Deliverect lanceert "Hidden Gems" wedstrijd om de restaurantsector wereldwijd te steunen.

De winnaars worden bekendgemaakt op de eerste jaarlijkse 'International Food Delivery Day' om restaurantuitbaters, bedienden, chefs en bezorgers te huldigen

GHENT, Belgie, 15 juli 2021 /PRNewswire/ -- Deliverect , Deliverect, een scale-up dat Uber Eats, Deliveroo,Takeaway.com en meer bezorgplatformen rechtstreeks verbindt met de kassasystemen van restaurants, heeft vandaag zijn "Hidden Gems"-wedstrijd gelanceerd om de restaurantsector wereldwijd te steunen.

Na een jaar waarin de online maaltijdbezorging een enorme groei kende als reactie op de pandemie, blijft Deliverect de restaurants die we kennen en waarderen, steunen door haar kleine en middelgrote restaurant klanten uit te nodigen hun online "hidden gem' menu-item in te zenden. De winnaar ontvangt 50.000 euro plus een jaar gratis Deliverect-diensten, en nog eens 50.000 euro zal worden verdeeld en toegekend aan de runner-ups, speciale categorieën en inzendingen van eervolle vermeldingen.

Deliverect zet zich in voor de groei van de voedings- en horecasector. Met de "Hidden Gems" wedstrijd vervolgt het bedrijf haar missie om restaurants te helpen hun online groei te versterken en nieuwe initiatieven te lanceren. Deliverect zal ook verschillende initiatieven uitrollen om unieke conversaties te creëren tussen horecahelden en de community, waaronder liefdadigheids donaties, evenementen en de eerste officiële International Food Delivery Day, die plaatsvindt op 8 september 2021.

Zhong Xu, CEO en Co-founder of Deliverect: "Ik begrijp heel goed hoe moeilijk de restaurantbranche het heeft. Na een turbulente jaar waarin de horeca het zwaar te verduren had, willen we de tijd nemen om onze waardering te tonen voor al het werk dat deze horecahelden verrichten. Daar laten we het echter niet bij. We zijn verheugd om ook de eerste jaarlijkse International Food Delivery Day te organiseren als een feestdag voor restaurateurs, personeel, chefs, bezorgers en iedereen die hard werkt om ervoor te zorgen dat we allemaal thuis kunnen genieten van een heerlijke maaltijd."

Een recent rapport van Just Eat Takeaway.com constateerde een toename van 79% in online bestellingen in het eerste kwartaal van 2021, bijna het dubbele van het voorspelde groeipercentage, aangezien de boom in thuis eten tijdens de pandemie aanhield. Deliverect zag dit tot leven komen toen het bedrijf in het afgelopen jaar hielp bij de verwerking van gemiddeld meer dan 1 miljoen bestellingen per week, een stijging van 750% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Jerome Laredo, CRO en Co-founder of Deliverect: "Nu in veel landen restaurants heropenen, zien we nog steeds een groeiende vraag naar bezorg-, afhaal- en tafelapps. Als wereldwijde portaal voor het online bestellen en bezorgen van eten wil Deliverect restaurants helpen zich te concentreren op datgene waar ze het beste in zijn - geweldige gerechten serveren. We hebben steeds gezegd dat we als eerste een hamburger naar de maan willen leveren, en dit initiatief brengt ons een stap dichter bij het realiseren daarvan."



Van kleine familierestaurants tot grote wereldwijde ketens, restaurants over de hele wereld vertrouwen op Deliverect voor online order management. Onze "Hidden Gems"-competitie is in het leven geroepen om onze kleine en middelgrote klanten te ondersteunen die voor enorme uitdagingen stonden omdat ze snel moesten overschakelen op online aan het begin van de pandemie. Deze restaurants krijgen niet vaak de erkenning en de aandacht die ze verdienen. "Hidden Gems" is een kans om hen te eren en nieuwe klanten te laten genieten van hun geweldige eten.

Om deel te nemen aan de wedstrijd kunnen Deliverect SMB-restaurants een foto van hun Hidden Gem uploaden op de stemsite van de wedstrijd ,samen met een korte beschrijving van het gerecht. De deadline is 22 augustus en het publiek kan stemmen van 21 juli tot 5 september.

Meer informatie over de Hidden Gems wedstrijd is te vinden op www.deliverect.com/nl-nl/gems . Voor meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan een van de activiteiten in het kader van de Internationale Food Delivery Day, kunt u terecht op www.fooddeliveryday.org .

About Deliverect

Deliverect is een SaaS-bedrijf dat het beheer van online bezorgplatformen vereenvoudigt. Deliverect integreert online bestellingen van bezorgplatformen (Uber Eats, Deliveroo, Just Eat Takeaway.com, etc.), waardoor meer dan 12.000 restaurants hun operationele service kunnen verbeteren en de klanttevredenheid kunnen verhogen. Deliverect is actief in meer dan 30 markten over de hele wereld en wordt vertrouwd door restaurantketens en FMCG's zoals Le Pain Quotidien, KFC en Unilever, maar ook door kleine en middelgrote restaurants en spookkeukens over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.deliverect.com.

