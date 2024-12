DeerRun s'apprête à pénétrer le marché allemand avec des tapis de course intelligents, offrant des solutions de remise en forme personnalisées

BERLIN, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- JOYFIT, une société américaine de technologie sportive renommée, a annoncé l'entrée officielle de sa marque populaire d'équipement de fitness à domicile, DeerRun, en Allemagne. DeerRun présentera sa dernière gamme de produits innovants, comblant ainsi une lacune sur le marché national du fitness en salle.

DEERRUN Set to Enter German Market

DeerRun a été créé en réponse à une lacune sur le marché des équipements de fitness en salle, où de nombreux produits ne parviennent pas à répondre aux divers besoins des utilisateurs. L'équipe JOYFIT a conçu la gamme de tapis roulants personnalisés de DeerRun, en associant le fitness à la vie quotidienne.

Depuis son lancement, DeerRun est rapidement devenue une marque leader de tapis de course intelligents en Amérique du Nord, grâce à ses produits innovants et à la plateforme PitPat , connue sous le nom de ‹Online Olympics Platform›. Avec plus d'un million de tapis roulants vendus dans le monde, DeerRun fait participer chaque jour des dizaines de milliers d'utilisateurs à des courses virtuelles et à des défis de remise en forme sur PitPat.

Kevin Zhang, fondateur de JOYFIT et PDG de DeerRun, attribue le succès de la marque à la conception innovante de ses produits, à son écosystème matériel-logiciel intégré et à sa compréhension approfondie des besoins de l'industrie du fitness en salle.

Q1 Pro - Tapis de marche compact

Prix original : €359 | Prix actuel : €179 (-50% DE RÉDUCTION)

Le tapis de course Q1Pro est idéal pour les débutants et les exercices à faible impact, avec une capacité de poids de 136 kg et une vitesse maximale de 6 km/h. Sa conception compacte (124,7 cm de long, 53 cm de large) et son moteur sans balai silencieux (<45 dB) en font un outil idéal pour un usage domestique.

Q1 Mini - Tapis de marche ultra pratique

Prix original : €269 | Prix actuel : €189 (-30% OFF)

Le Q1 Mini est un tapis de course compact et silencieux d'une capacité de 120 kg et d'une vitesse maximale de 6km/h. Son moteur sans balai (<45dB) et son écran LED permettent de suivre la vitesse, le temps, la distance et les calories, ce qui le rend idéal pour les petits espaces et les entraînements légers comme la marche ou le jogging.

A5 Pro - Solution de marche et de course 2 en 1

Prix original : €539 | Prix actuel : €359 (-33% OFF)

A5 Pro est un tapis de course durable et compact (L : 132,5 cm, H : 107,5 cm, 158 kg) conçu pour les adultes. Il offre une vitesse de 1 à 6 km/h lorsqu'il est plié et jusqu'à 12 km/h lorsqu'il est complètement déployé.

À propos de DeerRun

Fondé aux États-Unis, DeerRun a pour mission d'offrir aux utilisateurs du monde entier des expériences de fitness en salle intelligentes et confortables. Guidée par sa mission ‹Make Fitness More Fun with Technology› (rendre le fitness plus amusant grâce à la technologie), la marque encourage continuellement l'innovation et la conception personnalisée, contribuant ainsi à la culture mondiale du fitness.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2578711/DeerRun.jpg