Den globalen ökologischen Wandel beschleunigen: PHONO sichert sich bedeutende Aufträge in Europa und präsentiert auf der Intersolar 2026 Innovationen für verschiedenste Anwendungsszenarien

MÜNCHEN, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- PHONO, ein weltweit führender Anbieter von PV-Produkten und -Lösungen, hat seinen Messeauftritt auf der Intersolar Europe 2026, die vom 23. bis 25. Juni in München stattfand, erfolgreich abgeschlossen. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Muttergesellschaft SUMEC ENERGY im Bereich der sauberen Energie sorgte die PHONO-Delegation unter der Leitung von Vorstandsvorsitzendem Guo Hongwei und CEO Zhong Zaifeng mit der Vorstellung umfassender, szenarioübergreifender Lösungen für großes Aufsehen.

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Eine alle Anwendungsszenarien abdeckende Produktmatrix für eine vielfältige Welt

Um den vielfältigen Anforderungen des globalen Energiemarktes gerecht zu werden, präsentierte PHONO ein komplettes Technologieportfolio, das von Kernkomponenten bis hin zur Systemintegration reicht. Zu den Highlights zählten die Draco-Matrix-Serie mit N-Typ-TOPCon-Modulen und die hocheffiziente Quasar-Serie mit BC-Modulen, die für Großanlagen, gewerbliche Dachanlagen und vertikale Installationen entwickelt wurden. Insbesondere ist PHONO nun die erste chinesische PV-Marke, deren gesamte Produktpalette vom deutschen DIBt für alle Anwendungsszenarien zertifiziert wurde, wodurch eine solide Grundlage für die Einhaltung der Vorschriften auf dem europäischen Premium-Markt geschaffen wurde.

Im Bereich der Energiespeicherung präsentierte PHONO seine integrierte „Solar-Storage-Charging"-Lösung. Das SCUTUM-Solarcarport-System bildet in Kombination mit einem modularen Energiespeichersystem mit intelligenter Batteriemanagementsystem-Technologie (iBMS) einen nahtlosen „Erzeugen-Speichern-Nutzen"-Kreislauf für große Parkplätze und europäische kommunale Mikronetze. Zur weiteren Bereicherung seines Ökosystems demonstrierte PHONO intelligente Innovationen im Bereich Betrieb und Wartung, darunter unbemannte intelligente Reinigungsroboter der Lantern-Serie für komplexe Dachflächen sowie ästhetisch gestaltete Solarzäune, die sowohl Stromerzeugung als auch Schutzfunktionen bieten.

Förderung des Dialogs durch „Markenthementage"

Während der gesamten Veranstaltung vertiefte PHONO die Zusammenarbeit mit seinen Partnern durch interaktive Thementage:

Insight Day: PHONO hob seine Finanzierbarkeit hervor und feierte seinen Status als BloombergNEF-Tier-1-Modulhersteller seit 13 Jahren in Folge sowie als „Top Performer" in sieben Kategorien der PVEL 2026 Scorecard, womit das Unternehmen sein 25-jähriges Leistungssicherheitsnetz untermauerte.

PHONO hob seine Finanzierbarkeit hervor und feierte seinen Status als BloombergNEF-Tier-1-Modulhersteller seit 13 Jahren in Folge sowie als „Top Performer" in sieben Kategorien der PVEL 2026 Scorecard, womit das Unternehmen sein 25-jähriges Leistungssicherheitsnetz untermauerte. Vision Day: Die Weltpremiere des Dokumentarfilms The Great Journey veranschaulichte die Philosophie von PHONO, die auf langfristiger Symbiose und menschenzentrierten Werten basiert.

Die Weltpremiere des Dokumentarfilms veranschaulichte die Philosophie von PHONO, die auf langfristiger Symbiose und menschenzentrierten Werten basiert. Sustainability Day: PHONO veröffentlichte seinen ersten ESG-Bericht, in dem die strategische Entwicklung hin zu „Green Empowerment" detailliert beschrieben und die Kreislaufwirtschaftslösungen SRAU (Solar Retrofit and Asset Upgrade) vorgestellt wurden.

Festigung der zentralen Präsenz in Europa

Mit greifbaren Ergebnissen unterzeichnete PHONO wichtige strategische Kooperationsvereinbarungen mit führenden Energieunternehmen in Spanien und Italien und beschleunigte damit seine Durchdringung des europäischen Marktes. Auch in Zukunft bleibt PHONO dem Ziel verpflichtet, äußerst zuverlässige Lösungen für den gesamten Lebenszyklus anzubieten, die Partnern helfen, Marktzyklen zu meistern und in Zeiten grüner Entwicklung für Sicherheit zu sorgen.

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