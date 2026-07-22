DEMETRA ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC MASMEC BIOMED

Du leadership dans les technologies de chirurgie rachidienne à la création d'un écosystème européen d'innovation reposant sur l'IA, les données, la navigation et la robotique

MILAN, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Demetra Holding annonce une collaboration stratégique avec Masmec Biomed, entreprise italienne spécialisée dans le développement de systèmes avancés de navigation chirurgicale, d'intelligence artificielle et de technologies médicales de haute complexité.

Michele Perrino, CEO, Demetra Masmec Logo

La complémentarité des deux organisations est le socle de cette collaboration. Demetra apporte une solide expertise dans les secteurs de l'orthopédie, de la colonne vertébrale et de la neurologie, une présence internationale et une connaissance approfondie des besoins du marché. Masmec apporte ses compétences poussées en ingénierie biomédicale, en navigation chirurgicale, en intelligence artificielle et dans les technologies issues de secteurs hautement innovants, jetant ainsi les bases nécessaires à l'adoption rapide de solutions de plus en plus sophistiquées au service des chirurgiens, des établissements de santé et des patients.

« L'histoire de Demetra s'est écrite dans les blocs opératoires, aux côtés des chirurgiens. C'est toujours là qu'il faut être pour comprendre les enjeux futurs. Une nouvelle génération de technologies émergentes rendra la chirurgie plus précise, plus prévisible et de plus en plus personnalisée. Une telle transformation nécessite un nouveau modèle industriel, capable d'associer expertise clinique, intelligence artificielle, navigation, robotique et données. Pour nous, il ne s'agit pas simplement d'œuvrer à ce changement, mais de contribuer à le façonner de manière à redéfinir le secteur des technologies médicales », a déclaré Michele Perrino, PDG de Demetra Holding.

La collaboration entre Demetra et Masmec conforte les deux sociétés dans leur conviction que l'avenir ne se construit pas uniquement sur de nouveaux implants, de nouveaux matériaux ou de nouvelles techniques chirurgicales, mais également sur leur capacité à intégrer les connaissances cliniques, les données, les logiciels, l'intelligence artificielle et les technologies de pointe dans un écosystème capable d'améliorer chaque étape du parcours de soins.

Ces dernières années, Demetra a renforcé sa position dans les secteurs de l'orthopédie, de la neurologie et de la chirurgie rachidienne, en développant une gamme de produits de plus en plus complète et en étendant sa présence à l'international. Aujourd'hui, le Groupe repousse les limites traditionnelles du secteur des dispositifs médicaux et investit dans les technologies qui redéfinissent le concept même de chirurgie.

Selon les analyses de marché, les applications qui s'appuient sur la navigation chirurgicale et l'intelligence artificielle appartiennent à des segments dont la croissance est la plus rapide sur l'ensemble du secteur, avec un potentiel d'adoption considérable dans de nombreuses disciplines chirurgicales et une marge d'évolution importante pour les années à venir.

Dans ce contexte, Demetra entend s'imposer comme une plateforme européenne dédiée à l'innovation clinique et technologique, capable d'identifier, de mettre en relation et de valoriser les meilleures expertises du secteur, tout en accélérant l'adoption de solutions de pointe.

« Avoir été choisis par Demetra est pour nous une grande fierté et confirme la valeur du travail que nous avons accompli au fil des années », a déclaré Daniela Vinci, PDG de Masmec. « Nous partageons la même vision et la même ambition : des soins de plus en plus personnalisés, rendus possibles par des technologies garantissant des diagnostics précis, des interventions peu invasives et une approche axée sur le respect du patient et la pérennité du système de santé. Demetra apporte la solidité et la compétence d'un acteur bien établi sur le marché, tandis que Masmec apporte une innovation constante et une qualité sans concession. C'est là que se trouve l'espace propice à l'innovation, aux côtés d'un partenaire capable de donner de l'envergure et une nouvelle perspective à notre travail. »

« Les entreprises incontournables de la décennie à venir ne seront pas celles qui se contenteront de produire de meilleures technologies, mais celles qui seront capables de créer des écosystèmes où l'innovation, les connaissances et l'expertise se combinent pour générer de la valeur. C'est l'avenir tel que nous le concevons : ne pas simplement produire, mais créer une génération de solutions pour la chirurgie », a conclu Michele Perrino, PDG de Demetra Holding.

Grâce à cette collaboration, Demetra poursuit son évolution, passant du statut de leader dans le secteur de la chirurgie rachidienne à celui de promoteur d'un nouveau paradigme pour le secteur européen des technologies médicales, dans lequel la chirurgie, les données, l'intelligence artificielle et l'innovation convergent pour façonner les soins nouvelle génération.