emploi qui réduisent le temps, le coût et la complexité de mise en œuvre, et qui fonctionnent parfaitement avec les outils existants.

« DeepL Marketplace aide les entreprises à tirer parti de nos API de traduction et de rédaction pour surmonter leurs défis de communication et de langue à grande échelle », explique Jarek Kutylowski, fondateur et directeur général de DeepL. « Notre priorité est de permettre à nos clients d'utiliser DeepL partout où cela est nécessaire. Grâce à notre réseau de partenaires en pleine expansion et à nos intégrations fiables, nous rendons notre technologie accessible, flexible et facile à déployer ».

DeepL Marketplace propose des applications développées par DeepL et par ses partenaires. La plateforme unifiée regorge d'informations sur les intégrations de son API pour des cas d'utilisation variés : la localisation, la traduction en temps réel ou encore l'aide à la rédaction. Dès son lancement, DeepL Marketplace offre des intégrations d'un large éventail de partenaires de confiance, comme Becklyn GmbH, Consoltec, Like Reply GmbH, Phrase, cloudworx, Weglot, Robert, Coforge, Transcy, Gridly, Arveo, 1440, DigitAll360 et memoQ.

La plateforme sert aussi de canal stratégique pour des partenaires technologiques cherchant à accroître leur impact et leur portée. En développant leur produit à partir de l'API de DeepL et en le référençant sur DeepL Marketplace, ces partenaires gagnent en visibilité auprès du réseau de l'entreprise, qui compte déjà plus de 200 000 entreprises clientes dans le monde, notamment des géants tels que Mazda, Harvard Business Publishing et Softbank Robotics, et qui continue de croître.

DeepL prévoit d'enrichir régulièrement la plateforme avec de nouvelles intégrations et des offres partenaires. Pour explorer DeepL Marketplace ou pour savoir comment devenir partenaire, visitez la page https://marketplace.deepl-partners.com/ .

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA. Elle développe des solutions sécurisées intelligentes pour répondre aux défis des entreprises. Plus de 200 000 entreprises clientes et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance à la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour obtenir des traductions naturelles, peaufiner leurs textes et recourir à la traduction vocale en direct. Réputée pour son approche innovante, ainsi que la qualité et la sécurité de ses outils, DeepL continue d'élargir son offre au-delà du domaine linguistique. Son agent IA autonome DeepL Agent sera bientôt lancé et devrait révolutionner les processus des entreprises et des travailleurs spécialisés. Fondée en 2017 par Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures. Visitez www.deepl.com/fr pour en savoir plus sur DeepL.

