DefenAge® validado en un estudio clínico como mejor solución antiedad para atrasar el reloj de forma natural

CARLSBAD, California, 3 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Progenitor Biologics®, LLC, fabricante y distribuidor de los revolucionarios productos de antiedad DefenAge® Skincare, se enorgullece de anunciar los resultados de un nuevo y completo estudio clínico sobre el revolucionario ingrediente de la línea: Age-Repair Defensins®. El sistema de tres pasos con defensinas "mejora de forma general el aspecto visual de la piel madura sin producir irritación, sequedad ni inflamación", apuntó el artículo revisado por profesionales del sector que publicó el Journal of Drugs in Dermatology (JDD). Las Age-Repair Defensins, que actúan sobre el problema, representan la última generación de tecnología antiedad y sin PIONERAS en su especie.

"El ritual de tratamiento con defensinas produjo mejorías estadísticamente considerables en TODOS y cada uno de los cinco parámetros a la vez, lo que incluye una reducción de las líneas de expresión y arrugas, el tamaño de los poros y la pigmentación visible. Los participantes del estudio también demostraron mejorías en el grado de grasa de la piel, su uniformidad, grado de hidratación y otras calidades cutáneas esenciales", comparte la investigadora principal del estudio, doctora en Medicina y autora de la correspondencia, Amy Forman Taub. "DefenAge produce mejoras importantes en la salud y la belleza visibles de la piel que hasta los no profesionales detectan rápidamente".

"Los resultados mostraron que el trío de productos con defensinas ofrece la mayor parte de las ventajas de los retinoles de larga tradición, además de los cosmecéuticos con factor de crecimiento, siendo más recientes pero muy utilizados, sin producir irritación ni inflamación, sensibilidad al sol ni problemas de neoplasias de la piel tratada", añadió la coinvestigadora del estudio, la Dra. Vivian Bucay. "Sin duda, los resultados clínicos observados han colocado a DefenAge Skincare en una categoría de alto nivel, lo que lo convierte en un producto de referencia".

La investigación preclínica anteriormente publicada muestra que las defensinas activan las reservas latentes de células "frescas" del cuerpo, las células madre con gen LGR6. "Tras la activación, las células madre con el gen LGR6 migran físicamente a la membrana basal de la piel, crean una nueva epidermis y, con el tiempo, una nueva piel más joven", explicó el Dr. Gregory Keller, coinvestigador del estudio. "La tecnología antiedad con defensinas es un auténtico cambio de paradigma que solo veo una vez cada diez años".

"DefenAge tuvo un prelanzamiento inicial en el verano de 2015", comentó Nikolay Turovets, doctor por la universidad y consejero delegado de Progenitor Biologics. "Actualmente, más de 300 profesionales de la medicina estética y spas médicos de EE. UU. ofrecen DefenAge. Desde su lanzamiento, el crecimiento anual de DefenAge ha superado el 100 por cien en tres años seguidos, con unas ventas en 2017 que superaron los 2,4 millones de dólares. Ahora, con unas pruebas clínicas tan sólidas de los resultados que ofrece el producto, continuaremos con nuestra expansión en el mercado estético y ofreceremos las mejores tecnologías a los consumidores".

Información del estudio

El estudio ha estado dirigido por la Dra. Amy Forman Taub, la Dra. Vivian Bucay, el Dr. Gregory Keller, el doctor por la universidad Jay Williams y el Dr. Darius Mehregan. Se realizó un ensayo con enmascaramiento doble (a los participantes y los investigadores), controlado con placebo y multicéntrico en ámbito ambulatorio a 44 mujeres de entre 41 y 71 años con pieles de tipos I-V. La evaluación se realizó en el momento de referencia, a las 6 semanas y a las 12 semanas. El sistema de 3 pasos DefenAge (nombre comercial: Clinical Power Trio) incluye: la mascarilla 2-Minute Reveal Masque, la crema 24/7 Barrier Balance Cream y el suero 8-in-1 BioSerum. El artículo revisado por profesionales del sector se titula: "Multi-center, double-blind, vehicle-controlled clinical trial of an alpha and beta defensin-containing anti-aging skin care regimen with clinical, histopathologic, immunohistochemical, photographic, and ultrasound evaluation" (Ensayo clínico multicéntrico, con enmascaramiento doble y controlado con vehículo de un ritual de tratamiento antiedad con defensinas alfa y beta con evaluación clínica, histopatológica, inmunohistoquímica, fotográfica y por ultrasonidos)[Taub A, et al. J Drugs Dermatol. Abril de 2018; 17(4):426-441].

El artículo completo se puede leer en la edición de abril de 2018 de JDD: http://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961618P0426X

Acerca de DefenAge

DefenAge ® Skincare es una línea de tratamiento cutáneo antiedad que utiliza tecnología y se distribuye principalmente en el mercado estético profesional, incluidas consultas de dermatología y cirugía estética. El ingrediente clave, Age-Repair Defensins®, cuenta con un singular mecanismo de acción natural y específico. La tecnología está pendiente de patente, solo está disponible en DefenAge y no entra en la categoría de factor de crecimiento. Clinical Power Trio es el ritual principal de tratamiento de sometido a pruebas en un estudio clínico de DefenAge y trata los signos visibles del envejecimiento a escala global. Los productos DefenAge no contienen: ingredientes de origen animal ni humano, parabenos, conservantes con formaldehído, sulfatos, aceites minerales, colorantes, ftalatos ni BPA.

Los productos están disponibles en www.DefenAge.com.

Para obtener más información, visite www.DefenAge.com o póngase en contacto con la empresa en

