DeerRun betritt den deutschen Markt mit intelligenten Laufbändern und bietet personalisierte Fitnesslösungen an

BERLIN, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- JOYFIT, ein renommiertes Sporttechnologieunternehmen aus den USA, hat den offiziellen Markteintritt seiner weltweit beliebten Marke für Heimfitnessgeräte, DeerRun, in Deutschland angekündigt. DeerRun wird gleichzeitig seine neueste Reihe innovativer Heimfitnessprodukte vorstellen, die eine seit langem bestehende Lücke bei Indoor-Fitnesslösungen in Deutschland schließen.

Die Marke DeerRun entstand aus einer intensiven Reflexion über den aktuellen Markt für Indoor-Fitnessgeräte. Das JOYFIT-Team stellte fest, dass der Markt zwar mit verschiedenen Fitnessprodukten überschwemmt ist, viele jedoch nicht über personalisierte Designs verfügen, um den spezifischen Bedürfnissen der verschiedenen Nutzer gerecht zu werden. Als Reaktion darauf hat DeerRun eine Reihe von maßgeschneiderten Laufbändern entwickelt, die auf verschiedene Nutzergruppen zugeschnitten sind und Fitness nahtlos in den Alltag integrieren.

Seit seiner Gründung hat DeerRun in Nordamerika rasch an Popularität gewonnen und sich dank seiner innovativen Indoor-Laufbänder und der weltweit größten Online-Wettbewerbsplattform – JOYFIT's PitPat, auch bekannt als „Online Olympics Platform" – zu einer der führenden Marken für intelligente Laufbänder entwickelt. Bis heute hat DeerRun weltweit über 1 Million Laufbänder verkauft, und täglich nehmen Zehntausende von Nutzern an virtuellen Rennen und Fitness-Challenges auf PitPat teil.

Kevin Zhang, Gründer von JOYFIT und CEO von DeerRun, führt den Erfolg der Marke nicht nur auf das innovative Produktdesign und das integrierte Hardware-Software-Ökosystem zurück, sondern auch auf das genaue Verständnis der Anforderungen der Indoor-Fitnessbranche.

Q1 Pro - Kompaktes Laufband

Ursprünglicher Preis: 359 € | Aktueller Preis: 179 € (-50 % RABATT)

Das Q1Pro-Laufband ist ideal für Anfänger und Workouts mit geringer Belastung, mit einer Tragfähigkeit von 136 kg und einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Durch sein kompaktes Design (124,7 cm lang, 53 cm breit) und seinen leisen bürstenlosen Motor (<45 dB) eignet es sich perfekt für den Heimgebrauch.

Q1 Mini - Ultra bequemes Laufband

Ursprünglicher Preis: 269 € | Aktueller Preis: 189 € (-30 % RABATT)

Das Q1Mini-Laufband ist eine kompakte, benutzerfreundliche Option für das Training zu Hause mit einer Tragkraft von 120 kg und einer Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h. Mit einem leisen bürstenlosen Motor (<45 dB) und einer LED-Anzeige zur Verfolgung von Geschwindigkeit, Zeit, Entfernung und Kalorien ist es perfekt für kleine Räume und lässt sich dank. Ideal zum Gehen oder leichten Joggen.

A5 Pro - 2 in 1 Geh- und Lauflösung

Ursprünglicher Preis: 539 € | Aktueller Preis: 359 € (-33 % RABATT)

Das A5 Pro ist ein robustes Laufband für Erwachsene. Mit einem kompakten Design (L: 132,5 cm, H: 107,5 cm) und einem Gewicht von 158 kg bietet es Geschwindigkeiten von 1-6 km/h, wenn es zusammengeklappt ist, und bis zu 12 km/h, wenn es vollständig ausgeklappt ist.

Über DeerRun

DeerRun wurde in den Vereinigten Staaten gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzern weltweit das intelligenteste und komfortabelste Indoor-Fitnesserlebnis zu bieten. Geleitet von der Mission „Mit Technologie macht Fitness mehr Spaß" treibt die Marke weiterhin Innovationen und personalisiertes Design in der Fitnessbranche voran und trägt so zur globalen Fitnesskultur bei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2578711/DeerRun.jpg