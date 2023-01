DELHIWOOD 2023 - OUVERTURE D'UNE NOUVELLE ÈRE POUR L'INDUSTRIE INDIENNE DU BOIS ET DE L'AMEUBLEMENT

Les principaux acteurs de l'industrie du bois et de l'ameublement seront réunis à DELHIWOOD 2023 du 2 au 5 mars à l'India Expo Mart de Greater Noida (DELHI NCR) pour la première fois depuis 4 ans.

L'édition 2023 de DELHIWOOD, organisée par NuernbergMesse India, verra la participation de plus de 600 marques issues de plus de 37 pays et plus de 10 pavillons nationaux.

L'ÉVOLUTION DE L'INDUSTRIE DU BOIS : L'INDE À L'AVANT-GARDE

La demande de meubles en bois a largement augmenté en Inde. L'Inde est le cinquième producteur de meubles à l'échelle mondiale et le quatrième consommateur de meubles. Le marché a été évalué à 17,4 milliards de dollars pour l'exercice 2021 et devrait atteindre 37,7 milliards de dollars d'ici 2026.

Luigi De Vito, président de l'Eumabois (Fédération européenne des constructeurs de machines à bois), directeur général de SCM Group et directeur de la division SCM Wood, est enthousiasmé par l'ampleur du marché indien et de l'industrie indienne : « L'Inde jouit d'une place favorable sur le marché asiatique ; elle a la technologie, le talent ainsi que la demande. Donc, dans l'ensemble, il est bien entendu intéressant d'investir en Inde, étant donné le grand potentiel que le pays a à offrir ».

En tant que forum de partage des connaissances, DELHIWOOD présentera de nombreux séminaires sur les dernières tendances et innovations organisés par les principales associations du secteur ainsi que des programmes de développement des compétences organisés par le Furniture & Fittings Skill Council indien.

Les visiteurs, parmi lesquels des fabricants de meubles, des cuisinistes, des scieries, des fabricants de planches, des fabricants de pièces et de composants, des commerçants, des architectes, des constructeurs et des architectes d'intérieur, peuvent s'attendre à découvrir les nouveautés en matière de technologie, de matériaux et d'innovation durant l'événement de 4 jours.

La deuxième édition de la conférence « Le bois en architecture et en design » se tiendra sur la journée du 3 mars et explorera l'application du bois comme matériau de construction lors de tables rondes, de présentations d'experts et d'études de cas intéressants. https://w-a-d.in/





Le salon INDIA MATTRESSTECH + UPHOLSTERY SUPPLIES EXPO, qui se tiendra simultanément, présentera les dernières technologies en matière de machines et de fournitures destinées à la production de matelas, de finitions de matelas, d'outils et d'équipements de production, de technologie de production de tissu d'ameublement, de systèmes de literie, de nouveaux matériaux, etc.

Pour plus d'informations sur l'événement, rendez-vous sur https://www.delhi-wood.com/ , http://www.indiamattressexpo.com/

