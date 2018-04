Une étude clinique multicentrique en double aveugle confirme que DefenAge® est la meilleure solution anti-vieilissement de sa catégorie, en faisant reculer le temps de manière naturelle

« Un régime de soin de la peau faisant appel aux défensines a donné lieu à des améliorations importantes sur le plan statistique pour TOUS les cinq paramètres chez des patients simultanément, y compris une réduction des rides fines et grosses visibles, de la taille des pores et de la pigmentation visible. Les participants à cette étude ont également montré une amélioration au niveau de l'onctuosité, de la régularité et de l'hydratation de la peau, ainsi qu'un certain nombre d'autres qualités cruciales de la peau », explique l'expérimentateur principal de l'étude et auteur de correspondance, le docteur Amy Forman Taub, MD. « DefenAge est à l'origine d'améliorations profondes au niveau de la santé et de la beauté visible de la peau, qui apparaissent rapidement même pour l'œil inxpérimenté. »

« Les résultats ont montré que le trio de produits à base de défensines offrait la plus grande partie des atouts des rétinols qui ont depuis longtemps fait leurs preuves ainsi que des produits cosméceutiques contenant des facteurs de croissance plus récents mais largement utilisés, sans irritation ou inflammation, sensibilité au soleil, ou craintes liées à une néoplasie de la peau traitée », ajoute le coexpérimentateur de l'étude, le docteur Vivian Bucay, MD. « Les résultats cliniques observés placent sans aucun doute DefenAge Skincare dans la meilleure catégorie : c'est un produit révolutionnaire. »

Les résultats de recherche précliniques qui ont déjà été publiés montrent que les défensines activent une réserve dormante de cellules « fraîches » dans le corps, les cellules souches positives LGR6. « Après l'activation, les cellules souches positives LGR6 migrent physiquement dans la couche basale de l'épiderme pour créer un nouvel épiderme et, en définitive, une nouvelle peau plus jeune », explique le coexpérimentateur de l'étude, le docteur Gregory Keller, MD. « La technologie anti-vieillissement à base de défensines est véritablement un changement radical d'orientation, que je ne vois qu'une fois tous les dix ans. »

« DefenAge a fait l'objet d'un premier lancement en douceur à l'été 2015 », ajoute le PDG de Progenitor Biologics, Nikolay Turovets, PhD. « Aujourd'hui, plus de 300 médecins esthétiques et médi-spas aux États-Unis proposent DefenAge. Depuis le lancement, la croissance annuelle de DefenAge a dépassé 100 pour cent trois années consécutives, avec des ventes en 2017 qui ont dépassé 2,4 millions de dollars. Disposant aujourd'hui de preuves cliniques aussi robustes concernant les performances des produits, nous poursuivrons notre expansion sur le marché de l'esthétique et nous proposerons les meilleures technologies aux consommateurs. »

Informations sur l'étude

Cette étude a été réalisée par les docteurs Amy Forman Taub, MD, Vivian Bucay, MD, Gregory Keller, MD, Jay Williams, PhD, et Darius Mehregan, MD. Une étude multicentrique en insu des participants et des expérimentateurs et contrôlée versus placebo a été réalisée en mode ambulatoire sur quarante-quatre sujets féminins, âgés de 41 à 71 ans, pour les types de peau I à V. L'évaluation a été réalisée au début de l'étude, à 6 semaines et à 12 semaines. Le système à 3 étapes DefenAge (nom de marque : Clinical Power Trio) comprend les solutions 2-Minute Reveal Masque, 24/7 Barrier Balance Cream et 8-in-1 BioSerum. L'article évalué par des pairs est intitulé : « Multi-center, double-blind, vehicle-controlled clinical trial of an alpha and beta defensin-containing anti-aging skin care regimen with clinical, histopathologic, immunohistochemical, photographic, and ultrasound evaluation » (Étude clinique multicentrique, double aveugle, contrôlée versus véhicule d'un régime de soin antivieilissement de la peau alpha et bêta à base de défensines avec évaluation clinique, histopathologique, immunohistochimique, photographique et ultrason) [Taub A, et al. J Drugs Dermatol. 2018 Apr;17(4):426-441].

Pour lire l'intégralité de article paru dans le JDD d'avril 2018, rendez-vous sur : http://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961618P0426X

About DefenAge

DefenAge® Skincare est une gamme de soin antivieillissement de la peau fondé sur la technologie, essentiellement distribué via le marché de l'esthétique professionnelle, y compris les cabinets de dermatologie et de chirurgie esthétique. Le principal ingrédient, Age-Repair Defensins®, fait appel à un mécanisme d'action naturel autonome visant une cible précise. La technologie fait l'objet d'une demande de brevet, est exclusivement disponible chez DefenAge, et n'appartient pas à la catégorie des facteurs de croissance. Le Clinical Power Trio a fait l'objet d'une étude clinique, le régime de soins de peau essentiels de DefenAge qui élimine les signes visibles du vieillissement de la peau à l'échelle globale. Les produits DefenAge ne contiennent pas d'ingrédients d'origine animale ou humaine, de parabènes, d'agents conservateurs libérant du formaldéhyde, de sulfates, de graisses minérales, de colorants, de phtalates ou de bisphénol A.

Les produits sont disponibles sur www.DefenAge.com .

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.DefenAge.com ou suivez la société sur

Instagram : https://www.instagram.com/defenageskincare/

Facebook : https://www.facebook.com/DefenAge/

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCUNgakIU09qBQ4x1ulfc0jQ

Twitter : https://twitter.com/DefenAge

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/defenage-skincare/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/661594/DefenAge_Before_and_After.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/661595/DefenAge_Logo.jpg

SOURCE DefenAge

Related Links

http://www.defenage.com

https://defenage.com/