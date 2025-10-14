Společnost Deli pořádá Celosvětovou konferenci partnerů v oblasti automatizace kanceláří 2025, která díky „inovaci + inteligenci" mění podobu kancelářského oboru
NING-PO, Čína, 15. října 2025 /PRNewswire/ -- Dne 12. října uspořádala společnost Deli Group v čínském městě Ning-po v provincii Če-ťiang úspěšně Celosvětovou konferenci partnerů v oblasti automatizace kanceláří 2025 na téma „Inspirující inovace". Jako globální kulturní a technologická průmyslová skupina sezvala Deli vedoucí pracovníky a téměř 200 vynikajících zástupců distributorů z více než 70 zemí a regionů, aby diskutovali o inovačních trendech v oblasti zařízení a tisknutí a prozkoumali nové příležitosti pro globální spolupráci.
Prohlubování globální strategie: obchod se zařízeními se stává klíčovým tahounem růstu v zahraničí
Jako jediná společnost v čínském kulturním a vzdělávacím oboru, která systematicky expanduje na mezinárodní trhy, dosáhla společnost Deli v oblasti tisku od svého vstupu do tohoto odvětví v roce 2015 nezávislého výzkumu, vývoje a výroby. Stala se první čínskou společností, která ovládá klíčové technologie v oblasti laserového, inkoustového, termálního a jehličkového tisku, a jedinou společností s kompletní produktovou maticí.
Charlie Huang, generální ředitel divize Deli International Business Division, uvedl: „Transformace společnosti Deli se netýká pouze rozšíření podnikání, ale také prohloubení technologie ve všech pracovních a vzdělávacích scénářích. Budeme rozvíjet svou mezinárodní tržní strategii s širším pohledem a zvyšovat investice do produktů, trhů a nadaných pracovníků, abychom posílili lokalizované operace."
Vybrané produkty: v centru pozornosti tiskárny
Na této akci bylo představeno téměř 600 nových produktů kancelářské techniky, které tvořily významnou „matici vědy a inovací". Výstava byla rozdělena do deseti odborných zón, které zahrnovaly laserové tiskárny, inkoustové tiskárny, skartovačky, trezory, chytrá zařízení typu internet věcí, pokladní platební systémy a produkty pro kancelářský životní styl. Prostřednictvím poutavých scénářů a interaktivních zážitků demonstrovala společnost Deli svou systematickou sílu v oblasti technologického výzkumu a vývoje a inovace produktů.
V hlavní kategorii tiskáren představila společnost Deli několik řad laserových a inkoustových tiskáren. Jako jediná čínská společnost, která ovládá všechny čtyři základní tiskové technologie a nabízí kompletní produktovou matici, Deli zdůraznila své laserové tiskárny řady Rosa. Tyto tiskárny se vyznačují připojením Bluetooth, kompaktním designem a doplňovacími spotřebními materiály, což účinně vyvažuje potřeby domácího použití s kontrolou nákladů.
V oblasti inteligentních kancelářských řešení byly na akci představeny také inteligentní systémy POS (pokladní systém, který nahrazuje tradiční registrační pokladny), prodlužovací kabely pro různé scénáře a řada inteligentních produktů, jako jsou systémy pro evidenci docházky pomocí vzorů žil v dlani, profesionální ohnivzdorné trezory a skartovačky typu „nekonečné skartování", které demonstrují neustálé průlomy společnosti Deli v oblasti integrace inteligentních technologií a aplikací založených na scénářích.
Vize vedoucí značky: služby globálním uživatelům prostřednictvím technologií a inovací
Zhang Lei, viceprezident skupiny Deli, ve svém projevu zdůraznil: „Společnost Deli bude i nadále prohlubovat své strategické postavení jako ‚globální kulturní a technologická průmyslová skupina', podporovat inovace produktů prostřednictvím technologií a prosazovat spolupráci v rámci ekosystému prostřednictvím partnerství. Těšíme se na spolupráci s globálními partnery, abychom z Deli vybudovali respektovanou značku světové úrovně."
V budoucnu bude společnost Deli i nadále posilovat své vědecké a technologické schopnosti a prohlubovat svou globální přítomnost, aby se pevnými kroky přiblížila svému cíli „stát se důvěryhodným a respektovaným podnikem".
