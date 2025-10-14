Deli organizuje Celosvetovú konferenciu partnerov pre automatizáciu kancelárií 2025 a transformuje kancelársky priemysel v duchu motta „Inovácia + inteligencia"

NINGBO, Čína, 15. október 2025 /PRNewswire/ – Skupina Deli Group 12. októbra úspešne usporiadala v meste Ningbo v čínskej provincii Zhejiang Celosvetovú konferenciu partnerov pre automatizáciu kancelárií 2025 na tému „Inšpiratívne inovácie". Deli ako globálna kultúrna a technologická priemyselná skupina spojila vrcholových manažérov a takmer 200 popredných zástupcov distribútorov z viac ako 70 krajín a regiónov, aby prediskutovali inovatívne trendy v oblasti zariadení a tlače a preskúmali nové príležitosti pre globálnu spoluprácu.

Prehĺbenie globálnej stratégie: Obchod s vybavením sa stáva kľúčovým motorom rastu v zahraničí

Ako jediná spoločnosť v čínskom kultúrnom a vzdelávacom odvetví, ktorá systematicky expanduje na medzinárodné trhy v oblasti tlače, dosiahla spoločnosť Deli od svojho vstupu do tohto odvetvia v roku 2015 nezávislý výskum, vývoj a výrobu. Stala sa tak prvou čínskou spoločnosťou, ktorá zvládla základné technológie v oblasti laserovej, atramentovej, termálnej a ihličkovej tlače a jedinou s kompletným sortimentom produktov.

Charlie Huang, generálny riaditeľ medzinárodnej obchodnej divízie spoločnosti Deli, uviedol: „Transformácia Deli sa netýka len expanzie podnikania, ale aj prehĺbenia technológií vo všetkých pracovných a vzdelávacích scenároch. Našu medzinárodnú trhovú stratégiu budeme rozvíjať v širšej perspektíve, zvyšovaním investícií do produktov, trhov a talentov s cieľom posilniť lokálne operácie."

Kľúčové produkty: tlačiarne v centre pozornosti

Na podujatí bolo predstavených takmer 600 nových produktov kancelárskeho vybavenia, ktoré vytvorili významnú „maticu vedy a inovácií". Výstava bola rozdelená do desiatich odborných zón, ktoré zahŕňali laserové tlačiarne a atramentové tlačiarne, skartovače, trezory, inteligentné zariadenia internetu vecí, platobné systémy pre pokladne a produkty pre životný štýl. Prostredníctvom pohlcujúcich scenárov a interaktívnych zážitkov spoločnosť Deli preukázala svoju systematickú silu v technologickom výskume a vývoji, ako aj produktových inováciách.

V hlavnej kategórii tlačiarní spoločnosť Deli vystavovala viacero sérií laserových a atramentových tlačiarní. Deli, ako jediná čínska spoločnosť, ktorá ovláda všetky štyri základné tlačové technológie a ponúka kompletnú produktovú matricu, vyzdvihla svoje laserové tlačiarne série Rosa. Tieto tlačiarne sú vybavené pripojením Bluetooth, kompaktným dizajnom a dopĺňateľným spotrebným materiálom, čím efektívne vyvažujú potreby domáceho použitia s úspornosťou nákladov.

V oblasti inteligentných kancelárskych riešení boli na podujatí predstavené aj inteligentné pokladničné systémy, viacúčelové napájacie lišty a rad inteligentných produktov, vrátane dochádzkových systémov pomocou snímania žíl na dlani, profesionálne ohňovzdorné trezory a skartovače „Endless Shred", ktoré predstavili neustále inovácie spoločnosti Deli v oblasti integrácie inteligentných technológií a aplikácií na základe scenárov.

Vízia poprednej značky: služby globálnym používateľom pomocou technológie a inovácií

Zhang Lei, viceprezident skupiny Deli, vo svojom prejave zdôraznil: „Deli bude naďalej prehlbovať svoju strategickú pozíciu ako „globálna kultúrna a technologická priemyselná skupina". Prostredníctvom technológií budeme pokračovať v presadzovaní inovácií produktov a podporovať spoluprácu v rámci ekosystémov formou partnerstva. Tešíme sa na spoluprácu s globálnymi partnermi, aby sme z Deli urobili rešpektovanú značku svetovej triedy."

Do budúcnosti plánuje Deli naďalej zdokonaľovať svoje vedecké a technologické kapacity a prehlbovať globálnu prítomnosť, pričom bude pevnými krokmi napredovať k svojmu cieľu „stať sa dôveryhodným a rešpektovaným podnikom".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2794252/Deli_Hosts_2025_Global_Equipment_Distributor_Conference.jpg 

Also from this source

Deli организует Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года, которая изменит офисную отрасль с помощью комбинации «Инновации + Интеллект»

Deli организует Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года, которая изменит офисную отрасль с помощью комбинации «Инновации + Интеллект»

12 октября Deli Group успешно провела Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года на тему «Вдохновляющие инновации» в Нинбо,...
Deli, 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansına Ev Sahipliği Yapıyor, Ofis Sektörünü "İnovasyon + Zeka" ile Yeniden Şekillendiriyor

Deli, 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansına Ev Sahipliği Yapıyor, Ofis Sektörünü "İnovasyon + Zeka" ile Yeniden Şekillendiriyor

Deli Group, 12 Ekim'de Çin'in Zhejiang eyaletinin Ningbo şehrinde "İlham Veren İnovasyon" teması altında 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları...
