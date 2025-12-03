El 69 % de los directivos internacionales predicen que los agentes de IA transformarán las empresas en 2026, según un estudio de DeepL

Los agentes de IA están listos para impulsar la transformación de toda la empresa en 2026

Diferencias regionales en la adopción de la IA

La IA lingüística y de voz se convierte en una infraestructura fundamental para las operaciones internacionales

NUEVA YORK, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ha llegado la era de los agentes de IA. Una nueva encuesta de DeepL, empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA, revela que 2026 marcará el decisivo momento del paso de la experimentación con IA a la automatización inteligente, ya que la mayoría (69 %) de los líderes empresariales mundiales esperan que la IA agéntica transforme sus operaciones en el próximo año.

Tras encuestar a 5000 ejecutivos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, el estudio de DeepL revela que las empresas se están preparando para implantar agentes de IA autónomos a gran escala con el fin de gestionar tareas intelectuales, impulsar la productividad y remodelar las estructuras de plantilla, algo que podría suponer el cambio operativo más significativo en el mundo empresarial desde la nube.

"Los agentes de IA ya no son experimentales, son inevitables", afirmó Jarek Kutylowski, CEO y fundador de DeepL. "La siguiente fase consiste en integrarlos profundamente en nuestra forma de trabajar. En 2026, los agentes de IA pondrán fin a los pesados cambios de entorno y a las tareas repetitivas y así la gente podrá centrarse en lo que de verdad hace avanzar a las empresas."

Los agentes de IA protagonizarán la próxima revolución empresarial

Tras las primeras pruebas piloto y ejemplos de uso, los agentes de IA llegan a la producción empresarial.

Casi la mitad (44 %) de los líderes profesionales internacionales esperan una gran transformación de la IA agéntica en 2026 y otra cuarta parte (25 %) afirma que ya está en marcha. Solo el 7 % cree que los agentes no cambiarán sus operaciones, lo que subraya la rapidez de la adopción.

Los encuestados indicaron que los tres principales factores que influyen en la confianza en los agentes de IA son el retorno de la inversión (ROI) y la eficiencia (22 %), la adaptabilidad de la plantilla (18 %) y la creciente preparación de las empresas (18 %).

En sentido contrario, los encuestados mencionaron que los principales retos a la hora de implantar los agentes de IA son el coste (16 %), la preparación de los trabajadores (13 %) y la madurez tecnológica (12 %).

La IA es el principal motor de crecimiento de las empresas internacionales

Más allá de los agentes, hoy se considera a la IA en su conjunto como el principal motor del crecimiento empresarial de cara a 2026.

Más de dos tercios (67 %) de los encuestados aseguran que el ROI de sus iniciativas de IA ha aumentado este año y más de la mitad (52 %) esperan que la IA contribuya más al crecimiento de la empresa que cualquier otra tecnología el año que viene.

El Reino Unido lidera (80 %) en cuanto al rendimiento empresarial cuantificable de la IA, seguido de Alemania (78 %), Estados Unidos (71 %) y Francia (70 %), mientras que Japón se queda atrás con solo un 35 %, lo que sugiere una adopción y una preparación más lentas.

Curiosamente, más de la mitad (51 %) de los líderes empresariales internacionales creen que la IA creará más nuevos puestos de trabajo que los que sustituirá el próximo año y el 52 % afirman que se requerirán conocimientos de IA en la mayoría de las nuevas contrataciones.

La IA lingüística y de voz evoluciona de herramientas a infraestructura

La encuesta de DeepL también destaca que la IA lingüística y de voz se están convirtiendo en elementos fundamentales de la infraestructura empresarial.

Casi dos tercios (64 %) de las empresas internacionales piensan aumentar la inversión en IA lingüística en 2026, con el Reino Unido a la cabeza (76 %), seguido por Alemania (74 %), Estados Unidos (67 %) y Francia (65 %), ya que la comunicación multilingüe y la generación de contenido son cada vez más cruciales para el crecimiento a escala internacional. Por el contrario, Japón (38 %) sigue siendo relativamente conservador, lo que indica un impulso más lento, aunque registra un interés creciente entre más de uno de cada tres profesionales.

Por su parte, la IA de voz está pasando de ser algo "deseable" a algo imprescindible.

Más de la mitad (54 %) de los líderes empresariales internacionales afirman que la traducción de voz en tiempo real será esencial en 2026, frente a sólo un tercio (32 %) en la actualidad.

Reino Unido (48 %) y Francia (33 %) lideran el uso temprano de las herramientas de traducción de voz en tiempo real, mientras que Japón sigue siendo reticente, con solo un 11 % que las utiliza en la actualidad.

Impulsan la demanda los avances en la tecnología de voz en directo (46 %), las expectativas de los clientes (40 %) y la expansión a otros mercados (38 %).

"La traducción de voz en tiempo real es el siguiente nivel de la comunicación internacional", afirmó Kutylowski. "Cuando la gente puede hablar de forma natural y que le entiendan plenamente, se acelera la colaboración."

Toda esta información puede ayudar a los líderes empresariales internacionales a tener datos fundamentales sobre lo que está por venir en el ámbito de la IA y a saber de qué manera estos cambios transformarán los distintos sectores, redefinirán las expectativas de los clientes y repercutirán en el panorama competitivo. Para conocer las predicciones del equipo ejecutivo de DeepL sobre la IA en los ámbitos de la tecnología, el marketing o el derecho, entre otros, consulta esta publicación del blog.

Metodología

Esta investigación fue realizada por Censuswide en nombre de DeepL, encuestando a profesionales de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Japón. La encuesta se realizó en septiembre de 2025. Censuswide emplea a miembros de la Market Research Society, que se basa en el código de ESOMAR.

Acerca de DeepL

DeepL es una empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de IA que se centra en crear soluciones seguras e inteligentes para problemas profesionales complejos. La plataforma de IA lingüística de DeepL no solo se ha ganado la confianza de más de 200 000 clientes profesionales, sino también la de millones de personas en 228 mercados de todo el mundo, por la calidad y naturalidad de sus traducciones, sus mejoras de textos y su traducción de voz en tiempo real. Basándose en su historial de innovación, calidad y seguridad, DeepL sigue ampliando su oferta más allá del ámbito lingüístico con DeepL Agent, un agente autónomo de IA diseñado para transformar la manera de trabajar de empresas y profesionales. DeepL fue fundada en 2017 por su actual CEO, Jarek Kutylowski, y a día de hoy cuenta con más de 1000 empleados y el respaldo de inversores de renombre mundial como Benchmark, IVP o Index Ventures. Más información sobre DeepL disponible en www.deepl.com.

