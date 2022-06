Dematic acelera a inovação da cadeia de suprimentos com o Google Cloud

A transformação digital e a colaboração utilizam os pontos fortes dos parceiros para resolver complexidades crescentes na cadeia de suprimentos e no cumprimento

ATLANTA, Geórgia, e SUNNYVALE, Califórnia, 6 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, a Dematic - uma subsidiária do fornecedor global de intralogística KION Group - anunciou uma parceria para transformar a indústria da cadeia de suprimentos através da inovação acelerada das nuvens. O objetivo da Dematic é reforçar a resiliência da cadeia de suprimentos e oferecer soluções de lançamento no mercado, combinando a experiência da cadeia de suprimentos da Dematic com as tecnologias de ponta de nuvem, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (AM) do Google Cloud.

Os parceiros unirão forças para alavancar os aprendizados compartilhados que impulsionarão a rápida inovação em nuvem. Ao migrar as ofertas da Dematic para a nuvem e introduzir IA e AM, a Dematic melhorará a execução da cadeia de suprimentos dos clientes.

"Esta parceria é uma continuação de nossa colaboração inestimável com a equipe do Google Cloud, cujo grande interesse em nos ajudar a construir e testar a próxima geração de soluções de gestão de armazéns faz desta aliança uma combinação perfeita para nossa estratégia de crescimento. Por meio dessa parceria, estamos ajudando nossos clientes a avançar suas posições no setor", disse Dee Cusack, diretora de tecnologia da Dematic.

"Valorizamos o impulso do Google Cloud por inovação e compromisso de reimaginar nossas soluções para o cliente à medida que fazemos nossa própria transição para a nuvem. Estamos entusiasmados em começar o próximo capítulo de nosso negócio juntos."

A parceria permitirá que a Dematic desenvolva e implemente uma gama de soluções, incluindo comércio eletrônico e atendimento omnicanal, e aplicações de torre de controle para os principais mercados verticais, incluindo mercadorias gerais, supermercados, vestuário e alimentos e bebidas.

"O Google Cloud está empenhado em ajudar organizações em toda a cadeia de suprimentos a atender às necessidades e expectativas em rápida evolução de clientes, fornecedores e centros de atendimento com tecnologia em nuvem", disse Kirsten Kliphouse, presidente para a América do Norte do Google Cloud. "Temos o prazer de fazer parceria com a Dematic para oferecer aos clientes soluções e tecnologias inovadoras que os ajudarão a abordar rapidamente as mudanças em todo o setor e que apoiem seus objetivos de transformação digital."

Com o Google Cloud, os clientes da Dematic poderão criar uma cadeia de suprimentos mais sustentável, aproveitando os dados para entender as eficiências a serem adquiridas em áreas como operações, planejamento, mão de obra e inventário.

Sobre a Dematic

A Dematic projeta, constrói e suporta soluções automatizadas inteligentes que capacitam e sustentam o futuro do comércio para seus clientes na fabricação, armazenagem e distribuição. Com centros de pesquisa e desenvolvimento de engenharia, fábricas e centros de serviços localizados em mais de 35 países, a rede global Dematic de mais de 11 mil funcionários ajudou a alcançar aproximadamente oito mil instalações de clientes em todo o mundo para algumas das principais marcas do mundo. Com sede em Atlanta, a Dematic é membro do KION Group, um dos principais fornecedores mundiais de equipamentos para movimentação interna e soluções de cadeia de suprimentos.

Sobre o KION Group

O KION Group está entre os principais fornecedores mundiais de equipamentos para movimentação interna e soluções de cadeia de suprimentos. Seu portfólio abrange equipamentos para movimentação interna, como empilhadeiras e equipamentos de armazém, bem como tecnologias integradas de automação e soluções de software para a otimização das cadeias de suprimentos, incluindo todos os serviços relacionados. Em mais de 100 países em todo o mundo, as soluções do KION Group melhoram o fluxo de materiais e informações dentro de fábricas, armazéns e centros de distribuição.

O grupo, que está incluído no MDAX, é o maior fabricante de equipamentos para movimentação interna da Europa em termos de unidades vendidas em 2021. Na China, é o principal fabricante estrangeiro (conforme avaliado em termos de receita em 2020) e o número três em geral. O KION Group também é um dos principais provedores mundiais de automação de armazéns (conforme avaliado em termos de receita em 2020).

No final de 2021, mais de 1,6 milhão dos equipamentos para movimentação interna do KION Group e mais de oito mil de seus sistemas instalados estavam em uso por clientes de vários tamanhos e em vários setores em seis continentes. Atualmente, o grupo tem cerca de 40 mil funcionários e gerou receita de cerca de 10,3 bilhões de euros em 2021.

As imagens atuais do KION Group podem ser encontradas em nosso banco de dados de imagens em https://mediacenter.kiongroup.com/categories e nos sites de nossas várias marcas.

Isenção de responsabilidade:

Este comunicado e as informações contidas neste documento são apenas para fins de informação e não constituem um prospecto ou uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Este comunicado contém declarações prospectivas que estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Os resultados futuros podem diferir materialmente daqueles descritos nestas declarações prospectivas devido a determinados fatores, como mudanças na empresa, nas condições econômicas e na concorrência (inclusive com respeito a novos desenvolvimentos em relação à pandemia da COVID-19), reformas regulatórias, resultados de estudos técnicos, flutuações na taxa de câmbio, incertezas em litígios ou procedimentos investigativos e disponibilidade de financiamentos. Não assumimos qualquer responsabilidade de atualizar as declarações prospectivas neste comunicado.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832660/Dematic_Google_Partnership_Logo.jpg

FONTE Dematic

SOURCE Dematic