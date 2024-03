Delegation der Canton Fair will europäische Handelsbeziehungen im Vorfeld seiner 135. Auflage stärken

GUANGZHOU, China, 16. März 2024 /PRNewswire/ -- Im Vorfeld der 135. China Import and Export Fair („Canton Fair") hat Chu Shijia, der Vizepräsident und Generalsekretär des Events, der auch Generaldirektor des China Foreign Trade Centre ist, eine Werbereise nach Griechenland, Großbritannien und Irland unternommen. Bei seinen Gesprächen mit lokalen Wirtschaftsführern in diesen Ländern verwies Chu auf das hochwertige Wachstum der chinesischen Wirtschaft und die Modernisierung Chinas, die seiner Meinung nach neue globale Chancen eröffnen wird. Er betonte, dass die Canton Fair nicht nur für China, sondern für die ganze Welt eine wichtige Plattform darstellt.

image

Während eines Austauschs mit griechischen Geschäftsleuten in Athen ließ Chu die Geschichte Revue passieren und erklärte: „Die antiken Zivilisationen China und Griechenland haben über die alte Seidenstraße eine langjährige Freundschaft gelebt. Unter der strategischen Leitung unserer politischen Führung hat die chinesisch-griechische Wirtschaftskooperation bedeutende Ergebnisse erzielt. Die Canton Fair öffnet ein Fenster zur Welt, und wir freuen uns auf eine aktive Beteiligung der griechischen Geschäftswelt, um die chinesisch-griechische Wirtschafts- und Handelsentwicklung zu fördern, zur globalen wirtschaftlichen Erholung beizutragen und eine offene Weltwirtschaft aufzubauen."

Bei der großen Werbeveranstaltung in London führten Chu und sein Team Gespräche mit dem 48 Group Club und dem China-Britain Business Council. Chu berichte, dass die 135. Canton Fair eine optimierte Ausstellungsstruktur, eine Konzentration von hochklassigen Unternehmen und eine Fülle innovativer Produkte zeigen wird. Jack Perry, Vorsitzender des 48 Group Club, bekundete seine Absicht, die 135. Canton Fair zusammen mit einer Delegation zu besuchen und eine strategische Partnerschaft mit der Veranstaltung in Betracht zu ziehen.

Im Rahmen der Werbekonferenz in Dublin erklärte Chu: „Chinas jüngste Ankündigung der einseitigen Visabefreiung für Irland wird die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beider Länder weiter stärken." Angesichts des 45. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Irland lud er die irische Geschäftswelt ein, sich aktiv an der Messe zu beteiligen, den chinesischen Markt zu betreten, die Chancen in China zu nutzen und die bilaterale Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel auszubauen.

Die Wirtschaftskreise Griechenlands, Großbritanniens und Irlands haben positiv auf die Initiativen der Canton Fair reagiert. Lokale Unternehmen und Institutionen haben ihr Ziel bekräftigt, an der Veranstaltung teilzunehmen, die Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen auszubauen, die Entwicklung des Handels zu fördern und die langjährige Freundschaft fortzusetzen.

Auf dieser Reise unterzeichnete die Delegation Partnerschaftsabkommen mit der Hellenic Chinese Business Chamber und der Industry and Commerce Association of Ireland (ICAOI), womit sich die Zahl der weltweiten Partner der Canton Fair auf 195 erhöht, die 103 Länder und Regionen abdecken.

Weitere Informationen über die bevorstehende 135. Canton Fair finden Sie unter: https://www.cantonfair.org.cn/en-US

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2363660/image.jpg