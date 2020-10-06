Деловые прогнозы руководителей высшего звена становятся все более противоречивыми по сравнению с мартом; по данным нового опроса YPO, почти все респонденты соглашаются с тем, что последние коррективы будут иметь длительное благоприятное воздействие

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YPO

Oct 06, 2020, 18:28 ET

Более 2500 опрошенных руководителей высшего звена имеют более глубокое понимание того, как ориентироваться в новой реальности

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- По результатам нового опроса, проведенного международным сообществом руководителей высшего звена YPO, насчитывающим 28 тысяч участников, почти половина таких руководителей в 100 странах сообщила о значительно более негативных перспективах развития бизнеса, чем по состоянию на 1 марта 2020 года.

В то время как 49% респондентов имеют негативный прогноз, более трети (37%) отметили, что в ходе этого нового опроса перспективы их бизнеса были несколько или значительно более позитивными, YPO Global Pulse: The new CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World. Обе тенденции свидетельствуют о заметном улучшении по сравнению с данными предыдущего опроса YPO.

Опрос, проводившийся с 21 по 24 сентября с участием 2572 респондентов, дает представление о текущих экономических прогнозах руководителей компаний, прогнозах по развитию бизнеса в сравнении с аналогичными прогнозами годичной давности и точках зрения относительно постоянного влияния пандемии на рабочую среду.

Ключевые дополнительные выводы выглядят следующим образом:

  • Наиболее оптимистичный настрой руководители демонстрируют в отношении роста выручки в последующие 12 месяцев, однако точки зрения респондентов разделились: 39% предсказывают рост выручки на 10% или более, а 35% предсказывают ее снижение на 10% и более.
  • Прогнозы в отношении численности работников разнятся в меньшей степени. Большинство (45%) ожидает, что общая численность сотрудников их компаний за год не изменится, а 30% прогнозируют ее снижение на 10% или более.
  • Многие (40%) руководители ожидают, что общий объем их инвестиций в основной капитал останется неизменным в следующем году, а остальные ответы равномерно распределены между их повышением и снижением более чем на 10%.
  • Гибкие условия труда для работников входят в норму. Более трех четвертей (78%) руководителей высшего звена сообщили о том, что продолжат предлагать им такие условия и после исчезновения коронавируса.
  • По мнению глав компаний, внесенные ими коррективы в объемы капиталовложений в цифровизацию/развитие технологий (51%), экономия затрат, включая сокращение численности персонала (46%), и повышение оперативности (43%) в результате пандемии будут способствовать наиболее существенным долгосрочным выгодам.
  • Ситуация с деловыми поездками остается неопределенной. В то время как большинство (47%) руководителей компаний в настоящее время чувствуют себя комфортно, приезжая на местное очное мероприятие, мнения относительно уровня комфорта во время путешествий по миру сильно разнятся: 12% уже готовы к этому, а 27% не могут определиться, когда они будут готовы.

Методология исследования YPO Global Pulse:
Опрос YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World проводился организацией YPO в период с 21 по 24 сентября 2020 года путем заполнения опросного листа в режиме онлайн. В данном опросе приняли участие в общей сложности 2572 члена YPO. Предельная погрешность выборки составляет плюс/минус 1,84 процентных пункта при уровне достоверности 95%.

О YPO:
YPO — всемирное сообщество лидеров, насчитывающее более 28 тысяч руководителей высшего звена в 142 странах, которые связаны общим убеждением в том, что мир нуждается в лучших лидерах. Каждый из наших членов добился значительных успехов в руководстве своей организацией в молодом возрасте. Совокупный годовой доход возглавляемых ими компаний и организаций составляет порядка 9 трлн долларов США. Члены YPO вдохновляют и поддерживают друг друга посредством обмена опытом и уникальными впечатлениями в рамках объединяющего сообщества, основанного на принципах открытости и доверия. Более подробная информация представлена ‪на сайте по адресу ypo.org.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

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http://www.ypo.org/

SOURCE YPO

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