Deli organizuje Międzynarodową Konferencję Partnerów ds. Automatyzacji Biura 2025 - nowa era branży biurowej dzięki „Innowacji + Inteligencji"

NINGBO (Chiny), 15 października 2025 r. /PRNewswire/ – 12 października grupa Deli zorganizowała zakończoną sukcesem Międzynarodową Konferencję Partnerów ds. Automatyzacji Biura 2025 (Worldwide Office Automation Partners Conference) pod hasłem „Inspirując do innowacyjności" w Ningbo w prowincji Zhejiang (Chiny). Jako globalna grupa działająca w sektorze kultury i technologii Deli zgromadziła kadrę kierowniczą wyższego szczebla oraz blisko 200 wybitnych przedstawicieli dystrybutorów z ponad 70 krajów i regionów, aby wspólnie omówić trendy innowacji w dziedzinie urządzeń i druku oraz poszukać nowych możliwości współpracy międzynarodowej.

Pogłębianie strategii globalnej: segment urządzeń jako kluczowy motor wzrostu na rynkach zagranicznych

Jako jedyne przedsiębiorstwo w chińskim sektorze kultury i edukacji, które w sposób systemowy rozwija działalność na rynkach międzynarodowych, Deli od momentu wejścia na rynek druku w 2015 roku osiągnęło pełną niezależność w zakresie badań, rozwoju i produkcji. Stało się tym samym pierwszą chińską firmą, która opanowała kluczowe technologie druku laserowego, atramentowego, termicznego i igłowego oraz jedyną firmą oferującą pełne portfolio produktów w tych segmentach.

Charlie Huang, dyrektor generalny Działu Biznesu Międzynarodowego Deli, powiedział: „Transformacja Deli to nie tylko rozszerzanie działalności, ale także pogłębianie kompetencji technologicznych we wszystkich scenariuszach pracy i nauki. Naszą strategię na rynkach międzynarodowych będziemy realizować z szerszej perspektywy - zwiększając inwestycje w produkty, rynki i kadry, aby wzmocnić lokalną działalność".

Produkty w centrum uwagi: drukarki na pierwszym planie

Podczas wydarzenia zaprezentowano blisko 600 nowych produktów biurowych, tworzących rozbudowaną „Matrycę nauki i innowacji". Wystawa została podzielona na dziesięć stref tematycznych, obejmujących drukarki laserowe i atramentowe, niszczarki, sejfy, inteligentne urządzenia IoT, systemy kasowe, a także produkty z kategorii „office lifestyle".

Dzięki realistycznym prezentacjom i interaktywnym pokazom Deli zaprezentowało swoją kompleksową siłę w zakresie badań technologicznych i innowacyjnego projektowania produktów.

W kluczowej kategorii drukarek firma przedstawiła kilka serii urządzeń laserowych i atramentowych. Jako jedyna chińska firma opanowująca wszystkie cztery główne technologie druku i oferująca pełną gamę produktów, Deli szczególnie wyróżniło serie drukarek laserowych Rosa. Modele te wyposażone są w łączność Bluetooth, kompaktową konstrukcję i system napełniania materiałów eksploatacyjnych, co pozwala zrównoważyć potrzeby użytkowników domowych i kontrolę kosztów.

W zakresie inteligentnych rozwiązań biurowych zaprezentowano również inteligentne systemy POS, listwy zasilające do różnych scenariuszy użytkowania oraz szeroką gamę produktów smart, takich jak systemy rejestracji obecności z wykorzystaniem skanowania żył dłoni, profesjonalne sejfy ognioodporne czy niszczarki Endless Shred. Wszystko to pokazuje, że Deli konsekwentnie rozwija technologie inteligentne i wdraża rozwiązania dostosowane do konkretnych środowisk pracy.

Wizja marki wiodącej: technologia i innowacja w służbie globalnych użytkowników

Zhang Lei, wiceprezes grupy Deli, podkreślił w swoim wystąpieniu: „Deli będzie nadal pogłębiać swoją strategiczną pozycję jako globalnej grupy przemysłowej w dziedzinie kultury i technologii, napędzając innowacje produktowe poprzez rozwój technologii i wspierając współpracę ekosystemową za sprawą partnerstw. Liczymy na współpracę z partnerami z całego świata, aby wspólnie budować markę Deli jako szanowaną i rozpoznawalną na całym świecie".

Deli zamierza nadal wzmacniać swoje kompetencje w dziedzinie nauki i technologii oraz pogłębiać globalny zasięg, konsekwentnie realizując cel, jakim jest stanie się zaufanym i szanowanym przedsiębiorstwem.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/2794252/Deli_Hosts_2025_Global_Equipment_Distributor_Conference.jpg

