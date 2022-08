Delta installe sa nouvelle solution d'infrastructure de recharge pour VE dans son bâtiment écologique du siège EMEA

HOOFDDORP, Pays-Bas, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial des solutions de gestion de l'énergie et de la gestion thermique, a mis en œuvre sa solution d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques (VE) dans son bâtiment écologique du siège social EMEA à Hoofddorp, aux Pays-Bas. La solution, qui comprend des chargeurs de VE, des onduleurs solaires photovoltaïques, ainsi que des systèmes de stockage et de gestion de l'énergie, montre comment les solutions de Delta peuvent aider les gérants d'hôtels, de centres commerciaux, de bureaux et d'autres bâtiments commerciaux à répondre au besoin croissant de services de recharge de VE tout en atténuant l'impact sur l'infrastructure énergétique des installations et le réseau électrique. Avec cette solution, le bâtiment écologique EMEA de 35 ans de Delta devrait bénéficier d'un mix énergétique plus diversifié et d'une meilleure gestion des heures de pointe de recharge des VE. Ainsi, la consommation énergétique du bâtiment devrait baisser de 15 % sur l'année, même avec l'ajout de 16 bornes de recharge de VE pour les employés.

Vincent Lin, directeur principal du développement commercial e-Mobility & Smart Energy Solutions, chez Delta EMEA, a déclaré : « Cette installation dans notre siège EMEA présente une solution idéale que Delta est en mesure d'offrir pour répondre non seulement aux besoins de recharge des utilisateurs de VE, mais aussi pour répondre aux préoccupations des propriétaires concernant l'infrastructure tout en réduisant les répercussions sur le réseau et l'infrastructure existants. Avec la durabilité et l'efficacité énergétique au cœur de l'ADN de Delta et notre engagement dans RE100 à fonctionner à 100 % avec de l'électricité renouvelable d'ici 2030, notre siège EMEA démontre l'accent mis par Delta sur la promotion d'une mobilité et d'une infrastructure énergétiques plus propres et respectueuses de l'environnement. »

Grâce à cette solution, l'infrastructure fonctionne efficacement et est facile à gérer. La puissance nécessaire est fournie sans pour autant affecter grandement le réseau existant. C'est une option plus économique et flexible que la mise à niveau de l'ensemble de l'infrastructure du réseau. La solution assure l'optimisation énergétique et soutient les plus hauts pics d'énergie et de demande de recharge de VE, par une intégration transparente à un réseau électrique actuel.

Les solutions d'infrastructure de recharge de VE de Delta installées dans ses bureaux de Hoofddorp comprennent :

Un système solaire photovoltaïque de 50 kW sur le toit qui devrait produire environ 42 300 kWh d'électricité verte chaque année.

16 chargeurs CA et CC capables de charger simultanément 24 VE.

Un système de stockage de l'énergie sur batterie avec la capacité de stocker jusqu'à 293 kWh d'électricité.

Un système de conditionnement d'énergie (PCS) avec une puissance de sortie de 100 kW pour la recharge et la décharge de la batterie, et la fourniture d'énergie supplémentaire lors des pics de consommation.

DeltaGrid® EVM pour la gestion de la recharge des véhicules électriques et l'optimisation de l'utilisation de l'énergie solaire et du stockage d'énergie.

Six millions de VE roulent déjà sur les routes de l'UE. Ce chiffre devrait encore augmenter grâce au Green Deal de l'UE, qui a fixé un objectif de réduction des émissions de CO 2 d'au moins 55 % afin de permettre à l'Europe de devenir le premier continent neutre d'ici 2050. La croissance attendue du transport électrique écologique et abordable aura une incidence sur la façon dont les gens voyagent et les options de recharge qu'ils s'attendent à trouver à leur arrivée à destination. Une enquête sur le comportement de recharge des utilisateurs de VE montre que 80 % à 90 % des événements de recharge se produisent dans des destinations où la voiture sera stationnée pendant un certain temps, ce qui entraîne des périodes de pointe soit le soir après le retour à la maison, soit le matin après l'arrivée au travail. Pour offrir aux utilisateurs de VE les installations dont ils ont besoin pour répondre à leurs besoins de recharge, certains défis doivent être relevés. Il s'agit notamment de déterminer comment intégrer de nouvelles demandes de recharge sans déclencher de disjoncteurs ou créer de problèmes de sécurité, comment équilibrer et contrôler le coût de l'électricité et comment mettre en œuvre des mesures appropriées pour gérer les plans des services publics d'électricité. Outre l'infrastructure existante, les organisations doivent également être équipées d'une infrastructure de recharge appropriée pour les VE, qui tient compte non seulement du retour sur investissement (ROI), mais aussi du coût de possession total (TCO).

Delta a facilité l'optimisation d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques grâce à ses solutions complètes, prêtes pour l'avenir, qui optimisent les dépenses d'investissement, les coûts d'exploitation et le réseau pour répondre aux besoins des opérateurs de recharge et des conducteurs de véhicules électriques qu'ils servent. L'installation de Hoofddorp prouve la fiabilité, la durabilité et la facilité d'utilisation des solutions d'infrastructure de recharge pour VE de Delta.

Pour de plus amples renseignements sur la solution d'infrastructure de recharge pour VE de Hoofddorp, veuillez consulter : https://www.youtube.com/watch?v=o05C8OSFBy4.

