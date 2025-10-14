Deli, 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansına Ev Sahipliği Yapıyor, Ofis Sektörünü "İnovasyon + Zeka" ile Yeniden Şekillendiriyor

NINGBO, Çin, 15 Ekim 2025 /PRNewswire/ -- Deli Group, 12 Ekim'de Çin'in Zhejiang eyaletinin Ningbo şehrinde "İlham Veren İnovasyon" teması altında 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansını başarıyla gerçekleştirdi. Küresel bir kültür ve teknoloji endüstrisi grubu olan Deli, ekipman ve baskı alanındaki inovasyon trendlerini tartışmak ve küresel işbirliği için yeni fırsatları keşfetmek üzere 70'ten fazla ülke ve bölgeden üst düzey yöneticileri ve yaklaşık 200 seçkin distribütör temsilcisini bir araya getirdi.

Küresel Stratejinin Derinleştirilmesi: Ekipman İşletmesi, Yurtdışı Büyümenin Anahtar Unsuru Haline Geliyor

Çin'in kültür ve eğitim endüstrisinde sistematik olarak uluslararası pazarlara açılan tek şirket olan Deli, baskı sektöründe 2015 yılında sektöre girdiğinden bu yana bağımsız Ar-Ge ve üretim gerçekleştirerek lazer, mürekkep püskürtmeli, termal ve nokta vuruşlu baskıda temel teknolojilerde uzmanlaşan ilk Çinli şirket ve tam kapsamlı ürün matrisine sahip tek şirket olmuştur..

Deli Uluslararası İşletme Bölümü Genel Müdürü Charlie Huang, şunları söyledi: "Deli'nin dönüşümü sadece iş alanını genişletmekle ilgili değil, aynı zamanda tüm çalışma ve öğrenme senaryolarında teknolojiyi derinleştirmekle de ilgilidir. Yerelleştirilmiş operasyonları geliştirmek için ürünlere, pazarlara ve yeteneklere yatırımı artırarak, daha geniş bir perspektifle uluslararası pazar stratejimizi ilerleteceğiz."

Öne Çıkan Ürünler: Gündemdeki Yazıcılar

Bu etkinlikte yaklaşık 600 yeni ofis ekipmanı ürünü sergilenerek önemli bir "Bilim ve İnovasyon Matrisi" oluşturuldu. Fuar, lazer yazıcılar, mürekkep püskürtmeli yazıcılar, öğütücüler, kasalar, akıllı IoT cihazları, kasiyer ödeme sistemleri ve ofis yaşam tarzı ürünlerini kapsayan on profesyonel bölgeye ayrıldı. Deli, sürükleyici senaryolar ve interaktif deneyimler aracılığıyla, teknolojik Ar-Ge ve ürün inovasyonundaki sistematik gücünü ortaya koydu.

Yazıcıların ana kategorisinde Deli, çok sayıda lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcı serisini sergiledi. Dört temel baskı teknolojisinin tamamında uzmanlaşan ve eksiksiz bir ürün matrisi sunan tek Çinli şirket olan Deli, Rosa serisi lazer yazıcılarını öne çıkardı. Bu yazıcılar Bluetooth bağlantısı, kompakt bir tasarım ve yeniden doldurulabilir sarf malzemeleri ile evde kullanım ihtiyaçlarını maliyet kontrolü ile etkili bir şekilde dengeliyor.

Akıllı ofis çözümlerinde akıllı POS sistemleri, çok senaryolu elektrik prizleri ve avuç içi damar izi takip sistemleri, profesyonel yanmaz kasalar ve "Endless Shred" öğütücüler gibi bir dizi akıllı ürünün de yer aldığı etkinlik, Deli'nin akıllı teknoloji entegrasyonu ve senaryo tabanlı uygulamalardaki sürekli atılımlarını gözler önüne serdi.

Lider Bir Markanın Vizyonu: Teknoloji ve İnovasyonla Küresel Kullanıcılara Hizmet Sunmak

Deli Group Başkan Yardımcısı, Zhang Lei, konuşmasında şunları vurguladı: "Deli, 'küresel kültür ve teknoloji endüstri grubu' olarak stratejik konumunu derinleştirmeye devam edecek, teknoloji yoluyla ürün yeniliklerini teşvik edecek ve ortaklıklar yoluyla ekosistem işbirliğini destekleyecektir. Deli'yi dünya çapında saygın bir marka haline getirmek için küresel ortaklarla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Deli, gelecekte de bilimsel ve teknolojik kapasitesini geliştirmeye ve küresel varlığını derinleştirmeye devam ederek, "güvenilir ve saygın bir kuruluş olma" hedefine doğru emin adımlarla ilerleyecektir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2794252/Deli_Hosts_2025_Global_Equipment_Distributor_Conference.jpg