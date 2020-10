Obchodný výhľad globálnych vedúcich pracovníkov je v porovnaní s marcom čoraz viac zmiešaný; takmer všetci súhlasia s nedávnymi obchodnými úpravami, ktoré budú mať podľa nového prieskumu YPO dlhodobé výhody

Vyše 2 500 respondentov z radov výkonných riaditeľov má jasnejšie informácie o tom, ako sa orientovať v tejto novej realite

NEW YORK, 7. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Takmer polovica vedúcich pracovníkov v 100 krajinách uviedla výrazne negatívnejší obchodný výhľad ako k 1. marcu 2020, vyplýva z nového prieskumu YPO, globálnej leadership komunity, ktorú tvorí 28 000 vedúcich pracovníkov.

Hoci 49 percent respondentov má negatívny podnikateľský výhľad, viac ako tretina (37%) respondentov v tomto prieskume uviedla, že ich výhľad je mierne alebo výrazne pozitívnejší. Ide o prieskum s názvom YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World. (YPO Global Pulse: Nová hranica pre generálneho riaditeľa: Vedenie vo svete po pandémii COVID. Oba náhľady predstavujú pozoruhodné zlepšenie oproti predchádzajúcim údajom z prieskumu YPO.

Prieskum, ktorý sa uskutočnil 21. - 24. septembra s 2 572 respondentmi, ponúka pohľad na súčasný ekonomický výhľad od vedúcich pracovníkov, obchodné predpovede na rok a perspektívy trvalého vplyvu pandémie na pracovné miesta.

Medzi kľúčové zistenia patrí:

Lídri sú najoptimistickejší, pokiaľ ide o rast výnosov v nasledujúcich 12 mesiacoch, ale respondenti boli názorovo rozdelení - 39% očakáva zvýšenie výnosov o 10% alebo viac, zatiaľ čo 35% predpokladá pokles o 10% alebo viac.





Výhľady v oblasti pracovných síl sú menej variabilné. Väčšina (45%) očakáva, že ich celkový počet zamestnancov bude za rok rovnaký, zatiaľ čo 30% predpokladá, že sa ich celkový počet zamestnancov zníži o 10% alebo viac.





Mnoho (40%) lídrov očakáva, že ich celkové fixné investície zostanú rovnaké aj v budúcom roku, zvyšok sa rovnomerne rozdelil medzi viac ako 10% zvýšenie alebo zníženie.





Flexibilné pracovné podmienky pre zamestnancov tu zostanú. Viac ako tri štvrtiny (78%) vedúcich pracovníkov uvádza, že ich budú naďalej ponúkať vo svete po pandémii COVID.





Výkonní riaditelia sa domnievajú, že najväčšie dlhodobé benefity budú prinášať podnikové úpravy v súvislosti s investíciami do digitálnych technológií (51%), štíhlejšie operácie vrátane zníženia počtu pracovných síl (46%) a zvýšenej agility (43%) v dôsledku pandémie.





Služobné cesty sú stále neisté. Zatiaľ čo väčšine (47%) vedúcich pracovníkov v súčasnosti vyhovuje lokálne cestovanie, pohodlie v oblasti globálneho cestovania je veľmi zmiešané, 12% je teraz pripravených cestovať, zatiaľ čo 27% si nie je istých, kedy budú pripravení.

Metodológia YPO Global Pulse:

Prieskum YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World uskutočnila spoločnosť YPO od 21. do 24. septembra 2020 prostredníctvom online dotazníka. Na prieskum odpovedalo celkovo 2 572 členov YPO. Rozpätie chyby vzorkovania je plus alebo mínus 1,84 percentuálneho bodu na 95-percentnej hladine spoľahlivosti.

O komunite YPO:

YPO je globálna komunita vedúcich predstaviteľov, ktorej členom je viac ako 28 000 vedúcich pracovníkov v 142 krajinách, ktorých spája spoločné presvedčenie, že svet potrebuje lepších vodcov. Každý z našich členov dosiahol v mladom veku významné vodcovské úspechy. Spolu vedú spoločnosti a organizácie, ktoré prispievajú ročnými príjmami vo výške 9 biliónov USD. Členovia YPO sa navzájom inšpirujú a podporujú vzájomným učením sa a výnimočnými skúsenosťami v inkluzívnej komunite otvoreného zdieľania a dôvery. Viac nájdete na stránke ypo.org.

