Společnost Deli pořádá Celosvětovou konferenci partnerů v oblasti automatizace kanceláří 2025, která díky „inovaci + inteligenci" mění podobu kancelářského oboru

News provided by

DELI Group

Oct 14, 2025, 21:23 ET

NING-PO, Čína, 15. října 2025 /PRNewswire/ -- Dne 12. října uspořádala společnost Deli Group v čínském městě Ning-po v provincii Če-ťiang úspěšně Celosvětovou konferenci partnerů v oblasti automatizace kanceláří 2025 na téma „Inspirující inovace". Jako globální kulturní a technologická průmyslová skupina sezvala Deli vedoucí pracovníky a téměř 200 vynikajících zástupců distributorů z více než 70 zemí a regionů, aby diskutovali o inovačních trendech v oblasti zařízení a tisknutí a prozkoumali nové příležitosti pro globální spolupráci.

Continue Reading
Deli_Hosts_2025_Global_Equipment_Distributor_Conference
Deli_Hosts_2025_Global_Equipment_Distributor_Conference

Prohlubování globální strategie: obchod se zařízeními se stává klíčovým tahounem růstu v zahraničí

Jako jediná společnost v čínském kulturním a vzdělávacím oboru, která systematicky expanduje na mezinárodní trhy, dosáhla společnost Deli v oblasti tisku od svého vstupu do tohoto odvětví v roce 2015 nezávislého výzkumu, vývoje a výroby. Stala se první čínskou společností, která ovládá klíčové technologie v oblasti laserového, inkoustového, termálního a jehličkového tisku, a jedinou společností s kompletní produktovou maticí.

Charlie Huang, generální ředitel divize Deli International Business Division, uvedl: „Transformace společnosti Deli se netýká pouze rozšíření podnikání, ale také prohloubení technologie ve všech pracovních a vzdělávacích scénářích. Budeme rozvíjet svou mezinárodní tržní strategii s širším pohledem a zvyšovat investice do produktů, trhů a nadaných pracovníků, abychom posílili lokalizované operace."

Vybrané produkty: v centru pozornosti tiskárny

Na této akci bylo představeno téměř 600 nových produktů kancelářské techniky, které tvořily významnou „matici vědy a inovací". Výstava byla rozdělena do deseti odborných zón, které zahrnovaly laserové tiskárny, inkoustové tiskárny, skartovačky, trezory, chytrá zařízení typu internet věcí, pokladní platební systémy a produkty pro kancelářský životní styl. Prostřednictvím poutavých scénářů a interaktivních zážitků demonstrovala společnost Deli svou systematickou sílu v oblasti technologického výzkumu a vývoje a inovace produktů.

V hlavní kategorii tiskáren představila společnost Deli několik řad laserových a inkoustových tiskáren. Jako jediná čínská společnost, která ovládá všechny čtyři základní tiskové technologie a nabízí kompletní produktovou matici, Deli zdůraznila své laserové tiskárny řady Rosa. Tyto tiskárny se vyznačují připojením Bluetooth, kompaktním designem a doplňovacími spotřebními materiály, což účinně vyvažuje potřeby domácího použití s kontrolou nákladů.

V oblasti inteligentních kancelářských řešení byly na akci představeny také inteligentní systémy POS (pokladní systém, který nahrazuje tradiční registrační pokladny), prodlužovací kabely pro různé scénáře a řada inteligentních produktů, jako jsou systémy pro evidenci docházky pomocí vzorů žil v dlani, profesionální ohnivzdorné trezory a skartovačky typu „nekonečné skartování", které demonstrují neustálé průlomy společnosti Deli v oblasti integrace inteligentních technologií a aplikací založených na scénářích.

Vize vedoucí značky: služby globálním uživatelům prostřednictvím technologií a inovací

Zhang Lei, viceprezident skupiny Deli, ve svém projevu zdůraznil: „Společnost Deli bude i nadále prohlubovat své strategické postavení jako ‚globální kulturní a technologická průmyslová skupina', podporovat inovace produktů prostřednictvím technologií a prosazovat spolupráci v rámci ekosystému prostřednictvím partnerství. Těšíme se na spolupráci s globálními partnery, abychom z Deli vybudovali respektovanou značku světové úrovně."

V budoucnu bude společnost Deli i nadále posilovat své vědecké a technologické schopnosti a prohlubovat svou globální přítomnost, aby se pevnými kroky přiblížila svému cíli „stát se důvěryhodným a respektovaným podnikem".

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2794252/Deli_Hosts_2025_Global_Eq

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Deli организует Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года, которая изменит офисную отрасль с помощью комбинации «Инновации + Интеллект»

Deli организует Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года, которая изменит офисную отрасль с помощью комбинации «Инновации + Интеллект»

12 октября Deli Group успешно провела Всемирную конференцию партнеров по автоматизации офиса 2025 года на тему «Вдохновляющие инновации» в Нинбо,...
Deli, 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansına Ev Sahipliği Yapıyor, Ofis Sektörünü "İnovasyon + Zeka" ile Yeniden Şekillendiriyor

Deli, 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları Konferansına Ev Sahipliği Yapıyor, Ofis Sektörünü "İnovasyon + Zeka" ile Yeniden Şekillendiriyor

Deli Group, 12 Ekim'de Çin'in Zhejiang eyaletinin Ningbo şehrinde "İlham Veren İnovasyon" teması altında 2025 Dünya Çapında Ofis Otomasyon Ortakları...
More Releases From This Source

Explore

Art

Art

Cloud Computing/Internet of Things

Cloud Computing/Internet of Things

Entertainment

Entertainment

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics