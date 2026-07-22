Demetra anuncia una colaboración estratégica con Masmec Biomed

Desde el liderazgo en tecnologías para cirugía vertebral hasta la creación de un ecosistema europeo de innovación basado en IA, datos, navegación y robótica.

MILÁN, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Demetra Holding anuncia una colaboración estratégica con Masmec Biomed, una empresa italiana especializada en el desarrollo de sistemas avanzados de navegación quirúrgica, inteligencia artificial y tecnologías médicas de alta complejidad.

Michele Perrino, CEO, Demetra Masmec Logo

Esta colaboración surge de las fortalezas complementarias de ambas organizaciones. Demetra aporta una sólida experiencia en los sectores de ortopedia, columna vertebral y neurología, presencia internacional y un profundo conocimiento de las necesidades del mercado. Masmec, por su parte, contribuye con competencias avanzadas en ingeniería biomédica, navegación quirúrgica, inteligencia artificial y tecnologías derivadas de industrias altamente innovadoras, sentando las bases para acelerar la adopción de soluciones cada vez más sofisticadas para cirujanos, centros sanitarios y pacientes.

"La historia de Demetra comenzó en los quirófanos, junto a los cirujanos. Es allí donde seguimos buscando comprender el futuro. Una nueva generación de tecnologías emergentes hará que la cirugía sea más precisa, más predictiva y cada vez más personalizada. Esta transformación requiere un nuevo modelo industrial, capaz de conectar la experiencia clínica, la inteligencia artificial, la navegación, la robótica y los datos. Nuestra ambición no es simplemente participar en este cambio, sino contribuir a su construcción, reflejando una transformación que redefinirá el sector de la tecnología médica," dijo Michele Perrino, consejero delegado de Demetra Holding.

La colaboración entre Demetra y Masmec refuerza la convicción de que el futuro no estará impulsado únicamente por nuevos implantes, nuevos materiales o nuevas técnicas quirúrgicas, sino por la capacidad de integrar el conocimiento clínico, los datos, el software, la IA y las tecnologías avanzadas en un ecosistema capaz de mejorar cada fase del proceso asistencial.

En los últimos años, Demetra ha consolidado su posición en los sectores de ortopedia, neurocirugía y columna vertebral, desarrollando una cartera cada vez más completa y expandiendo su presencia internacional. Hoy, el Grupo mira más allá de los límites tradicionales de los dispositivos médicos, invirtiendo en las tecnologías que están redefiniendo el concepto mismo de cirugía.

Según los análisis de mercado, las aplicaciones basadas en navegación quirúrgica e inteligencia artificial representan uno de los segmentos de mayor crecimiento en todo el sector, con un importante potencial de adopción en múltiples disciplinas quirúrgicas y un amplio margen de evolución en los próximos años.

En este contexto, Demetra aspira a consolidarse como una plataforma europea de innovación clínica y tecnológica, capaz de identificar, conectar y potenciar la mejor experiencia del sector, a la vez que acelera la adopción de soluciones avanzadas.

"Ser elegidos por Demetra es un gran orgullo para nosotros y confirma el valor del trabajo que hemos realizado a lo largo de los años", declaró Daniela Vinci, consejera delegada de Masmec. "Compartimos la misma visión y ambición: una atención cada vez más personalizada, impulsada por la tecnología que garantiza un diagnóstico preciso, procedimientos mínimamente invasivos y un enfoque centrado en el respeto al paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario. Demetra ofrece la solidez y la autoridad de un actor consolidado en el mercado, mientras que Masmec aporta innovación continua y una búsqueda incansable de la calidad. Aquí encontramos el espacio para seguir innovando, con un socio capaz de dar escala y perspectiva a nuestro trabajo".

"Las empresas más relevantes de la próxima década no serán aquellas que simplemente produzcan mejores tecnologías, sino aquellas capaces de crear ecosistemas donde la innovación, el conocimiento y la experiencia trabajen juntos para generar valor. Este es el futuro que estamos construyendo: no un solo producto, sino la creación de una nueva generación de soluciones para la cirugía", concluyó Michele Perrino, consejero delegado de Demetra Holding.

Mediante esta colaboración, Demetra continúa su evolución, pasando de ser líder en el sector de la columna vertebral a convertirse en promotor de un nuevo paradigma para la tecnología médica europea, en el que la cirugía, los datos, la inteligencia artificial y la innovación convergen para construir la próxima generación de atención médica.