Deliverect s'associe à Uber Direct pour permettre aux restaurants d'améliorer et d'étendre leurs opérations de livraison

L'intégration bidirectionnelle, en place sur neuf marchés, permet aux restaurateurs d'améliorer l'expérience client et leur chiffre d'affaires.

NEW YORK, LONDRES ET PARIS, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Deliverect , une scale-up mondiale qui intègre et accélère les commandes en ligne pour les restaurants et les entreprises alimentaires, et Uber (NYSE : UBER) ont annoncé un nouveau partenariat mondial pour aider les restaurants à mieux gérer et développer leurs opérations de livraison. Avec Deliverect Dispatch, les restaurants peuvent augmenter leurs commandes en offrant des livraisons rapides et fiables en marque blanche grâce à Uber Direct comme partenaire privilégié.

Les restaurants qui utilisent à la fois Deliverect et Uber Direct peuvent désormais gérer de manière fluide l'expérience de leurs clients, depuis le moment où ils s'engagent sur leur canal de vente jusqu'au moment de la livraison. Que le restaurant reçoive des commandes sur sa propre application, son site web ou ses réseaux sociaux, il peut, grâce à Deliverect Dispatch, puiser dans le réseau de coursiers qui utilisent l'application Uber Eats comme option de livraison à la demande, ce qui l'aide à mieux servir ses clients tout en gardant le contrôle de ses marges. En tant que service en marque blanche, Uber Direct permet aux restaurants d'offrir la livraison tout en conservant leurs données clients, et s'appuie sur une relation commerciale entre Uber Eats et Deliverect qui remonte à 2018. L'intégration d'Uber Direct de Deliverect permet aux entreprises de favoriser les relations avec leurs clients directs, de les fidéliser et d'adapter au mieux la livraison face à la demande.

Avec Deliverect Dispatch, l'ensemble des processus opérationnels sont rationalisés grâce à l'intégration des commandes directement dans le système de caisse du restaurant pour plus de rapidité et de fiabilité des commandes. Les commandes passées via les canaux en propres des restaurants peuvent automatiquement être attribuées à Uber Direct et envoyées en production en cuisine instantanément, ce qui signifie que les restaurants peuvent drastiquement faire évoluer leurs canaux de vente en propre sans augmenter la complexité opérationnelle au sein de leur cuisine. Les restaurants peuvent également tenir leurs clients informés de l'état des livraisons en temps réel. En outre, ils peuvent eux-mêmes fixer le prix des frais de livraison Uber Direct que leurs clients paieront pour les livraisons instantanées ainsi que les livraisons programmées, sans frais de marketplace pour l'entreprise. Cela se traduit en une nouvelle option de livraison rapide et plus accessible pour les clients, et de meilleurs bénéfices pour les restaurants.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre partenariat avec Deliverect pour permettre aux restaurateurs et commerçants de proposer plus facilement la livraison à leurs clients, d'une manière qui leur convient et qui s'adapte à leur croissance et à l'évolution du marché », a déclaré Jordi Suarez, responsable mondial d'Uber Direct. « La livraison à la demande n'est plus un luxe, aujourd'hui, c'est une attente fondamentale des consommateurs. L'intégration d'Uber Direct avec Deliverect permet à un plus grand nombre de commerçants de s'approprier l'intégralité de leur expérience de marque tout en ravissant leurs clients et en étendant leur visibilité. »

« La capacité à fournir une livraison fiable et rapide et à faire parvenir les commandes aux consommateurs quand ils le souhaitent est un ingrédient important de la réussite d'un restaurant. En fait, aux États-Unis, la livraison rapide est un facteur déterminant pour savoir si les consommateurs recommanderaient dans un restaurant », a déclaré Zhong Xu, PDG et cofondateur de Deliverect. « En élargissant notre partenariat avec Uber pour apporter la puissance d'Uber Direct à nos clients, nous fournissons aux restaurants davantage d'outils pour améliorer et développer leurs ventes de plats en ligne, en améliorant à la fois les revenus et l'expérience client. »

Les restaurants qui utilisent l'intégration peuvent facilement bénéficier d'une rationalisation des opérations en restaurant et en cuisine, et d'une augmentation des opportunités de revenus via leur canal en propre.

« Popchew est en train de créer la marque de repas la plus amusante de la planète en combinant une expérience numérique unique avec une nourriture incroyable et une livraison transparente », a déclaré Nick Sopchak, cofondateur et PDG de Popchew. « Nous sommes ravis d'étendre nos partenariats avec Deliverect et Uber. Les produits Deliverect Dispatch et Uber Direct joueront un rôle essentiel dans notre quête de ravir des milliards de clients à travers le monde. »

« En tant qu'enseigne de franchise de restauration virtuelle de premier plan, nous sommes toujours à la recherche de moyens innovants et d'utiliser la technologie pour améliorer notre concept », a déclaré Rudolf Donauer, directeur général de Milano Vice. « Un partenariat plus étroit avec Deliverect et Uber Direct simplifie nos opérations de gestion des commandes et de livraison, et permet à nos cuisines de se concentrer sur la création de bonnes pizzas pour les clients. »

Cette intégration nécessite un abonnement à Uber Direct et Deliverect Dispatch et est actuellement disponible sur les marchés suivants : États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, France, Allemagne, Portugal, Espagne et Royaume-Uni. Pour plus d'informations, visitez notre site Web .

À propos de Deliverect

Deliverect est une société SaaS mondiale qui intègre de manière transparente les commandes en ligne des plateformes de livraison, telles que Uber Eats,Deliveroo et Just Eat, permettant aux restaurateurs d'améliorer leurs opérations, d'accroître la satisfaction des clients et d'augmenter leurs profits. Plus de 43 000 entreprises font confiance à la plateforme et à la suite de produits de Deliverect pour améliorer l'expérience en salle et en cuisine. Disponible dans 42 marchés à travers le monde, Deliverect travaille avec des restaurants de toutes tailles ainsi qu'avec de grandes marques alimentaires telles que Taco Bell, Burger King et Unilever. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.deliverect.com /fr-fr.

À propos d'Uber

La mission d'Uber est de créer des opportunités par le mouvement. Nous avons commencé en 2010 pour résoudre un problème simple : comment avoir accès à une course en un simple clic ? Plus de 42 milliards de courses plus tard, nous construisons des produits visant à rapprocher les personnes de là où elles veulent se rendre. En changeant la façon dont les personnes, la nourriture et les choses circulent dans les villes, Uber est une plateforme qui ouvre le monde à de nouvelles possibilités.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2073159/4275806/Deliverect_Logo.jpg

SOURCE Deliverect