Dematic acelera la innovación en la cadena de suministro con Google Cloud

La transformación digital y la colaboración aprovechan las fortalezas de los socios para resolver las complejidades cada vez mayores en la cadena de suministro, la logística y los envíos

ATLANTA, Georgia, y SUNNYVALE, California, 6 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Dematic, una subsidiaria del proveedor global de intralogística KION Group, anunció hoy una alianza para transformar la industria de la cadena de suministro a través de una innovación acelerada en la nube. Dematic tiene como objetivo reforzar la resiliencia de la cadena de suministro y ofrecer soluciones de acceso al mercado combinando la experiencia de la cadena de suministro de Dematic con las tecnologías de vanguardia en la nube, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) de Google Cloud.

Los socios unirán sus fuerzas para aprovechar los aprendizajes compartidos que impulsarán una rápida innovación en la nube. Al migrar las ofertas de Dematic a la nube e introducir la IA y el ML, Dematic mejorará la ejecución de la cadena de suministro de los clientes.

"Esta alianza es una continuación de nuestra colaboración invalorable con el equipo de Google Cloud, cuyo gran interés en ayudarnos a desarrollar y poner a prueba la próxima generación de soluciones de gestión de almacenes hace que esta alianza sea un complemento perfecto para nuestra estrategia de crecimiento. A través de esta alianza, estamos ayudando a nuestros clientes a ocupar mejores posiciones en la industria", afirmó Dee Cusack, director de Tecnología de Dematic.

"Valoramos los esfuerzos de Google Cloud por la innovación y el compromiso en el rediseño de nuestras soluciones para los clientes mientras hacemos nuestra propia transición a la nube. Nos entusiasma comenzar el próximo capítulo de nuestra actividad conjunta".

La alianza permitirá a Dematic desarrollar e implementar una gama de soluciones, como comercio electrónico y distribución omnicanal, así como aplicaciones de torre de control para mercados verticales clave como mercancía general, abarrotes, prendas de vestir y alimentos y bebidas.

"Google Cloud tiene el compromiso de ayudar a las organizaciones de toda la cadena de suministro para atender las necesidades y expectativas en rápida evolución de los clientes, proveedores y centros de logística y envíos con la tecnología en la nube", afirmó Kirsten Kliphouse, presidenta para Norteamérica de Google Cloud. "Nos complace asociarnos con Dematic para ofrecer a los clientes soluciones y tecnologías innovadoras que los ayudan a resolver rápidamente los cambios en toda la industria y que apoyan sus objetivos de transformación digital".

Con Google Cloud, los clientes de Dematic podrán crear una cadena de suministro más sostenible aprovechando los datos para comprender las eficiencias que se pueden lograr en áreas como operaciones, planificación, mano de obra e inventarios.

Acerca de Dematic

Dematic diseña, construye y apoya soluciones automatizadas inteligentes que empoderan y sostienen el futuro del comercio para sus clientes en cuanto a fabricación, almacenamiento y distribución. Con centros de ingeniería de investigación y desarrollo, plantas de fabricación y centros de servicios ubicados en más de 35 países, la red global de Dematic de más de 11.000 empleados ha ayudado a lograr aproximadamente 8.000 instalaciones para clientes de todo el mundo para algunas de las marcas líderes a nivel mundial. Con sede en Atlanta, Dematic es miembro de KION Group, uno de los principales proveedores del mundo de camiones industriales y soluciones para la cadena de suministro.

Acerca de KION Group

KION Group se encuentra entre los principales proveedores mundiales de camiones industriales y soluciones para la cadena de suministro. Su cartera incluye camiones industriales como montacargas y camiones de almacén, así como tecnología de automatización integrada y soluciones de software para la optimización de las cadenas de suministro, incluidos todos los servicios relacionados. En más de 100 países de todo el mundo, las soluciones de KION Group mejoran el flujo de materiales e información dentro de fábricas, almacenes y centros de distribución.

El Grupo, que está incluido en el índice MDAX, es el mayor fabricante de camiones industriales de Europa en términos de unidades vendidas en 2021. En China, es el fabricante extranjero líder (según los ingresos obtenidos en 2020) y el número tres en términos generales. KION Group también es uno de los principales proveedores de automatización de almacenes del mundo (según los ingresos obtenidos en 2020).

A finales de 2021, más de 1,6 millones de los camiones industriales de KION Group y más de 8.000 de sus sistemas instalados eran utilizados por clientes de diversos tamaños y en numerosas industrias de seis continentes. En la actualidad, el grupo cuenta con alrededor de 40.000 empleados y generó ingresos por alrededor de 10.300 millones de euros en 2021.

Las imágenes actuales de KION Group se encuentran disponibles en nuestra base de datos de imágenes en https://mediacenter.kiongroup.com/categories y en los sitios web de nuestras diversas marcas.

Descargo de responsabilidad:

Esta publicación y la información aquí contenida se ofrecen exclusivamente con fines de información y no constituyen un prospecto ni una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra de valores en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción. Esta publicación contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres. Los resultados futuros podrían diferir sustancialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas debido a ciertos factores; por ejemplo, cambios en las condiciones comerciales, económicas y competitivas (en particular, aquellas que se relacionan con la evolución de la pandemia de la COVID-19 en el futuro), reformas normativas, resultados de estudios técnicos, fluctuaciones de los tipos de cambio extranjeros, incertidumbres en litigios o procedimientos de investigación y disponibilidad de financiamiento. No asumimos responsabilidad alguna de actualizar las declaraciones prospectivas en esta publicación.

