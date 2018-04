Defence IQ: les quatre responsables des agences chargées du programme SENSR participeront à la conférence Military Radar 2018

Le programme SENSR est le projet d'acquisition de systèmes radars le plus ambitieux de tous les temps. Le programme a été conçu et dirigé par les quatre plus grandes agences responsables du maintien de la capacité des radars aux États-Unis - NORAD, le Département de la sécurité intérieure des États-Unis, l'Agence fédérale américaine de l'Aviation et l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Il s'agit d'un renouvellement complet de la couverture radar de l'Amérique, qui englobe l'intégration de tous les 600 systèmes actuellement en service, et le budget a été prudemment estimé à « plus de 10 milliards de dollars ».

Le projet de proposition doit être mis sur le marché en 2019, la date d'attribution du contrat étant fixée à 2021. Il s'agit d'un délai très court pour une acquisition de cette envergure et les responsables respectifs du programme se rendront à Londres au mois d'août pour entrer en contact avec le marché européen, afin d'aider à définir les besoins. Les représentants des quatre agences présentes à la conférence Military Radar sont les suivants :

Brian Lihani , responsable, département de la connaissance aérospatiale - Directeur du programme, NORAD

, responsable, département de la connaissance aérospatiale - Directeur du programme, Russell Wright , directeur, normes de la connaissance des domaines et analyse des opérations aériennes et maritimes, Département de la sécurité intérieure

, directeur, normes de la connaissance des domaines et analyse des opérations aériennes et maritimes, Michael Emanuel , ingénieur principal et chef des opérations pour le programme SENSR, Agence fédérale américaine de l'Aviation

, ingénieur principal et chef des opérations pour le programme SENSR, Kurt Hondl , directeur de la R & D sur les radars MPAR (radars multifonctions à antenne réseau à commande de phase), Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique

