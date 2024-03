La délégation de Canton Fair cherche à renforcer les liens commerciaux européens avant la 135e session

GUANGZHOU, Chine, le 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- En prévision de la 135e Foire d'importation et d'exportation de Chine (« Foire de Canton »), Chu Shijia, vice-président et secrétaire général de l'événement, et directeur général du Centre du commerce extérieur de Chine, a entrepris un voyage promotionnel en Grèce, au Royaume-Uni et en Irlande. Les discussions de Chu avec les chefs d'entreprise locaux de ces pays ont mis en évidence la croissance continue de haute qualité de l'économie chinoise et sa transition vers la modernisation chinoise, qui, selon lui, ouvrira de nouvelles opportunités mondiales. Il a souligné que la Foire de Canton sert de plate-forme vitale non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier.

image

À Athènes, lors d'un échange avec la communauté d'affaires grecque, Chu a passé en revue l'histoire et a déclaré : "La Chine et la Grèce, deux civilisations anciennes, ont été témoins d'une amitié de longue date à travers l'ancienne route de la soie. Sous la direction stratégique de nos dirigeants, la coopération économique sino-grecque a obtenu des résultats significatifs. La Foire de Canton ouvre une fenêtre sur le monde, et nous nous réjouissons de la participation active de la communauté d'affaires grecque pour promouvoir le développement économique et commercial sino-grec, contribuer à la reprise économique mondiale et construire une économie mondiale ouverte."

L'événement promotionnel à Londres a été d'une ampleur significative, où Chu et son équipe ont tenu des discussions avec le 48 Group Club et le China-Britain Business Council. Chu a annoncé que la 135ème Foire de Canton présentera une structure d'exposition optimisée, une concentration d'entreprises de haute qualité et une richesse de produits innovants. Jack Perry, président du 48 Group Club, a exprimé son intention de diriger une délégation à la 135e Foire de Canton et d'explorer la possibilité d'établir un partenariat stratégique avec l'événement.

Lors de la conférence de promotion à Dublin, Chu a mentionné que "l'annonce récente de la Chine d'une exemption unilatérale de visa pour l'Irlande encouragera davantage la coopération entre les entreprises des deux pays." À la lumière du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Irlande, il a invité la communauté d'affaires irlandaise à participer activement à la foire, à accéder au marché chinois, à tirer parti des possibilités chinoises et à amplifier la collaboration économique et commerciale bilatérale.

Les communautés d'affaires de Grèce, du Royaume-Uni et d'Irlande ont réagi positivement aux activités de promotion de la Foire de Canton. Les entreprises et les institutions locales ont exprimé leur désir d'assister à l'événement, d'élargir la coopération avec les entreprises chinoises, de promouvoir le développement du commerce et de poursuivre la belle amitié.

La délégation a signé des accords de partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie hellénique chinoise d'Irlande (ICAOI) lors de cette visite, ajoutant les partenaires mondiaux de Canton Fair à 195 dans 103 pays et régions.

Pour en savoir plus sur la prochaine 135e Foire de Canton, veuillez consulter : https://www.cantonfair.org.cn/en-US