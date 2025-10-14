Deli организует Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года, которая изменит офисную отрасль с помощью комбинации «Инновации + Интеллект»

News provided by

DELI Group

Oct 14, 2025, 21:27 ET

НИНБО, Китай, 15 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- 12 октября Deli Group успешно провела Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года на тему «Вдохновляющие инновации» в Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай. Являясь глобальной культурной и технологической отраслевой группой, Deli собрала старших руководителей и почти 200 выдающихся представителей дистрибьюторов из более чем 70 стран и регионов для обсуждения инновационных тенденций в области оборудования и печати и изучения новых возможностей для глобального сотрудничества.

Continue Reading
Deli_Hosts_2025_Global_Equipment_Distributor_Conference
Deli_Hosts_2025_Global_Equipment_Distributor_Conference

Углубление глобальной стратегии: бизнес в сфере оборудования становится ключевым двигателем зарубежного роста

Являясь единственной компанией в сфере культуры и образования Китая, которая систематически выходит на международные рынки в полиграфическом секторе, компания Deli достигла независимости НИОКР и производства с момента входа в отрасль в 2015 году, став первой китайской компанией, освоившей основные технологии лазерной, струйной, термической и точечной матричной печати, а также единственной, обладающей полным ассортиментом продукции.

Чарли Хуанг (Charlie Huang), генеральный директор отдела международного бизнеса Deli, заявил: «Трансформация Deli заключается не только в расширении бизнеса, но и в углублении освоения технологий по всем сценариям работы и обучения. Мы будем реализовывать нашу стратегию на международном рынке с более широкой перспективой, наращивая инвестиции в продукцию, рынки и кадры для расширения локализованных операций».

Наиболее яркие изделия: принтеры в центре внимания

На этом мероприятии было продемонстрировано около 600 новых образцов офисной техники, формирующих значительную «матрицу науки и инноваций». Выставка была разделена на десять профессиональных зон, посвященных лазерным принтерам, струйным принтерам, шредерам, сейфам, интеллектуальным устройствам для Интернета вещей, кассовым платежным системам и продуктам для офисного стиля жизни. С помощью увлекательных сценариев и интерактивной среды Deli продемонстрировала свою системную силу в области технологических исследований и разработок и инновационных продуктов.

В главной категории принтеров группа Deli представила несколько серий лазерных и струйных принтеров. Как единственная китайская компания, освоившая все четыре основные технологии печати и предлагающая полный ассортимент продуктов, Deli уделила особое внимание своей серии лазерных принтеров Rosa. Эти принтеры оснащены связью Bluetooth, обладают компактным дизайном и возможностью заправки расходными материалами, эффективно уравновешивая потребности домашнего использования с контролем затрат.

В разделе решений для умного офиса на мероприятии также были представлены интеллектуальные POS-системы, силовые фильтры для разных сценариев и ряд интеллектуальных продуктов, таких как системы контроля посещения по рисунку вен на ладони, профессиональные огнестойкие сейфы и шредеры «Endless Shred», демонстрирующие непрерывные инновации Deli в области интеграции интеллектуальных технологий и применения на основе сценариев.

Перспектива ведущего бренда: обеспечение глобальных пользователей технологиями и инновациями

Чжан Лэй (Zhang Lei), вице-президент Deli Group, подчеркнул в своем обращении: «Deli продолжит углублять свое стратегическое положение в качестве „глобальной культурной и технологической отраслевой группы", развивая инновационные продукты с помощью технологий и поддерживая сотрудничество в рамках экосистемы посредством партнерства. Мы с нетерпением ждем совместной работы с глобальными партнерами, чтобы превратить Deli в уважаемый бренд мирового класса».

В будущем Deli продолжит расширять свои научные и технологические возможности и углублять глобальное присутствие, двигаясь уверенными шагами к своей цели: «стать заслуживающим доверия и уважаемым предприятием».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2794252/Deli_Hosts_2025_Global_Equipment_Distributor_Conference.jpg 

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Deli, 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansına Ev Sahipliği Yapıyor, Ofis Sektörünü "İnovasyon + Zeka" ile Yeniden Şekillendiriyor

Deli, 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansına Ev Sahipliği Yapıyor, Ofis Sektörünü "İnovasyon + Zeka" ile Yeniden Şekillendiriyor

Deli Group, 12 Ekim'de Çin'in Zhejiang eyaletinin Ningbo şehrinde "İlham Veren İnovasyon" teması altında 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları...
Deli organizuje Celosvetovú konferenciu partnerov pre automatizáciu kancelárií 2025 a transformuje kancelársky priemysel v duchu motta „Inovácia + inteligencia"

Deli organizuje Celosvetovú konferenciu partnerov pre automatizáciu kancelárií 2025 a transformuje kancelársky priemysel v duchu motta „Inovácia + inteligencia"

NINGBO, Čína, 15. október 2025 /PRNewswire/ – Skupina Deli Group 12. októbra úspešne usporiadala v meste Ningbo v čínskej provincii Zhejiang...
More Releases From This Source

Explore

Art

Art

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics