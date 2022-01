Deliverect arrecada USD 150 milhões em financiamento da Série D, à medida que atinge 100 milhões de pedidos processados

NOVA YORK e LONDRES, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Deliverect, uma empresa global que simplifica os pedidos on-line de mais de 20 mil locais em 40 mercados, anunciou hoje que conseguiu mais de USD 150 milhões (€ 130 milhões) em financiamento da série D. O financiamento, que é liderado pela Coatue e pela Alkeon Capital, além dos investidores atuais OMERS Ventures, DST Global, Redpoint Ventures, Newion e Smartfin, leva a arrecadação da Deliverect a USD 240 milhões até o momento. Essa rodada marca a avaliação da empresa em mais de USD 1,4 bilhão.

Com essa rodada de financiamento mais recente, a Deliverect está investindo em avanços em engenharia e tecnologia, ampliando seu portfólio de produtos e crescendo para atender a centenas de milhares de estabelecimentos, que atualmente incluem lojas de conveniência e supermercados, além de restaurantes. Para oferecer um melhor suporte a esses clientes, a Deliverect também está lançando uma loja de aplicativos dedicada. Os esforços impulsionados por esse financiamento contribuirão para ampliar a presença da empresa e acelerar seu crescimento. A Deliverect recebeu 100 milhões de pedidos até o momento e processou um milhão e meio de pedidos por semana apenas em 2021, um aumento de 300% em menos de um ano.

"À medida que a digitalização se torna cada vez mais popular, vimos o quanto não só os restaurantes, mas também os supermercados e lojas de conveniência precisam de pedidos on-line simplificados para conseguir a satisfação do cliente, principalmente entre os compradores Millennials e da Geração Z", disse Zhong Xu, cofundador e CEO da Deliverect. "Esse financiamento promoverá nossos esforços de atender a todos na comunidade da hospitalidade por meio de nossa loja de aplicativos e muito mais. Estamos entusiasmados com a próxima fase da Deliverect como líder em automação de pedidos on-line, principalmente porque, hoje, muitas pessoas preferem a conveniência da entrega de alimentos prontos para comer."

Sarah Venning, diretora digital e de TI da Pret A Manger, disse: "Nos últimos dois anos, transformamos nossa empresa para levar a Pret a mais pessoas, o que inclui o desenvolvimento significativo de nossas plataformas de entrega on-line e a remodelação da forma como os clientes fazem pedidos conosco. Com a ajuda da Deliverect, possibilitamos um crescimento significativo de nosso negócio de parceiros de entrega e introduzimos um sistema que as equipes de nossas lojas adoram e acham fácil de usar, ajudando-nos a atender mais clientes digitalmente do que nunca."

Fundada em 2018, a plataforma SaaS da Deliverect automatiza o fluxo de pedidos on-line dos restaurantes por meio de um único ponto, que atende a pedidos para entrega, aplicativo de mesa ou pedidos para retirada de serviços como Uber Eats, Grubhub, Deliveroo, Doordash, Foodora, Shopify, entre outros, repassando-os diretamente para a cozinha. Tanto pequenos restaurantes independentes quanto grandes redes globais como Kentucky Fried Chicken (KFC), Chipotle, Time Out Market, Taco Bell, Le Pain Quotidien e Outback Steakhouse, utilizam a Deliverect para levar suas deliciosas comidas até as mãos de clientes felizes.

"A Deliverect está simplificando a economia dos pedidos sob demanda com sua plataforma omnicanal líder do setor, que conecta os consumidores a grandes restaurantes e marcas", disse Mark McLaughlin, sócio da Alkeon Capital. "Os cofundadores da Deliverect – todos veteranos do comércio de última geração – reuniram a equipe mais forte da hospitalidade para direcionar a ambiciosa trajetória e tecnologia revolucionária da Deliverect para novos mercados e casos de uso."

Sebastian Duesterhoeft, sócio da Coatue, acrescentou: "O mercado multibilionário da tecnologia para restaurantes está sendo impulsionado por vários fatores como mudanças nos hábitos dos consumidores devido à pandemia atual, a necessidade de se adaptar ao cenário em constante mudança das redes de entrega e alterações no varejo de serviços alimentícios, como dark kitchens e marcas de restaurantes virtuais. Acreditamos que a Deliverect está aproveitando essas tendências com sua meta de se tornar líder da categoria e com a missão de capacitar restaurantes em todo o mundo. Estamos entusiasmados em fazer parceria com Zhong e a equipe."

Sobre a Deliverect

A Deliverect é uma empresa SaaS que simplifica a gestão on-line da entrega de alimentos. A Deliverect integra perfeitamente pedidos on-line de canais de entrega de alimentos (Uber Eats, Doordash, Just Eat Takeaway.com etc.), permitindo que 20 mil estabelecimentos melhorem o serviço operacional e aumentem a satisfação do cliente. Operando em mais de 40 mercados no mundo todo, a Deliverect tem a confiança de restaurantes e empresas de FMCGs (produtos de giro rápido) como Taco Bell, Burger King e Unilever, além de restaurantes de pequeno e médio porte e dark kitchens em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.deliverect.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1732977/Deliverect_Logo.jpg

