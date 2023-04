LE NOUVEAU WHISKY THE SINGLETON 40 ANS D'ÂGE À LA SAVEUR DÉCADENTE INSPIRE LE CONCEPT DE "MAXIMALISME SENSORIEL"

Cette intense expérience sensorielle, expliquée par la neuroscientifique Katherine Templar Lewis, prend vie grâce à des artistes internationaux dans une galerie immersive à Shanghai

LONDRES, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- La sortie du whisky écossais single malt 40 ans d'âge The Singleton marque le troisième et dernier chapitre d'une série de whiskies exceptionnels, un voyage épicurien à travers les saveurs du whisky The Singleton de la distillerie Glen Ord. Cette édition très limitée révèle un whisky particulièrement décadent, aux notes de chocolat noir velouté et de prunes généreuses. Ses saveurs sont si exquises qu'il a inspiré la découverte du concept du "maximalisme sensoriel", une nouvelle théorie neuroesthétique sur la manière de parvenir à des expériences gustatives exceptionnelles.

The Singleton 40-Year-Old, a decadent new expression from The Singleton inspires Sensorial Maximalism The Singleton 40-Year-Old launch in Zhangyuan, Shanghai, Gary Gan with artworks by Found Studio

The Singleton crée des whiskies écossais visionnaires et exceptionnels aux saveurs incomparables, repoussant les limites du goût pour créer des malts d'une profondeur et d'une harmonie remarquables. Véritable pionnière de l'expérimentation et de l'artisanat, la très admirée maîtresse du malt Maureen Robinson a repoussé toutes les limites pour créer ce whisky, qui nous entraîne dans un voyage vers la décadence après une maturation secondaire de 28 ans, la plus longue jamais réalisée par la distillerie.

Maureen Robinson a expliqué: "The Singleton 40 ans d'âge est le dernier de la série Epicurean Odyssey de The Singleton, une série que j'ai eu beaucoup de plaisir à créer et qui s'inspire de mon parcours personnel en termes de saveurs depuis le début de ma carrière de productrice de whisky. Au terme de cette maturation secondaire très poussée, nous avons choisi des fûts Ron Zacapa XO spécialement sélectionnés pour donner au whisky une touche finale gourmande. Ces fûts procurent une finition intensément riche, fruitée et onctueuse, avec des notes prononcées de chocolat noir. Il en résulte un whisky qui incarne mon désir de rechercher de nouvelles saveurs par le biais de l'artisanat. Le summum du whisky."

S'inspirant de l'incroyable savoir-faire artisanal et du caractère indulgent du whisky The Singleton 40 ans d'âge, trois artistes internationaux travaillant dans diverses disciplines ont créé des œuvres uniques qui étudient les éléments de la maîtrise de Maureen Robinson et des fabricants de whisky de The Singleton, sous l'égide d'AlterProjects et en association avec Yoko Choy. Les talentueux artistes Zhou Yilun, Found Studio et Moodsonic ont insufflé de la vie au temps de maturation, à l'artisanat et à la richesse de l'esprit en interprétant "le flux", "la collision" et "la richesse".

La neuroscientifique Katherine Templar Lewis a également influencé la réalisation de ces œuvres d'art. Inspirée par la richesse de ce rare single malt et son cheminement gustatif, elle a étudié le "maximalisme sensoriel" en tant que nouvelle théorie neuroscientifique, selon laquelle notre conscience sensorielle peut être renforcée par l'aménagement de notre environnement extérieur. Cela nous prépare alors à une expérience de dégustation des plus formidables.

Les œuvres des trois artistes s'appuient non seulement sur les recherches de Katherine Templar Lewis, en cherchant à contribuer à cet état sensoriel accru, mais elles s'inspirent également de l'histoire du whisky The Singleton 40 ans d'âge. La maîtresse du malt Maureen Robinson a décidé de pousser à l'extrême la maturation secondaire dans des fûts expérimentaux, puis d'y ajouter d'autres améliorations délibérées afin de créer les whiskies les plus savoureux jamais produits par The Singleton.

Ces œuvres d'art ont constitué la base d'une expérience immersive dans une galerie à Shanghai, baptisée The Rooms of Maximalism, où les invités ont traversé des salles stimulant chacun des cinq sens et plus encore, pour atteindre cet état de maximalisme sensoriel, avant les toutes premières dégustations mondiales du whisky The Singleton 40 ans d'âge.

L'expérience a notamment été marquée par la présentation d'une œuvre physique massive créée par Zhou Yilun, explorant la collision entre le liquide et les fûts. Des espaces de privation sensorielle ont également été aménagés, avec une ambiance sonore ASMR conçue par Moodsonic et des œuvres d'art numériques en mouvement créées par Found Studio, déployant des mouvements à des vitesses variables, spécialement conçus pour plonger les visiteurs dans un état de fluidité, ainsi qu'une gamme de textures tactiles, qui renforcent l'expérience sensorielle des visiteurs.

Selon Zhou Yilun: "À travers une sculpture unique et grandiose, j'ai cherché à reproduire la collision entre le liquide et le bois présente dans le whisky The Singleton 40 ans d'âge. J'ai cherché à imiter la texture et la sensation du whisky qui s'écoule à travers le tonneau et sur la langue avec des matériaux particuliers. En superposant des couches de peinture et en donnant des coups de pinceau de différentes teintes, j'ai souhaité représenter l'entrelacement et la complexité texturale des multiples arômes du whisky. J'espère que cette sculpture incarnera l'expérience sensorielle du liquide pour les spectateurs."

Tomas Nordmark, compositeur chez Moodsonic, a commenté: "Les sons qui nous entourent modifient notre goût, notre toucher, notre ressenti et notre odorat, c'est donc le moyen idéal de créer des expériences riches, immersives et maximalistes. Nous avons voulu créer une composition unique qui puisse à la fois honorer et rehausser l'expérience de dégustation de ce whisky exceptionnel. En nous appuyant sur les théories neuroscientifiques développées par Katherine Templar Lewis, nous avons produit un son qui intensifie les arômes comme le chocolat velouté pour ceux qui le dégustent."

Katherine Templar Lewis a ajouté: "La neuroesthétique nous apprend que des influences extérieures peuvent exacerber nos sens et les stimuler pour créer l'expérience de dégustation ultime. En déployant diverses tactiques qui affectent les cinq sens et plus encore, les individus peuvent atteindre cet état de maximalisme sensoriel avant de déguster The Singleton 40 ans d'âge. En plus de mes recherches et de ma collaboration avec des artistes incroyables dans le cadre du projet The Singleton 40 ans d'âge, j'ai également créé un guide sur la façon dont les individus peuvent tenter cette expérience chez eux."

Katherine Templar Lewis y suggère certaines étapes à suivre pour préparer la dégustation d'un whisky The Singleton 40 ans d'âge ou d'un autre whisky de la gamme The Singleton chez vous. Suivez le lien pour consulter le guide.

Ce single malt rare, d'une richesse irrésistible, est la pièce maîtresse de toute collection de whiskies et le cadeau idéal pour un amateur de gastronomie et de vin. The Singleton 40 ans d'âge sera disponible dans le monde entier chez des revendeurs sélectionnés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.diageorareandexceptional.com . Le prix de vente au détail recommandé est de 3 300 £, droits et taxes du Royaume-Uni inclus et de 3 755 $, hors droits et taxes.

À propos de The Singleton 40 ans d'âge

The Singleton 40 ans d'âge est le dernier whisky de la série Epicurean Odyssey, née pour incarner cette ambition unique de recherche d'un goût étonnant par le biais d'un artisanat et d'une expérimentation novateurs. Cette série est le fruit de la vision originale de Maureen Robinson, associée à un savoir-faire exceptionnel, dans le cadre d'un voyage destiné à explorer le champ des possibles pour les meilleures expériences gustatives du monde.

Après avoir goûté le whisky The Singleton 40 ans d'âge, l'amateur de whisky Charles Maclean l'a décrit comme suit: "Une expression glorieuse et complexe du whisky The Singleton de Glen Ord; la finition experte réunit les différents arômes en une forme exceptionnellement riche et pulpeuse, tout en conservant un goût délicieusement complexe."

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DEGRÉ D'ALCOOL: 45,9%

PRIX DE VENTE AU DÉTAIL RECOMMANDÉ (GBP): 3 300 £ (droits et taxes du Royaume-Uni inclus)

PRIX DE VENTE AU DÉTAIL RECOMMANDÉ (USD): 3 755 $ (hors droits et taxes)

VOLUME MIS EN VENTE: 1 716 bouteilles de 70 cl

ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS LA GAMME EPICUREAN ODYSSEY: The Singleton 38 ans d'âge, The Singleton 39 ans d'âge

NOTES DE DÉGUSTATION:

Aspect: Ambre foncé avec des reflets cuivrés.

Nez: Le nez est doux, avec un léger picotement au premier abord ; les notes de tête fruitées évoquent la pomme séchée et sont rapidement soutenues par un arôme plus savoureux évoquant la sauge, tandis que des notes plus riches de fruits, suggérant des prunes enrobées de chocolat noir, reposent sur une base équilibrée de chêne doucement épicé, avec de légers arômes de caramel dur et de copeaux de chêne. Une goutte d'eau fait apparaître un filet de fumée cireuse.

Corps: Léger à moyen.

Bouche: À l'état naturel, la texture est d'une douceur décadente et légèrement cireuse, tandis que le goût est d'abord suave, vibrant et très fruité, avant de devenir légèrement salé et acide comme une prune en milieu de bouche. Des couches de saveurs complexes suggèrent des notes de poires enrobées de chocolat noir et des fruits tropicaux caramélisés, ainsi que des bananes et des ananas enrobés de caramel. Parfaitement équilibré et très doux, avec un fruité riche et sucré soutenu, équilibré par un poivre noir qui se développe lentement. Des tanins de chocolat noir d'une douceur veloutée annoncent une note sèche appétissante. Une goutte d'eau souligne le fruit et adoucit l'épice, faisant apparaître un arrière-goût rafraîchissant.

Finition: Assez longue, profonde et légèrement sèche, avec des épices de poivre noir et un autre soupçon de fumée cireuse.

À PROPOS DE DIAGEO

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques dans les catégories des spiritueux et de la bière. Parmi ces marques figurent Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, les whiskies Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One, Baileys, Captain Morgan, Tanqueray et Guinness. Célébrer la vie, chaque jour, partout.

À PROPOS DES ARTISTES

Zhou Yilun 周轶伦

Zhou Yilun (né en 1983), artiste basé à Hangzhou, a obtenu une licence en peinture à l'huile à l'Académie chinoise des arts en 2006. Son portfolio varié comprend des peintures, des installations, des sculptures et des œuvres sur des supports mixtes, toutes axées sur la recherche du potentiel des matériaux ordinaires et inspirées par des objets de la vie quotidienne. Le style de Zhou évoque à la fois des éléments préhistoriques et futuristes. Il cherche à trouver un équilibre entre la qualité tangible des matériaux et la tension esthétique de la production industrielle. La réalité déformée et onirique qui en résulte établit un lien viscéral et émotionnel entre le spectateur et l'œuvre d'art. Son travail a été exposé dans plusieurs villes, dont Pékin, Shanghai, Los Angeles et Zurich, ce qui illustre sa capacité à engager le public au-delà des frontières culturelles grâce à sa vision créative unique.

Moodsonic

Moodsonic fait avancer l'art du paysage sonore. Nous explorons la manière dont le son altère notre cerveau, notre corps et nos expériences sensorielles dans l'environnement urbain grâce à une approche qui associe le design, la technologie et la science. Nos paysages sonores sont diffusés dans de nombreux espaces, qu'il s'agisse de lieux d'exposition, de lieux de travail ou d'établissements de santé dans le monde entier.

Moodsonic collabore avec l'artiste, compositeur et concepteur sonore suédois Tomas Nordmark. Son travail a été utilisé dans des installations publiques, des expositions, des films et des pièces de théâtre. Ses projets portent sur les sciences humaines et les sciences naturelles.

Found Studio

Un contenu visuel extraordinaire pour les marques les plus exigeantes du monde. Nous sommes des artistes et des conteurs qui fusionnent la conception de mouvements en 3D avec l'artisanat et la technologie cinématographiques pour créer un contenu imaginatif, innovant et percutant.

À PROPOS DE KATHERINE TEMPLAR LEWIS

Neuroscientifique formée à Oxford, Katherine relie les écosystèmes et la pensée créatifs et scientifiques. Forte d'une vaste expérience en génétique, en neurosciences et en psychologie cognitive, elle forme des équipes interdisciplinaires et instaure un dialogue afin d'intégrer les connaissances scientifiques dans les expériences, les produits et les processus créatifs. Elle est une pionnière du "piratage de la réalité", qui accélère le passage de la recherche de pointe du laboratoire au monde par le biais d'une collaboration artistique et créative. Elle se situe au carrefour de l'expérience vécue et de la conception fondée sur des données probantes et est affiliée à certains des plus grands laboratoires et institutions universitaires du monde.

À PROPOS DES CONSERVATEURS

AlterProjects est un groupe de conservateurs, de stratèges, de créateurs de lieux culturels et de producteurs passionnés par la narration, le design et l'innovation. Spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de programmes culturels uniques à travers le monde, AlterProjects met en relation des marques, des quartiers, des promoteurs immobiliers et des institutions avec des designers et des artistes. Fondé par Anne-Laure Pingreoun, AlterProjects collabore avec des talents créatifs exceptionnels pour trouver de nouvelles façons de créer des contenus et des expériences perturbateurs et non conventionnels.

Anne Pingreon d'AlterProjects a déclaré: "Nous avons créé une installation de narration sensorielle qui vise à créer de nouveaux souvenirs, où chaque visiteur vit une expérience unique et personnelle, riche en saveurs et en émotions. En tant que conservateurs, nous croyons en la stimulation des émotions par l'art et la culture, tout en célébrant la belle histoire qui est à l'origine de ce whisky."

En collaboration avec Yoko Choy - CO-CONSERVATRICE de COLLISION ROOM

Yoko Choy, rédactrice en chef pour la région Chine du magazine Wallpaper*; co-fondatrice de Collective Contemporist.

Née à Hong Kong, Yoko Choy est une journaliste chevronnée spécialisée dans le domaine du design. Son travail a été publié dans de nombreux journaux internationaux et elle est actuellement rédactrice en chef pour la région Chine du magazine Wallpaper* (édition mondiale). Yoko est également une consultante en communication très appréciée, qui compte parmi ses clients des organisateurs de salons, des marques et des studios de création. Actuellement basée à Hong Kong et à Amsterdam, elle considère que la rencontre entre Orient et Occident est plus qu'un simple rapprochement de deux visions esthétiques. Sa mission, en tant que commentatrice et communicatrice créative multilingue et multiculturelle, est de traduire les connaissances et les idées de ces deux mondes dans un langage créatif commun et de sensibiliser à l'importance des échanges interculturels dans le secteur de la création et dans les entreprises. À cette fin, Yoko a cofondé Collective Contemporist en 2018, un cabinet de conseil créatif avec des bureaux à Pékin, Hong Kong et Amsterdam, pour stimuler et inspirer les conversations et les collaborations entre les deux sphères.

