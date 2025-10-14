Deli организует Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года, которая изменит офисную отрасль с помощью комбинации «Инновации + Интеллект»

НИНБО, Китай, 15 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- 12 октября Deli Group успешно провела Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года на тему «Вдохновляющие инновации» в Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай. Являясь глобальной культурной и технологической отраслевой группой, Deli собрала старших руководителей и почти 200 выдающихся представителей дистрибьюторов из более чем 70 стран и регионов для обсуждения инновационных тенденций в области оборудования и печати и изучения новых возможностей для глобального сотрудничества.

Углубление глобальной стратегии: бизнес в сфере оборудования становится ключевым двигателем зарубежного роста

Являясь единственной компанией в сфере культуры и образования Китая, которая систематически выходит на международные рынки в полиграфическом секторе, компания Deli достигла независимости НИОКР и производства с момента входа в отрасль в 2015 году, став первой китайской компанией, освоившей основные технологии лазерной, струйной, термической и точечной матричной печати, а также единственной, обладающей полным ассортиментом продукции.

Чарли Хуанг (Charlie Huang), генеральный директор отдела международного бизнеса Deli, заявил: «Трансформация Deli заключается не только в расширении бизнеса, но и в углублении освоения технологий по всем сценариям работы и обучения. Мы будем реализовывать нашу стратегию на международном рынке с более широкой перспективой, наращивая инвестиции в продукцию, рынки и кадры для расширения локализованных операций».

Наиболее яркие изделия: принтеры в центре внимания

На этом мероприятии было продемонстрировано около 600 новых образцов офисной техники, формирующих значительную «матрицу науки и инноваций». Выставка была разделена на десять профессиональных зон, посвященных лазерным принтерам, струйным принтерам, шредерам, сейфам, интеллектуальным устройствам для Интернета вещей, кассовым платежным системам и продуктам для офисного стиля жизни. С помощью увлекательных сценариев и интерактивной среды Deli продемонстрировала свою системную силу в области технологических исследований и разработок и инновационных продуктов.

В главной категории принтеров группа Deli представила несколько серий лазерных и струйных принтеров. Как единственная китайская компания, освоившая все четыре основные технологии печати и предлагающая полный ассортимент продуктов, Deli уделила особое внимание своей серии лазерных принтеров Rosa. Эти принтеры оснащены связью Bluetooth, обладают компактным дизайном и возможностью заправки расходными материалами, эффективно уравновешивая потребности домашнего использования с контролем затрат.

В разделе решений для умного офиса на мероприятии также были представлены интеллектуальные POS-системы, силовые фильтры для разных сценариев и ряд интеллектуальных продуктов, таких как системы контроля посещения по рисунку вен на ладони, профессиональные огнестойкие сейфы и шредеры «Endless Shred», демонстрирующие непрерывные инновации Deli в области интеграции интеллектуальных технологий и применения на основе сценариев.

Перспектива ведущего бренда: обеспечение глобальных пользователей технологиями и инновациями

Чжан Лэй (Zhang Lei), вице-президент Deli Group, подчеркнул в своем обращении: «Deli продолжит углублять свое стратегическое положение в качестве „глобальной культурной и технологической отраслевой группы", развивая инновационные продукты с помощью технологий и поддерживая сотрудничество в рамках экосистемы посредством партнерства. Мы с нетерпением ждем совместной работы с глобальными партнерами, чтобы превратить Deli в уважаемый бренд мирового класса».

В будущем Deli продолжит расширять свои научные и технологические возможности и углублять глобальное присутствие, двигаясь уверенными шагами к своей цели: «стать заслуживающим доверия и уважаемым предприятием».

