Deezer apresenta o poder da música em campanha envolvente de reposicionamento para atrair a Geração Z

Campanha global destaca a mensagem do poder transformador da música

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de atrair usuários mais jovens para a plataforma, a Deezer apresenta um reposicionamento de marca para se tornar ainda mais atrativa às novas gerações. Assim, o serviço global de streaming anunciou seu primeiro passo em busca dessa meta, apresentando uma nova campanha de marketing lançada em três países: Brasil, França e Alemanha.

Deezer campanha (PRNewsfoto/Deezer)

Para a elaboração e realização desta campanha, foi escolhida uma das principais e mais criativas agências no cenário europeu, a premiada francesa Buzzman, que recebe a função de se tornar a principal parceira durante este processo de desenvolvimento mais amplo da marca.

Segundo Elsa Batigne, vice-presidente de marketing da Deezer, uma canção tem o poder de mudar a forma como você vê o mundo ao seu redor e, como a Deezer é a casa da música, a marca é a melhor parceira para os usuários redefinirem o clima através deste poder único que só a música tem. "Trabalhando com a Buzzman, criamos uma campanha disruptiva e envolvente, na qual a música dá vida às imagens. Mal podemos esperar para que nossos usuários interajam, brinquem com o conceito e usem o poder da música para criar seu próprio conteúdo a partir do desafio #thepowerofmusic (#opoderdamusica)".

No Brasil, a campanha abraça o digital e social, além da TV, com investimentos nos canais de TV Aberta e Fechada em canais do Grupo Globo com veiculação em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife até dezembro, incluindo entre a programação do Globoplay e do Rock in Rio 2022, o maior festival de música do mundo, que tem início na primeira semana de setembro. Na França e Alemanha, a campanha apresentará também imagens em vários formatos ao ar livre, incluindo outdoors, além de ativações digitais, mídias sociais e TV.

Globalmente, incluindo o Brasil, a Deezer vai realizar um desafio no TikTok, no qual os usuários deverão melhorar ou trazer um novo sentido a uma situação graças ao poder da música. Exclusivamente no território nacional, respeitando as diferenças culturais, a campanha ganhou vida com um olhar mais local, produzido pelo time da Deezer Brasil junto com a Adventure Studios. O objetivo foi trazer uma abordagem mais brasileira, com um filme solar e bem humorado.

Com visuais envolventes do fotógrafo Lou Escobar, a Deezer apresenta vários cenários intrigantes que, à primeira vista, podem não contar uma história completa. Entretanto, ao inserir música ao contexto, uma nova percepção ao cenário se destaca. Os artistas vão, desde ícones renomados, como Edith Piaf; superstars globais como Dua Lipa; e nomes mais locais como o francês Heuss L'enfoiré, o grupo alemão Die Prinzen e o brasileiro Vitor Kley.

A Deezer é uma das maiores plataformas independentes de streaming de música do mundo, com mais de 90 milhões de faixas disponíveis em 180 países, fornecendo recursos diferenciados no setor, como qualidade de áudio HiFi e uma tecnologia de recomendação inovadora. Considerada a Casa da Música, reúne artistas e fãs em uma plataforma mundial para expandir o acesso à música por meio da tecnologia. Fundada em 2007, em Paris, a Deezer é hoje uma empresa global com uma equipe de mais de 600 pessoas, com sedes na França, Alemanha, Reino Unido, Brasil e Estados Unidos, todos unidos por sua paixão por música, tecnologia e inovação. A Deezer está listada no Segmento Profissional da Euronext Paris (Ticker: DEEZR. ISIN: FR001400AYG6) e também faz parte do recém-criado segmento Euronext Tech Leaders, dedicado a empresas europeias de tecnologia com alto crescimento, e seu índice associado.

