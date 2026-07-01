- Acelerando la transición verde global: PHONO logra importantes victorias en Europa y presenta innovaciones integrales en Intersolar 2026

MUNICH, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- PHONO, proveedor líder mundial de productos y soluciones fotovoltaicas, concluyó con éxito su participación en Intersolar Europe 2026, celebrada del 23 al 25 de junio en Múnich. Coincidiendo con el 20º aniversario de su empresa matriz, SUMEC ENERGY, en el sector de las energías limpias, la delegación de PHONO, encabezada por el presidente Guo Hongwei y el consejero delegado Zhong Zaifeng, causó un gran impacto al presentar soluciones integrales para todos los escenarios.

Una matriz de productos integral para un mundo diversificado

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Para responder a las diversas demandas del mercado energético global, PHONO presentó una cartera tecnológica completa que abarca desde componentes clave hasta la integración de sistemas. Entre los productos destacados se incluyeron la serie Draco Matrix de módulos TOPCon tipo N y la serie Quasar de módulos BC de alta eficiencia, diseñados para plantas a gran escala, azoteas comerciales e instalaciones verticales. Cabe destacar que PHONO es ahora la primera marca fotovoltaica china en obtener la certificación de toda su gama de productos para todos los escenarios por parte de DIBt de Alemania, estableciendo así una sólida base de cumplimiento para el mercado europeo de alta gama.

En el ámbito del almacenamiento de energía, PHONO presentó su solución integrada de "Almacenamiento Solar y Carga". El sistema de marquesina solar SCUTUM, combinado con un sistema modular de almacenamiento de energía con tecnología de Gestión Inteligente de Baterías (iBMS), crea un ciclo continuo de "generación, almacenamiento y uso" para grandes aparcamientos y microrredes comunitarias europeas. Para enriquecer aún más su ecosistema, PHONO demostró innovaciones inteligentes de operación y mantenimiento, incluyendo robots de limpieza inteligentes no tripulados de la serie Lantern para tejados complejos y vallas solares de diseño estético que ofrecen funciones duales de generación y protección.

Fomentando el diálogo a través de "Jornadas Temáticas de Marca"

Durante todo el evento, PHONO profundizó la colaboración con sus socios mediante jornadas temáticas interactivas:

Día de la Perspectiva: Destacando su solvencia financiera, PHONO celebró su estatus como fabricante de módulos BloombergNEF Tier 1 por decimotercer año consecutivo y como uno de los mejores en siete categorías del Cuadro de Mando PVEL 2026, reforzando así una red de seguridad de rendimiento a 25 años.

Destacando su solvencia financiera, PHONO celebró su estatus como fabricante de módulos BloombergNEF Tier 1 por decimotercer año consecutivo y como uno de los mejores en siete categorías del Cuadro de Mando PVEL 2026, reforzando así una red de seguridad de rendimiento a 25 años. Día de la Visión: El estreno mundial del documental The Great Journey mostró la filosofía de PHONO de simbiosis a largo plazo y valores centrados en las personas.

El estreno mundial del documental mostró la filosofía de PHONO de simbiosis a largo plazo y valores centrados en las personas. Día de la Sostenibilidad: PHONO presentó su primer Informe ESG, detallando una evolución estratégica hacia el 'Empoderamiento Verde' y promoviendo sus soluciones de economía circular SRAU (Rehabilitación Solar y Actualización de Activos).

Consolidando una presencia clave en Europa

Con resultados tangibles, PHONO firmó importantes acuerdos de cooperación estratégica con empresas energéticas líderes en España e Italia, acelerando así su penetración en el mercado europeo. De cara al futuro, PHONO mantiene su compromiso de ofrecer soluciones integrales y de máxima fiabilidad que ayuden a sus socios a afrontar los ciclos del mercado y a generar certeza en la era del desarrollo sostenible.

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