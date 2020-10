Les perspectives d'affaires des chefs d'entreprise à l'échelle mondiale sont de plus en plus mitigées par rapport à mars, mais presque tous s'entendent pour dire que les récents ajustements commerciaux auront des avantages à long terme, selon la nouvelle enquête de YPO

Plus de 2 500 chefs de direction ayant répondu à l'enquête ont une meilleure idée de la façon de naviguer dans cette nouvelle réalité.

NEW YORK, le 6 octobre 2020 /PRNewswire/ – Près de la moitié des chefs d'entreprise dans 100 pays ont fait état de perspectives commerciales beaucoup plus négatives que le 1er mars 2020, selon un nouveau sondage mené par YPO , une communauté mondiale de dirigeants comportant 28 000 chefs d'entreprise.

Alors que 49 % d'entre eux ont des perspectives négatives, plus du tiers (37 %) des répondants ont déclaré que leurs perspectives d'affaires sont légèrement ou considérablement plus positives dans le cadre de cette nouvelle enquête Global Pulse de YPO, La nouvelle frontière des PDG : diriger à l'ère post-COVID . Ces deux perceptions représentent une amélioration notable par rapport aux données de l'enquête YPO précédente .

Réalisée du 21 au 24 septembre auprès de 2 572 répondants, l'enquête offre un aperçu des perspectives économiques actuelles des chefs d'entreprise, des prévisions commerciales pour une année et des points de vue sur les répercussions permanentes de la pandémie sur le lieu de travail.

Voici d'autres conclusions importantes de l'enquête :

Les leaders sont plus optimistes quant à la croissance des revenus au cours des 12 prochains mois, mais les répondants sont partagés sur le plan des prévisions : 39 % prévoient une augmentation des revenus de 10 %, tandis que 35 % prévoient une diminution de 10 % ou plus.

Les perspectives en ce qui concerne l'effectif sont moins dispersées. La plupart (45 %) s'attendent à ce que leur nombre total d'employés soit le même dans une année, tandis que 30 % prévoient qu'il diminuera de 10 % ou plus.

De nombreux dirigeants (40 %) s'attendent à ce que leurs placements fixes totaux demeurent les mêmes au cours de la prochaine année, tandis que le reste des répondants se répartissent également entre une augmentation ou une diminution de plus de 10 %.

Les modalités de travail flexibles pour les employés sont là pour rester. Plus des trois quarts (78 %) des chefs d'entreprise affirment qu'ils continueront de les offrir à l'ère post-COVID.

Les chefs de la direction sont d'avis que les ajustements commerciaux qu'ils ont apportés aux investissements dans le numérique et la technologie (51 %), les opérations allégées, y compris les réductions d'effectif (46 %) et l'agilité accrue (43 %) en raison de la pandémie, seront les plus grands avantages à long terme.

Les voyages d'affaires sont encore incertains. Même si la plupart des chefs d'entreprise (47 %) se sentent maintenant à l'aise de participer à un événement local en personne, la confiance liée aux voyages à l'étranger est très mitigée : 12 % sont maintenant prêts, tandis que 27 % ne savent pas quand ils seront prêts.

Méthodologie de l'enquête Global Pulse de YPO :

L'enquête Global Pulse de YPO, « La nouvelle frontière des PDG : diriger à l'ère post-COVID », a été menée par YPO du 21 au 24 septembre 2020, au moyen d'un questionnaire en ligne. Au total, 2 572 membres de YPO ont répondu à l'enquête. La marge d'erreur d'échantillonnage est de plus ou moins 1,84 point de pourcentage au niveau de confiance de 95 %.

À propos de YPO :

YPO est une communauté mondiale réunissant plus de 28 000 chefs d'entreprise provenant de 142 pays autour d'une conviction commune, à savoir que le monde a besoin de meilleurs leaders. Chacun de nos membres a connu dès un jeune âge un grand succès en matière de leadership. Ensemble, ils dirigent des entreprises et des organisations qui génèrent 9 billions de dollars en revenus annuels. Les membres de YPO s'inspirent et se soutiennent mutuellement au travers de l'apprentissage entre pairs et d'expériences exceptionnelles, au sein d'une communauté inclusive fondée sur le partage et la confiance. Consultez ‪ypo.orgpour de plus amples renseignements.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

Related Links

http://www.ypo.org/



SOURCE YPO