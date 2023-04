DEKADENTER NEUER 40 JAHRE ALTER WHISKY VON „THE SINGLETON" INSPIRIERT „SENSORISCHEN MAXIMALISMUS"

Diese von der Neurowissenschaftlerin Katherine Templar Lewis erklärte gesteigerte Sinneserfahrung wird von internationalen Künstlern in einer immersiven Galerie in Shanghai zum Leben erweckt

LONDON, 12. April 2023 /PRNewswire/ -- Die Markteinführung des „The Singleton 40-Year-Old Single Malt Scotch Whisky" stellt das dritte und letzte Kapitel in einer Reihe außergewöhnlicher Whiskys dar, eine epikureische Geschmacksreise von der „The Singleton of Glen Ord Distillery". Diese stark limitierte Abfüllung ist ein zutiefst dekadenter Whisky mit Noten von samtiger Bitterschokolade und reichhaltigen Pflaumen. Seine Geschmacksschichten sind so üppig, dass er die Erforschung des „sensorischen Maximalismus" als eine neue Theorie in der Neuroästhetik inspiriert hat, wie sich Geschmackserlebnisse der Superlative erreichen lassen.

The Singleton kreiert visionäre, außergewöhnliche Scotch Whiskys mit unvergleichlichen Aromen, die die Grenzen des Geschmacks verschieben, um Malts mit herausragender Tiefe und Harmonie zu kreieren. Die renommierte Maureen Robinson, Master of Malt, die mit ihren Experimenten und ihrer Kunstfertigkeit Pionierarbeit leistete, testete bei der Kreation Grenzen aus und nimmt uns mit auf eine Reise in die Dekadenz durch eine 28-jährige Sekundärreifung, die längste der Destillerie.

Maureen Robinson erklärt: „The Singleton 40-Year-Old ist das Finale der Serie „Epicurean Odyssey" von The Singleton, die ich mit viel Freude entwickelt habe und die auf meiner persönlichen Geschmacksreise während meiner Karriere als Whiskyherstellerin basiert. Am Ende dieser sehr umfangreichen sekundären Reifung haben wir speziell ausgewählte Ron Zacapa XO-Fässer verwendet, um den Whisky luxuriös abzurunden – mit einem äußerst reichhaltigen, fruchtigen und glatten Finish, das tiefe Noten von dunkler Schokolade hervorbringt. Das Ergebnis: Ein Whisky, der meinen Wunsch verkörpert, durch handwerkliche Kunst neue Aromen zu schaffen, für einen Whisky von höchster Intensität."

Als Inspiration für die fantastische Handwerkskunst und den luxuriösen Charakter des The Singleton 40-Year-Old schufen drei globale, multidisziplinäre Künstler, kuratiert von AlterProjects und in Zusammenarbeit mit Yoko Choy, einzigartige Werke, die die Elemente der Meisterschaft von Maureen Robinson und Whisky-Herstellern bei The Singleton ergründeten. Die talentierten Künstler, Zhou Yilun, Found Studio und Moodsonic, erweckten die Konzepte Reifungszeit, Handwerk und Reichtum durch die interpretation von „Flow", „Kollision" und „Reichhaltigkeit" zum Leben.



Auch die Neurowissenschaftlerin Katherine Templar Lewis beeinflusste die Entwicklung dieser Kunstwerke. Inspiriert von der Reichhaltigkeit dieses seltenen Single Malt und seiner aromatischen Reise erforschte sie „sensorischen Maximalismus" als eine neue neurowissenschaftliche Theorie, bei der unser sensorisches Bewusstsein durch die Kuratierung unserer äußeren Umgebung gestärkt werden kann. Dies bereitet uns dann auf ein Verkostungserlebnis der Superlative vor.

Die Werke der drei Künstler wurden nicht nur durch die Forschung von Katherine Templar Lewis beeinflusst, und sollen zu diesem erhöhten sensorischen Zustand beitragen, sondern auch von der Geschichte des The Singleton 40-Year-Old. Malt Master Maureen Robinson hat sich zum Ziel gesetzt, die sekundäre Reife in experimentellen Fässern bis ins Extreme zu führen und anschließend weitere bewusste Verbesserungen zu erwägen, um die luxuriösesten Whiskys aller Zeiten von The Singleton zu kreieren.

Diese Kunstwerke bildeten die Grundlage eines immersiven Galerieerlebnisses in Shanghai mit dem Namen „Rooms of Maximalism", wo Gäste sich auf eine Reise durch Räume begaben, die eine präzise Stimulation für die fünf Sinne und mehr boten, um diesen erhöhten Zustand des sensorischen Maximalismus zu erreichen, vor der weltweit ersten Verkostung des The Singleton 40-Year-Old.

Das Erlebnis umfasste die Enthüllung eines großen physischen Kunstwerks von Zhou Yilun, das die Kollision von Flüssigkeit und Fass erkundet. Es gab auch Bereiche mit sensorischer Entbehrung, die von ASMR durch eine von Moodsonic entworfene Klanglandschaft und bewegliche digitale Kunst von Found Studio ausgelöst wurde, die Bewegungen von unterschiedlichen Geschwindigkeiten einsetzte, um Gäste in einen Flow-Zustand zu versetzen, während auch eine Reihe von berührbaren Texturen zu der Sinneserfahrung der Gäste beitrugen.

Zhou Yilun kommentierte: „Durch eine einzige, grandiose Skulptureninstallation habe ich versucht, die Kollision von Flüssigkeit und Holz zu erfassen, die sich bei dem 40 Jahre alten Singleton-Whisky vollzieht. Mit meinem Material wollte ich die Textur und die Sinneserfahrung von Whisky imitieren, der durch das Fass und auf die Zunge fließt. Mit der Überlagerung von Farbe und Pinselstrichen verschiedener Farbtöne wollte ich die verflochtene und strukturelle Komplexität der vielen Geschmacksschichten des Whiskys abbilden. Ich hoffe, dass die Skulptur das sensorische Erlebnis der Flüssigkeit für den Betrachter verkörpert."

Tomas Nordmark, Komponist von Moodsonic, kommentierte: „Der Klang, den wir um uns herum hören, verändert, wie wir schmecken, fühlen und riechen, und er bietet damit den idealen Weg, um reichhaltige, immersive, maximalistische Erfahrungen zu schaffen. Wir haben uns vorgenommen, eine einzigartige Komposition zu kreieren, die das Geschmackserlebnis dieses außergewöhnlichen Whiskys gleichzeitig zelebriert und verstärkt. Auf der Grundlage der neurowissenschaftlichen Theorien von Katherine Templar Lewis haben wir einen Klang entwickelt, der Aromen wie samtige Schokolade für die Verkoster intensiviert."

Katherine Templar Lewis kommentierte: „Die Neuroästhetik zeigt uns, wie äußere Einflüsse unsere Sinne schärfen und auf das ultimative Geschmackserlebnis vorbereiten können. Durch den Einsatz verschiedener Taktiken, die sich auf die fünf Sinne und darüber hinaus auswirken, können Individuen diesen Zustand des sensorischen Maximalismus erreichen, bevor sie den TheSingleton 40-Year-Old genießen. Zusätzlich zu meinen Recherchen und meiner Zusammenarbeit mit einigen unglaublichen Künstlern im Rahmen von The Singleton 40-Year-Old habe ich auch einen Leitfaden erstellt, wie jeder Einzelne diese Erfahrung zu Hause machen kann."

Katherine Templar Lewis hat einige Schritte zur Vorbereitung auf die Verkostung vorgeschlagen, wenn man zu Hause einen Tropfen des Singleton 40-Year-Old oder eines anderen Whiskys aus dem Singleton-Sortiment genießen möchte. Klicken Sie hier, um den Leitfaden zu sehen.

Dieser unwiderstehlich reichhaltige, seltene Single Malt ist eine luxuriöse Ergänzung für jede Whisky-Sammlung und das perfekte Geschenk für Liebhaber guten Essens und edler Getränke. The Singleton 40-Year-Old wird weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf www.diageorareandexceptional.com. Der empfohlene Einzelhandelsverkaufspreis ist 3.300 GBP einschließlich britischer Zölle und Steuern und 3.755 GBP ohne Zölle und Steuern.

REDAKTIONELLE HINWEISE:

Informationen über The Singleton 40-Year-Old

The Singleton 40-Year-Old bringt die Epicurean Odyssey Series zum Abschluss und verkörpert die einzigartige Ambition im Streben nach erstaunlichem Geschmack durch bahnbrechendes Handwerk und Experimentierung. Die Serie ist das Ergebnis der unvergleichlichen Vision von Maureen Robinson, die sich mit ihrer außergewöhnlichen Handwerkskunst auf eine Reise begibt, um die Möglichkeiten der besten Geschmackserlebnisse der Welt zu erkunden.

Nach der Verkostung des The Singleton 40-Year-Old beschrieb ihn der Whisky-Liebhaber Charles Maclean wie folgt: „Ein herrlich vielschichtiger Ausdruck des The Singleton of Glen Ord: Das fachmännische Finishing hat die Aromen in einer ungewöhnlich reichhaltigen und üppigen Form zusammengebracht und dabei eine herrliche Geschmackskomplexität bewahrt."

PRODUKTINFORMATIONEN

ABV: 45,9 %

EVP (GBP): 3.300 £ (einschließlich britischer Zölle und Steuern)

EVP (USD): 3.755 $ (ohne Zölle und Steuern)

FREIGEGEBENES VOLUMEN: 1.716 Flaschen, 70 cl

AUCH ERHÄLTLICH IN DER REIHE EPICUREAN ODYSSEY: The Singleton 38-Year-Old, The Singleton 39-Year-Old

VERKOSTUNGSNOTIZEN:

Erscheinungsbild: Tief bernsteinfarben mit leichten Kupfertönen.

Nase: Die Nase ist weich, zunächst etwas prickelnd; die fruchtige Kopfnote weist auf getrockneten Apfel hin und wird bald von einem herzhafteren Aroma gestützt, während reichhaltige Noten von Obst, die in dunkle Schokolade eingehüllt sind, auf einer ausgleichenden Basis süßlich würziger Eiche mit leichten Aromen von hartem Toffee und Eichenspänen sitzen. Ein Tropfen Wasser führt zu einem Anklang von wachsartigem Rauch.

Körper: Leicht bis mittel.

Gaumen: Bei natürlicher Stärke ist die Textur dekadent weich und leicht wachsig, während der Geschmack süß, lebendig und sehr fruchtig beginnt und etwas salzig und sauer im Mittelgaumen wird. Komplexe Geschmacksschichten deuten in Schokolade getauchte Birnen und karamellisierte tropische Früchte an sowie Toffee-überzogene Banane und Ananas. Wundervoll ausgewogen und superweich, mit anhaltend reichhaltiger, süßer Fruchtigkeit, die ausgeglichen wird durch sich langsam aufbauenden schwarzen Pfeffer. Samtige, weiche dunkle Schokoladentannine geben eine appetitanregende trocknende Note an. Ein Tropfen Wasser betont die Frucht und macht das Gewürz weich und bringt einen mundkühlenden Nachgeschmack hervor.

Abgang: Ziemlich lang, tiefer Geschmack und leicht trocknend, mit schwarzem Pfeffergewürz und einem weiteren Hauch wachsigen Rauchs.

INFORMATIONEN ZU DIAGEO

Diageo ist ein weltweit führender Anbieter von alkoholischen Getränken und verfügt über eine hervorragende Kollektion von Marken in den Kategorien Spirituosen und Bier. Zu diesen Marken gehören die Whiskys Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's und Windsor, die Wodkas Smirnoff, Cîroc und Ketel One sowie Baileys, Captain Morgan, Tanqueray und Guinness. Das Leben feiern, jeden Tag, überall.

INFORMATIONEN ZU DEN KÜNSTLERN

Zhou Yilun 周轶伦

Zhou Yilun (*1983), ein in Hangzhou ansässiger Künstler, erhielt im Jahr 2006 den Abschluss BFA in Ölmalerei von der China Academy of Art. Sein vielfältiges Portfolio umfasst Gemälde, Installationen, Skulpturen und gemischte Medien, mit dem gemeinsamen Schwerpunkt, das Potenzial gewöhnlicher Materialien zu erkunden und sich von Alltagsgegenständen inspirieren zu lassen. Der Stil von Zhou ruft sowohl prähistorische als auch futuristische Elemente hervor und versucht, ein Gleichgewicht zwischen der greifbaren Qualität von Materialien und der ästhetischen Spannung der industriellen Produktion herzustellen. Die daraus resultierende verzerrte und traumhafte Realität stellt eine viszerale und emotionale Verbindung zwischen dem Betrachter und dem Kunstwerk her. Seine Arbeit wurde in verschiedenen Städten ausgestellt, darunter Beijing, Shanghai, Los Angeles und Zürich, was seine Fähigkeit unter Beweis stellt, mit seiner einzigartigen kreativen Vision ein Publikum über kulturelle Grenzen hinweg zu erreichen.

Moodsonic

Moodsonic arbeitet daran, die Kunstform der Klanglandschaft voranzubringen. Wir untersuchen, wie Klang unser Gehirn, unseren Körper und unsere sensorischen Erfahrungen in der konstruierten Umwelt verändert, mit einem Ansatz, der Design, Technologie und Wissenschaft kombiniert. Unsere Klanglandschaften sind in einer Vielzahl von Räumen zu hören, von Ausstellungsorten über Arbeitsplätze bis hin zu Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt.

Moodsonic arbeitet mit dem schwedischen Künstler, Komponisten und Sounddesigner Tomas Nordmark zusammen. Die Arbeit von Nordmark ist in öffentlichen Installationen, Ausstellungen, Film und Theater zu sehen. Seine Projekte sind Untersuchungen auf sowohl geistes- als auch naturwissenschaftlichem Terrain.

www.moodsonic.com www.tomasnordmark.com IG – @tomasnordmark

Found Studio

Außergewöhnliche visuelle Inhalte für die anspruchsvollsten Marken der Welt. Wir sind Künstler und Geschichtenerzähler, die 3D-Bewegungsdesign mit Filmkunst und Technologie verbinden, um einfallsreiche, innovative und wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.

www.found-studio.com Instagram/Twitter @found_studio

INFORMATIONEN ZU KATHERINE TEMPLAR LEWIS

Katherine ist eine in Oxford ausgebildete Neurowissenschaftlerin und verbindet kreative und wissenschaftliche Ökosysteme und Denkweisen. Mit einem umfassenden Hintergrund in den Bereichen Genetik, Neurowissenschaften und kognitive Psychologie erstellt sie interdisziplinäre Teams und Dialoge, um Erfahrungen, Produkte und kreative Prozesse an wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten und diese zu integrieren. Sie ist eine bahnbrechende „Reality-Hackerin", die durch künstlerische und kreative Zusammenarbeit dafür sorgt, dass hochmoderne Forschung schneller vom Labor in die Welt gelangt. Sie ist am Schnittpunkt von Lebenserfahrung und evidenzbasiertem Design tätig und ist mit einigen der weltweit führenden Institutionen und Labore verbunden.

INFORMATIONEN ZU DEN KURATOREN

AlterProjects sind Kuratoren, Strategen, Kulturplatzmacher und Produzenten mit einer Leidenschaft für Storytelling, Design und Innovation. AlterProjects verbindet mit einer Spezialisierung auf die Konzeption und Durchführung einzigartiger kultureller Programme auf der ganzen Welt Marken, Distrikte, Immobilienentwickler und Institutionen mit Designern und Künstlern. AlterProjects wurde von Anne-Laure Pingreoun gegründet und arbeitet mit außergewöhnlich kreativen Talenten zusammen, um neue Wege zu finden, bahnbrechende und unkonventionelle Inhalte und Erlebnisse zu entwickeln.

www.alter-projects.com

@alterprojects_

Anne Pingreon of AlterProjects kommentierte: „Wir haben eine sensorische Storytelling-Installation entwickelt, die darauf abzielt, neue zentrale Erinnerungen zu schaffen, in denen jeder Besucher ein einzigartiges und persönliches Erlebnis hat, voller Geschmack und voller Emotionen. Als Kuratoren glauben wir daran, Emotionen durch Kunst und Kultur zu schaffen, während wir gleichzeitig die schöne Erzählung feiern, in der die Inspiration zu diesem Whisky wurzelt."

In Zusammenarbeit mit Yoko Choy – CO-KURATORIN für COLLISION ROOM

Yoko Choy, China-Redakteurin der Zeitschrift Wallpaper*; Mitbegründerin von Collective Contemporist.

Yoko Choy wurde in Hongkong geboren und ist eine erfahrene Designjournalistin; ihre bisherige Arbeit wurde in zahlreichen internationalen Titeln veröffentlicht und sie ist zurzeit China-Redakteurin der Zeitschrift Wallpaper* (weltweite Ausgabe). Yoko ist außerdem eine hoch angesehene Kommunikationsberaterin, zu deren Kunden Messeveranstalter, Marken und Kreativstudios gehören. Sie lebt zurzeit in Hongkong und Amsterdam und sieht „East meets West" als mehr als nur eine Abstimmung zweier ästhetischer Visionen. Ihre Mission ist es, als eine mehrsprachige und multikulturelle kreative Kommentatorin und Kommunikatorin das Wissen und die Erkenntnisse beider Welten in eine gemeinsame kreative Sprache umzusetzen und das Bewusstsein für die Bedeutung des interkulturellen Austauschs in der Kreativbranche und in den Unternehmen zu schärfen. Zu diesem Zweck war Yoko 2018 Mitbegründerin von Collective Contemporist, einer Kreativberatung mit Büros in Beijing, Hongkong und Amsterdam, um Konversationen und Kooperationen zwischen den beiden Bereichen anzuregen und zu inspirieren.

@missyoko

