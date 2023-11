Deezer revela nova identidade visual ousada e logomarca - preparando o cenário para uma era de experiências musicais

Com o convite "Viva a Música", Deezer compartilha uma nova identidade de marca centrada em experiências e um coração vibrante roxo em sua essência.

SÃO PAULO, 7 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Deezer (Paris Euronext: DEEZR) está se reinventando como uma plataforma de serviços e experiências, tendo "expressão" e "conexão" como direcionais para auxiliar artistas, fãs e parceiros a serem e pertencerem por meio da música. Para destacar a transformação e fortalecer a conexão emocional das pessoas com a marca, a Deezer está atualizando sua identidade visual.

"Deezer - Viva a Música"

"Nós transformamos a Deezer nos últimos dois anos, e o dia de hoje simboliza um marco importante ao apresentarmos nossa nova identidade e logomarca, ao mesmo tempo em que mostramos como o nosso produto evoluiu para uma plataforma com a qual as pessoas podem experienciar e viver a música de uma forma que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar", diz Jeronimo Folgueira, CEO da Deezer. "O amor pela música e por ajudar as pessoas a serem e pertencerem por meio da música sempre estiveram no coração da Deezer e, portanto, era hora de embarcarmos nesta nova jornada onde nós reforçamos esse compromisso com os fãs, artistas e parceiros".

A empresa agora adota uma personalidade ousada, antenada e excêntrica, trazida à vida por meio de um novo visual marcante e uma logomarca exclusiva representada por um coração roxo. Seguindo a nova direção da marca, a Deezer também está apresentando uma experiência de usuário e design aprimorados no app, para inspirar e empoderar os fãs de música com experiências personalizadas.

"Atualizar nossa identidade visual nos dá a oportunidade de contar nossa história de um jeito mais emocional, conectado com os fãs de música, artistas e parceiros estratégicos por meio de dicas visuais para as pessoas saberem que com a Deezer elas possa aproveitar a música ao máximo", conta Maria Garrido, CMO global da Deezer. "É um passo necessário na nossa evolução como marca e como empresa, inaugurando uma nova era e empoderando todos a serem e pertencerem por meio da música".

A nova marca Deezer foi revelada no dia 7 de novembro no Deezer Drop, evento comemorativo no La Gaîté Lyrique, em Paris.

SOBRE A DEEZER

A Deezer é uma das maiores plataformas independentes de experiências musicais do mundo, que conecta os fãs com seus artistas, criando momentos para que as pessoas vivam a música. A empresa dá acesso a um catálogo completo de músicas e áudio HiFi de alta qualidade e recursos que ajudam a moldar o setor, em uma plataforma em ascensão presente em mais de 180 países. Fundada em 2007 em Paris, a Deezer é hoje uma empresa global com mais de 600 pessoas que estão baseadas na França, Alemanha, Reino Unido, Brasil e EUA, unidas pela paixão pela música, tecnologia e inovação. Ao construir parcerias estratégicas em mercados-chave na Europa e nas Américas, a Deezer continua proporcionando valor de marca e engajamento dos usuários numa ampla variedade de indústrias, incluindo telecomunicações, mídia, hardware de áudio e varejo online. Como líder de inovações no setor, a Deezer foi a primeira plataforma a introduzir um novo modelo de monetização desde o início do streaming de música, projetado para recompensar melhor os artistas e a música que os fãs tanto valorizam. A Deezer está listada no Euronext Paris (Ticker: DEEZR. ISIN: FR001400AYG6) e também faz parte do Euronext Tech Leaders, dedicado a empresas europeias de tecnologia com alto crescimento e seu índice associado.

Para últimas notícias, visite https://newsroom-deezer.com/

Para relações com investidores, visite https://www.deezer-investors.com/

Siga a DeezerNews no Twitter e no LinkedIn para informações em tempo real.

Deezer – Viva a Música

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2269603/Deezer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2269448/Deezer_Logo.jpg

FONTE Deezer