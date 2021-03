DELVE powołuje Agatę Krawiec-Rokitę na stanowisko dyrektora generalnego na Europę Środkowo-Wschodnią

BOULDER, Kolorado, 11 marca 2021 /PRNewswire/ -- DELVE, firma doradcza zajmująca się reklamą opierającą się na pomiarach, która umożliwia sprzedawcom korzystanie z inteligencji ich własnych danych, poinformowała dziś, że Agata Krawiec-Rokita, była konsultantka McKinsey i członkini zarządu RTB House, dołączyła do spółki jako dyrektor generalna na Europę Środkowo-Wschodnią (CEE). DELVE posiada obecnie pięć oddziałów w czterech krajach. Pani Krawiec-Rokita będzie nadzorować strategię wejścia na rynek Europy Środkowo-Wschodniej, relacje z partnerami, kluczowych klientów oraz inne najważniejsze obszary finansowe i operacyjne firmy. Na nowym stanowisku pani Krawiec-Rokita pokieruje potrzebami rozwijającego się regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

„Europa Środkowo-Wschodnia jest znaczącą częścią naszej międzynarodowej strategii i jest niezbędna do rozwoju ogólnej działalności, w tym aktywizacji danych z pierwszego źródła w reklamie, integracji systemów AdTech i doradztwa cyfrowego – powiedział Greg Sobiech, dyrektor generalny i założyciel DELVE. - Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję fakt, że Agata dołączyła do naszego zespołu i będzie kierować działaniami w Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie swojej kariery wykazała się nadzwyczajnymi umiejętnościami w zakresie kierowania strategią, sprzedażą, marketingiem i dążeniem do doskonałości operacyjnej. Agata posiada unikalne zrozumienie ewoluujących potrzeb w zakresie danych, marketingu i reklamy dla czołowych marek korporacyjnych w tym regionie".

Odnosząc się do swojej nowej roli, Krawiec-Rokita oświadczyła: „Pasja i poświęcenie, jakie zespół DELVE wprowadził do branży, są niezwykle inspirujące. Z dumą dołączam do zespołu, który jest prekursorem marketingu opartego na danych. Z nieukrywanym zadowoleniem będę obserwować rozwój Europy Środkowej, w miarę jak coraz większa liczba światowych marek zacznie dostrzegać korzyści płynące ze współpracy z naszą renomowaną, światowej klasy międzynarodową spółką doradztwa cyfrowego".

Pracując w firmie McKinsey, Krawiec-Rokita koncentrowała się na projektach strategicznych dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla w wielu sektorach, w tym w branży zaawansowanych technologii, telekomunikacji, finansów i farmacji. Do jej obowiązków w RTB House należało uruchomienie lokalnego biura we Francji, budowa i zarządzanie zespołem oraz konsekwentne zwiększanie udziału RTB w rynku. Pani Agata będzie pracować z Polski, a konkretnie z Warszawy.

DELVE

DELVE przyczynia się do nieustannego sukcesu swoich klientów poprzez zintegrowany pomiar i przypisywanie, świadomą optymalizację mediów i kreacji oraz inteligentną aktywację danych. Skoncentrowane na danych podejście spółki DELVE dostarcza strategiczne spostrzeżenia dla potężnego i efektywnego marketingu. DELVE jest uznanym partnerem współpracującym z Google, Amazon i Facebookiem, który wykorzystuje dane z pierwszego źródła, aby pomóc firmom w podejmowaniu decyzji marketingowych, które maksymalizują RoAS i ich ogólną wartość dla przedsiębiorstwa. Więcej informacji na www.delvedeeper.com

Related Links

https://delvedeeper.com



SOURCE Delve